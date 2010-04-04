RSI divergence No delay

Perché la maggior parte delle divergenze RSI è o in ritardo o soggetta a repaint

Se hai utilizzato abbastanza indicatori di divergenza RSI, probabilmente ti sei imbattuto in una di queste due situazioni:

o la divergenza appare molto in ritardo,
oppure una divergenza mostrata in precedenza scompare improvvisamente.

Questo non significa che l’indicatore sia “scritto male”.
Il motivo è che la logica di calcolo delle divergenze comporta un compromesso inevitabile.

Se si vuole un segnale immediato, bisogna accettare una certa quantità di repaint.
Se si vuole evitare completamente il repaint, il ritardo diventa inevitabile.

Questo indicatore è stato progettato per trovare un equilibrio più ragionevole tra queste due esigenze.

Perché la divergenza comporta necessariamente un ritardo

La divergenza, in sostanza, consiste nel confrontare
due massimi o due minimi.

Il problema è che un massimo o un minimo
può essere confermato solo dopo che il prezzo ha effettuato un movimento di correzione.

Prima che avvenga questa correzione,
qualsiasi massimo o minimo è solo una posizione temporanea del prezzo,
non un estremo realmente confermato.

Per questo motivo, gli algoritmi di divergenza tradizionali seguono solitamente questa logica:

attendere una correzione,
confermare il massimo o il minimo precedente,
e solo successivamente determinare se esiste una divergenza.

Questo processo di conferma strutturale introduce inevitabilmente un ritardo nel segnale.

Da dove nasce il repaint

Il repaint si manifesta principalmente negli indicatori
che cercano di fornire segnali il più presto possibile.

Per anticipare il mercato, alcuni indicatori individuano una divergenza
prima che i massimi o i minimi siano definitivamente confermati.

Se il prezzo continua poi a salire o a scendere,
il massimo o minimo ipotizzato non è più valido,
e la divergenza basata su di esso perde significato.

Di conseguenza, l’indicatore deve rimuovere o modificare il segnale mostrato.

In altre parole, il repaint non è un errore,
ma il risultato di una anticipazione che successivamente si rivela errata.

L’approccio utilizzato da questo indicatore

Questo indicatore si ispira ad approcci esistenti
e utilizza un metodo basato
sulla media dell’RSI e sulla regressione lineare.

Non dipende esclusivamente da massimi e minimi strutturalmente confermati.

Grazie a questo metodo, la divergenza può essere valutata
direttamente alla chiusura della candela,
senza dover attendere una fase di correzione.

Il risultato è:

nessun ritardo aggiuntivo dovuto alla conferma strutturale,
e nessun repaint dopo la chiusura della candela.

In questo modo si ottiene un compromesso più pratico
tra ritardo e repaint.

Un punto importante da chiarire

Questo metodo non è “superiore” in senso assoluto.
Si tratta di una scelta consapevole.

Rispetto agli algoritmi basati sulla conferma strutturale,
questa versione fornisce segnali più rapidi,
ma con una precisione leggermente inferiore rispetto alle versioni più conservative.

Non si tratta di un difetto,
ma di una conseguenza inevitabile:
velocità e precisione non possono essere massimizzate contemporaneamente.

Comportamento durante la formazione della candela

È importante notare che, finché la candela non è chiusa,
il prezzo continua a variare.

Durante questa fase,
le condizioni di divergenza possono comparire temporaneamente e poi scomparire.

Di conseguenza, è possibile osservare un segnale di divergenza
che non è più presente alla chiusura della candela.

Tuttavia, una volta che la candela è chiusa,
i segnali confermati non verranno più modificati
e non si verificherà alcun repaint sullo storico.

Rispetto a molti indicatori
che continuano a fare repaint anche dopo la chiusura,
questa rappresenta un chiaro miglioramento in termini di stabilità.

Quale versione scegliere

Se dai priorità a:

segnali di divergenza più rapidi,
ritardo minimo,
e accetti un compromesso sulla precisione,

questa versione può essere adatta a te:
RSI Divergence without delay

Se invece dai priorità a:

divergenze strutturalmente confermate,
maggiore affidabilità,
e un utilizzo orientato all’analisi di trend e struttura,

puoi utilizzare:
RSI Divergence without repaint

Nessuna delle due versioni è “migliore” in assoluto.
Servono semplicemente stili di trading
e obiettivi diversi.

Se comprendi la natura delle divergenze
e il compromesso tra velocità e precisione,
capirai chiaramente
quale problema questo indicatore sta cercando di risolvere.


Altri dall'autore
RSI Divergence without repaint
Wei Li
Indicatori
La maggior parte dei segnali di “divergenza RSI istantanea” è sbagliata Se hai mai utilizzato indicatori di divergenza RSI, probabilmente ti è capitato: una divergenza appare in tempo reale e sembra convincente all’inizio, per poi scomparire dopo alcune candele. Quando guardi il grafico in un secondo momento, i segnali storici non corrispondono più a ciò che avevi visto inizialmente. Non è un errore dell’utente. È un problema logico. Le divergenze basate su massimi o minimi non confermati sono,
FREE
Classic MACD Histogram
Wei Li
Indicatori
Versione migliorata del MACD Histogram (per monitorare i cambiamenti del momentum) L’indicatore MACD standard di MT5 utilizza il valore della linea MACD stessa per costruire l’istogramma. In condizioni di movimenti rapidi o mercati laterali, questi istogrammi cambiano lentamente e spesso non riflettono chiaramente l’accelerazione o il rallentamento della forza rialzista o ribassista. Ciò è particolarmente evidente quando il prezzo non mostra ancora un’inversione chiara, causando segnali in ritar
FREE
Divergence Matrix
Wei Li
Indicatori
Scopri le forze nascoste dietro il mercato a colpo d’occhio! 14 segnali di divergenza da più indicatori, individuando istantaneamente i potenziali punti di inversione del trend! Design senza repaint per un’analisi più affidabile e decisioni più sicure. Questo strumento di divergenza multi-indicatore combina 14 indicatori principali: linea MACD, istogramma MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC e Williams %R. A differenza della semplice visualizzazione di 14 l
