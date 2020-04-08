Classic MACD Histogram

MACDヒストグラム改良版（市場の勢い変化の監視用）

MT5標準のMACDインジケーターは、MACDライン自体の値を使用してヒストグラムを作成します。急速な変動やレンジ相場では、これらのヒストグラムは変化が遅く、多空の勢いの加速や減速を直感的に把握しにくいことがあります。特に価格がまだ明確な反転を示していない場合、シグナルが遅れます。

このバージョンでは、従来のMACDヒストグラム定義を使用しています：

ヒストグラム = MACD − Signal

これにより、買い・売りの勢いの変化をより敏感に捉えることができ、トレーダーは傾向の加速・減速を視覚的に確認できます。ヒストグラムが負のゾーン（売り勢力）から正のゾーン（買い勢力）に移行する際、標準MACDよりも早くトレンドの潜在的な動きを示します。

注意事項

  • 本インジケーターは独立した取引システムではなく、自動で売買を行うものではありません

  • 価格を予測するものではなく、あくまで勢いを観察するためのツールです

  • サポート・レジスタンスやトレンド構造、他のインジケーターと組み合わせて使用することを推奨します

  • 本インジケーターは無料提供で、MT5での勢い分析を直感的に行えるように設計されています

また、ヒストグラムは色分けが明確で、負のゾーンは赤、正のゾーンは緑で表示され、買い・売りの勢力や潜在的な反転ポイントを素早く判断できます。


