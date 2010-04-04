RSI divergence No delay

【为什么大多数 RSI 背离不是延迟，就是重绘？】

如果你用过足够多的背离指标，你一定遇到过这两种情况之一：

要么背离出现得很晚，要么背离会突然消失。

这并不是某个指标 “写得不好”，而是背离本身的计算逻辑，天然就存在取舍问题。

如果你想要 “立刻提示”，往往就要承受重绘；

如果你想要 “完全不重绘”，就一定会有延迟。

这个指标，正是试图在这两者之间，找到一个更合理的平衡点。

【背离为什么一定会有延迟？】

背离，本质上是在比较两个高点或两个低点之间的关系。

但问题在于：一个高点或低点，只有在行情出现反向回调之后，才能被确认是真正成立的。

在回调发生之前，任何所谓的 “高点 / 低点”，都只是暂时的价格位置，而不是一个已经确认的极值。

因此，传统背离算法通常采用的逻辑是：先等待价格走出一段回调，再回头确认前面的高点或低点，最后才判断是否构成背离。这一步 “等待确认”的过程，就必然带来了时间上的延迟。

【那重绘又是怎么来的？】

重绘，通常出现在追求 “提前提示”的背离算法中。

为了让背离更早出现，有些指标会在高点 / 低点尚未确认之前，就先行判断背离并标注出来。

但如果后续行情继续向上或向下突破，原本被当作高点或低点的位置就不再成立，之前判断的背离自然也就失效了。于是，指标只能把这个背离信号 “撤回”，这就是重绘产生的根本原因。

换句话说：重绘不是故障，而是 “提前判断但判断失败”的结果。

【这个指标是如何在两者之间取舍的？】

本指标受到其他作者算法思路的启发，采用了基于 RSI 平均值与线性回归 的计算方式，不再完全依赖传统的“已确认高点 / 低点”结构。

通过这种方式，可以在不等待回调确认的前提下，直接在收线时判断 RSI 是否出现背离特征。

结果是：背离提示不再需要额外等待确认周期 ， 背离信号在 K 线收线后不会被回撤或重写 。 从而在 “延迟”和“重绘”之间，取得一个相对平衡。

【需要如实说明的一点】

这种计算方式并不是 “更高级”，而是一种明确的取舍。

相比基于结构确认的背离算法：本版本的背离提示更快 ， 但在准确性上，会略低于需要等待确认的版本

这并不是缺陷，而是不可避免的结果。速度与准确度，本身就无法同时最大化。

【关于实时 K 线中的表现说明】

需要注意的是：在 K 线尚未收线之前，由于价格仍在变化，背离条件可能短暂成立又被破坏。

因此，在未收线状态下，可能会看到背离提示出现后又消失。

但只要这根 K 线完成收线：已经形成的背离信号将不会再发生重绘 ， 历史信号也不会被修改 。 这相比许多在收线后仍会反复重绘的指标，已经是一个明显的稳定性提升。

【如何选择这两个版本？】

如果你更在意：更快的背离提示 ， 不希望背离长期延迟 ， 可以接受一定的准确性折中

可以参考本版本： RSI Divergence without delay

如果你更在意：结构已经确认 ， 更高的可靠性 ， 用于趋势与结构判断

可以使用我发布的： RSI Divergence without repaint 版本

这两个版本并不存在 “谁更好”，只是服务于不同的交易习惯与使用场景。

如果你理解背离的本质，也理解速度与准确之间的取舍，那么你会明白，这个指标在试图解决什么问题。