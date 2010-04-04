RSI divergence No delay

Neden RSI uyumsuzluklarının çoğu ya gecikmeli ya da repaint yapar?

Yeterince RSI uyumsuzluk göstergesi kullandıysanız, büyük ihtimalle şu iki durumdan biriyle karşılaşmışsınızdır:

ya uyumsuzluk çok geç ortaya çıkar,

ya da daha önce görünen bir uyumsuzluk aniden kaybolur.

Bu, göstergenin “kötü yazıldığı” anlamına gelmez.

Bunun nedeni, uyumsuzluk hesaplama mantığının doğası gereği kaçınılmaz bir ödünleşim içermesidir.

Anında sinyal istenirse repaint riski artar.

Repaint tamamen önlenmek istenirse gecikme kaçınılmaz olur.

Bu gösterge, bu iki uç arasında daha dengeli bir çözüm sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Uyumsuzluk neden kaçınılmaz olarak gecikme içerir?

Uyumsuzluk özünde

iki tepe veya iki dip arasındaki ilişkinin karşılaştırılmasıdır.

Ancak sorun şudur:

bir tepe veya dip, ancak fiyat ters yönde bir düzeltme yaptıktan sonra gerçekten onaylanabilir.

Düzeltme gerçekleşmeden önce,

söz konusu tepe veya dip yalnızca geçici bir fiyat seviyesidir,

onaylanmış bir ekstrem değildir.

Bu nedenle, geleneksel uyumsuzluk algoritmaları genellikle şu mantığı izler:

önce fiyatın bir düzeltme yapmasını beklemek,

önceki tepe veya dibi doğrulamak,

sonrasında uyumsuzluk olup olmadığını değerlendirmek.

Bu onay süreci doğal olarak zaman gecikmesine yol açar.

Repaint nasıl ortaya çıkar?

Repaint çoğunlukla

erken sinyal vermeyi hedefleyen göstergelerde görülür.

Daha hızlı uyarı verebilmek için,

bazı göstergeler tepe veya dip henüz doğrulanmadan

uyumsuzluğu önceden işaretler.

Eğer fiyat daha sonra yukarı veya aşağı yönde kırılmaya devam ederse,

tepe veya dip olarak kabul edilen seviye geçerliliğini yitirir

ve bu seviyeye dayanan uyumsuzluk da anlamsız hale gelir.

Bu durumda gösterge, daha önce verdiği sinyali geri almak zorunda kalır.

İşte repaint’in temel nedeni budur.

Başka bir deyişle:

repaint bir hata değil,

erken yapılan ama sonradan geçersiz kalan bir tahminin sonucudur.

Bu göstergenin yaklaşımı

Bu gösterge,

mevcut bazı yaklaşımlardan ilham alarak

RSI ortalaması ve doğrusal regresyon temelli bir hesaplama yöntemi kullanır.

Yalnızca yapısal olarak onaylanmış tepe ve diplere bağımlı değildir.

Bu yöntem sayesinde,

geri çekilme beklenmeden

mum kapanışında RSI uyumsuzluğu değerlendirilebilir.

Sonuç olarak:

yapısal onaydan kaynaklanan ek gecikme ortadan kalkar,

ve mum kapandıktan sonra sinyal geri çekilmez veya yeniden çizilmez.

Bu da gecikme ile repaint arasında

daha pratik bir denge sağlar.

Önemli bir noktayı açıkça belirtmek gerekir

Bu yöntem “daha üstün” değildir.

Bu, bilinçli bir tercihtir.

Yapısal onaya dayalı uyumsuzluk algoritmalarına kıyasla:

bu sürüm daha hızlı sinyal üretir,

ancak doğruluk açısından biraz daha düşük performans gösterebilir.

Bu bir kusur değil,

kaçınılmaz bir sonuçtur.

Hız ve doğruluk aynı anda en üst seviyeye çıkarılamaz.

Mum oluşumu sırasında davranış

Mum kapanmadan önce,

fiyat hareket etmeye devam eder.

Bu süreçte,

uyumsuzluk koşulları geçici olarak oluşabilir ve sonra bozulabilir.

Bu nedenle,

mum kapanmadan önce görünen bir uyumsuzluk sinyali

kapanışta kaybolabilir.

Ancak mum kapandıktan sonra,

oluşmuş sinyaller artık değişmez

ve geçmişte repaint oluşmaz.

Birçok göstergenin mum kapanışından sonra bile repaint yaptığı düşünülürse,

bu durum belirgin bir stabilite artışı sağlar.

Hangi sürüm sizin için uygun?

Eğer önceliğiniz:

daha hızlı uyumsuzluk sinyalleri,

minimum gecikme,

ve doğrulukta makul bir ödün kabul etmekse,

bu sürüm sizin için uygundur:

RSI Divergence without delay

Eğer önceliğiniz:

yapısal olarak onaylanmış uyumsuzluklar,

daha yüksek güvenilirlik,

ve trend ile yapı analizi ise,

şu sürümü tercih edebilirsiniz:

RSI Divergence without repaint

Bu iki sürümden hiçbiri mutlak anlamda “daha iyi” değildir.

Sadece farklı işlem stillerine

ve kullanım amaçlarına hizmet ederler.

Uyumsuzluğun doğasını

ve hız ile doğruluk arasındaki ödünleşimi anlıyorsanız,

bu göstergenin

hangi problemi çözmeye çalıştığını da net bir şekilde göreceksiniz.