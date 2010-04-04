RSI divergence No delay

왜 대부분의 RSI 다이버전스 인디케이터는 지연되거나 리페인트가 발생하는가

RSI 다이버전스 인디케이터를 충분히 사용해 본 트레이더라면, 보통 다음 두 가지 상황 중 하나를 경험했을 것입니다.

신호가 너무 늦게 나타나거나,
이미 표시된 다이버전스 신호가 나중에 사라지는 경우입니다.

이 문제는 인디케이터가 “잘못 만들어서” 발생하는 것이 아닙니다.
다이버전스 자체의 계산 논리에는 피할 수 없는 트레이드오프가 존재하기 때문입니다.

다이버전스를 최대한 빠르게 표시하려면 리페인트를 어느 정도 허용해야 하고,
리페인트를 완전히 피하려면 일정한 지연은 불가피합니다.

이 인디케이터는 이 두 극단 사이에서 보다 합리적인 균형점을 찾기 위해 설계되었습니다.

다이버전스가 지연될 수밖에 없는 이유

다이버전스는 본질적으로
두 개의 고점 또는 두 개의 저점을 비교하는 개념입니다.

문제는 고점이나 저점이
가격이 되돌림을 보인 이후에야 비로소 확정될 수 있다는 점입니다.

되돌림이 발생하기 전까지의 고점·저점은
확정된 구조가 아니라 일시적인 가격 위치에 불과합니다.

이 때문에 전통적인 다이버전스 알고리즘은 일반적으로 다음과 같은 절차를 따릅니다.

먼저 되돌림을 기다리고,
그 후 이전 고점 또는 저점을 확정한 뒤,
마지막으로 다이버전스를 판단합니다.

이 구조적 확정 과정 때문에
다이버전스 신호에는 필연적으로 시간 지연이 발생합니다.

리페인트는 왜 발생하는가

리페인트는 주로
신호를 최대한 빨리 보여주려는 인디케이터에서 발생합니다.

이런 인디케이터들은
고점이나 저점이 완전히 확정되기 전에
다이버전스를 미리 표시합니다.

이후 가격이 계속 상승하거나 하락하면,
기존에 가정했던 고점·저점이 무효가 되고,
그 위에 계산된 다이버전스 역시 성립하지 않게 됩니다.

그 결과,
인디케이터는 이미 표시된 신호를 삭제하거나 수정해야 합니다.

즉, 리페인트는 버그가 아니라
너무 이른 판단이 나중에 틀렸다는 것이 드러나는 과정이라고 볼 수 있습니다.

이 인디케이터의 접근 방식

이 인디케이터는
기존의 스윙 고점·저점 확정 방식 대신,
RSI 평균값과 선형 회귀 기반 계산 방식을 활용합니다.

이 방식은 구조적인 되돌림을 기다리지 않고,
캔들이 마감되는 시점에서 바로 다이버전스를 평가할 수 있도록 설계되었습니다.

그 결과:

추가적인 구조 확인 지연이 없고,
캔들 마감 이후 신호가 사라지거나 다시 그려지지 않습니다.

즉, 지연과 리페인트 사이에서
보다 실용적인 균형을 달성합니다.

중요하고 솔직한 안내

이 방법이 더 “진보된” 방식인 것은 아닙니다.
의도적인 선택일 뿐입니다.

구조 확정을 기반으로 한 다이버전스 알고리즘과 비교하면,
이 버전은 더 빠른 신호를 제공하지만,
확정 지연을 거친 방식보다 정확도는 다소 낮을 수 있습니다.

이는 결함이 아닙니다.
속도와 정확도를 동시에 극대화할 수는 없습니다.

미완성 캔들에서의 동작

주의할 점이 하나 있습니다.

캔들이 아직 마감되지 않은 상태에서는
가격이 계속 변하기 때문에,
다이버전스 조건이 일시적으로 나타났다 사라질 수 있습니다.

따라서 진행 중인 캔들에서는
다이버전스 신호가 표시되었다가
마감 시점에는 존재하지 않을 수 있습니다.

하지만 캔들이 한 번 마감되면,
확정된 다이버전스 신호는 다시 그려지지 않으며,
과거 신호도 변경되지 않습니다.

이는 캔들 마감 후에도 리페인트가 발생하는
많은 인디케이터와 비교했을 때
안정성 측면에서 분명한 차별점입니다.

어떤 버전을 선택해야 하는가

만약 당신이 중요하게 생각하는 것이:

더 빠른 다이버전스 신호,
최소한의 지연,
그리고 일정 수준의 정확도 감소를 감수할 수 있다면,

이 버전이 적합합니다:
RSI Divergence without delay

반대로 다음을 중시한다면:

구조적으로 확정된 다이버전스,
더 높은 신뢰도,
트렌드 분석이나 구조 분석 목적의 활용,

다음 버전을 추천합니다:
RSI Divergence without repaint

두 버전 중 어느 하나가 더 “좋다”고 말할 수는 없습니다.
각각 다른 트레이딩 스타일과 목적을 위해 설계된 도구입니다.

다이버전스의 본질을 이해하고,
속도와 정확도 사이의 트레이드오프를 받아들일 수 있다면,
이 인디케이터가 해결하려는 문제가 무엇인지 명확히 보일 것입니다.


추천 제품
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
지표
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
지표
RSI ABCD 패턴 파인더: 기술적 전략 1. 지표 작동 방식 클래식 RSI 와 ABCD 하모닉 패턴 자동 감지를 결합합니다. 주요 구성 요소 표준 RSI (조정 가능한 기간) 고점 및 저점 마커 (화살표) ABCD 패턴 (초록/빨강 선) 과매수 (70) 및 과매도 (30) 필터 2. MT5 설정 period = 14 ; // RSI 기간 size = 4 ; // 최대 패턴 크기 OverBought = 70 ; // 과매수 수준 OverSold = 30 ; // 과매도 수준 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 확인 필터 3. 트레이딩 전략 3.1. 매수 진입 (강세 ABCD) 조건: RSI가 다음을 형성: 저점 ( A ) → 고점 ( B ) → 더 높은 저점 ( C ) D 는 과매도 (30) 위지만 C 아래 확인: A-B-C-D 연결 초록 선 목표: TP1: B-C의 61.8% TP2: B-C의 100% 손절: D 아래 3.2. 매도 진입 (약세 ABCD) 조건:
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
지표
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
지표
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
지표
인디케이터   Haven FVG   는 시장을 분석하는 도구로, 차트에서 비효율성 영역(Fair Value Gaps, FVG)을 식별하여 트레이더에게 가격 분석 및 거래 결정을 위한 주요 수준을 제공합니다. 다른 제품 ->  여기 주요 특징: 개별 색상 설정: 상승 FVG 색상   (Bullish FVG Color). 하락 FVG 색상   (Bearish FVG Color). 유연한 FVG 시각화: FVG를 검색할 최대 캔들 수. FVG 영역을 특정 바 수만큼 추가로 연장. FVG에 대한 채우기를 활성화할 수 있습니다. 중앙선(Middle Line): 색상 및 선 스타일 선택(예: 점선). 더 정확한 선 두께 조정. 일반 설정: FVG를 현재 바까지 확장. 채우기가 있는 역사적 FVG 제외하여 최신 데이터에 집중. 차트에서 비효율성 영역을 분석하고 근거 있는 거래 결정을 내리는 간단하고 효과적인 방법.
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
지표
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It implements visual/s
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
지표
This Mt5 Indicator Signals when there is two opposite direction bars engulfed by current bar.  has a recent Exponential Moving Average Cross and past bar was oversold/bought Expert Advisor Available in Comments  Free Version Here : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp ; Full Alerts for mt5 terminal , phone , email, print to file, print to journal  Buy Signal ( blue line ) Past ema cross ( set at 30 bars back ) Past bar rsi is oversold ( level 40  ) Engulfing bar closes
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
지표
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
지표
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
지표
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
지표
모든 전략을 스캔하고 해당 자산의 모든 타임프레임에서 매수 및 매도 지점을 보여주는 스캐너를 가지고 싶어 해본 적이 있나요? 이것이 정확히 이 스캐너가 하는 일입니다. 이 스캐너는 프로그래밍이 필요하지 않은 전략 생성기인 Rule Plotter: 프로그래밍 없이 전략을 만드는 도구 에서 생성한 매수 및 매도 신호를 다양한 자산 및 타임프레임에서 실행하기 위해 설계되었습니다. Rule Plotter의 기본 전략은 양봉과 음봉뿐입니다. 이것은 Rule Plotter에 전략을 그리지 않으면 선택한 자산의 모든 타임프레임에서 봉의 색상을 보여줄 것입니다. 음봉이면 빨간색이고, 양봉이면 녹색입니다. 원하는 만큼 전략을 만드세요 기본 전략에 제한받지 마세요. Metatrader에서 사용 가능한 모든 지표를 사용하여 전통적인 전략을 만들거나 선호하는 지표를 사용하여 사용자 지정 전략을 만드세요. 이 스캐너는 Rule Plotter가 제공하는 것 중 일부에 불과하며 Rule Plotter의 보조
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
지표
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
지표
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
지표
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
지표
Hurst Buy and Sell This innovative indicator, inspired by xAI Grok intelligence, uses the Hurst exponent to identify the nature of the market and generate buy/sell signals. The EA for this indicator (Hurst Razer PRO EA MT5) is now available, you can see it by clicking here!  https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller  If you want more signals from the indicator, change the minimum number of bars between consecutive signals. The lower the value, the more signals it
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
지표
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
지표
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
지표
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
지표
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
지표
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
지표
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
지표
Ideal for scalpers, day traders and swing trades. Automatically identifies key support and resistance levels based on historical price data. It displays real-time trading zones and a precise countdown timer for each candle, helping traders make faster and more confident decisions. Fully customizable for multiple timeframes and instruments. The indicator analyzes historical price data to draw horizontal levels that represent key trading areas. It also displays, in real time, the current zone whe
FREE
RSI Stoch Signals
Oeyvind Borgsoe
4.5 (2)
지표
This indicator provides a clear, at-a-glance dashboard for monitoring both the Relative Strength Index (RSI) and Stochastic Oscillator on any instrument or timeframe. Whenever both RSI and Stochastic %K simultaneously exceed their respective overbought or oversold levels, the indicator displays an arrow signal in the indicator window. These signals highlight strong momentum and can help traders quickly identify high-probability reversal zones. As with all my free tools, the arrow symbol can be e
FREE
Indicator MA Channel
Alexey Smirnov
지표
I present the well-known Moving Average indicator. This indicator is presented as a channel, where the upper and lower lines are equidistant from the main line by a percentage set by the user. The indicator is easy to use. The basic settings of the moving average have been saved and a percentage parameter (Channel%) has been added. Basic parameters: Channel% - shows how much we want to deviate from the main line. The indicator is freely available.
FREE
My Candle
Francisco Gomes Da Silva
지표
나만의 촛대 패턴을 정의하면 이 패턴이 나타날 때 이 지표가 화면에 표시됩니다 Strategy Tester에서 무료로 테스트하고 선택한 자산에 캔들스틱 패턴이 몇 번 나타나는지 확인할 수 있습니다. 패턴의 양초를 모두 칠하거나 하나만 칠할 수도 있습니다 이 지표는 캔들스틱 분석에 유용하며, 가격 조치 및 적나라한 거래 전략에 사용할 수 있습니다. 선택한 움직임을 나타내는 지표입니다 naman-ui chosdae paeteon-eul jeong-uihamyeon i paeteon-i natanal ttae i jipyoga hwamyeon-e pyosidoebnida Strategy Testereseo mulyolo teseuteuhago seontaeghan jasan-e kaendeulseutig paeteon-i myeoch beon natananeunji hwag-inhal su issseubnida. paeteon-ui yangcholeul modu chilhageona
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
지표
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Double Top and Double Bottom
Rajesh Kumar Nait
5 (3)
지표
This indicator finds Double Top and Double bottom Example : What is Double Top When price establishes a new high and then falls, then reverse to the same candle area of High then its considered a valid double top and vice versa for double bottom. 1. It plots and high and low on visible chart if ChartChange is set to true else it searches on new bar opening 2. If there is double top and double bottom found in visible chart window then it plots a line 3. It has options to customize text color, tex
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
지표
일반 설명 Fair Gap Value 지표는 MetaTrader 5 차트에서 “페어 밸류 갭(Fair Value Gaps)”을 감지하고 강조 표시합니다. 페어 밸류 갭은 한 캔들의 저점과 그로부터 두 캔들 앞의 고점 사이에 가격 공백이 생길 때 발생합니다. 이 지표는 이러한 구간을 색이 입혀진 사각형으로 표시하여 가격 행동 전략에 시각적 지원을 제공합니다. 주요 기능 강세 갭 감지 : 현재 캔들의 저점과 두 캔들 이전의 고점 사이 갭을 녹색 사각형으로 표시합니다. 약세 갭 감지 : 반대 방향 갭을 빨간색 사각형으로 표시합니다. 동적 확장 : 사각형을 오른쪽으로 원하는 바(캔들) 수만큼 연장할 수 있습니다. 투명도 조절 : 차트 배경을 가리지 않도록 불투명도를 설정할 수 있습니다. 토글 옵션 : 강세 갭과 약세 갭을 개별적으로 켜고 끌 수 있습니다. 히스토리 제한 : 스캔할 최대 바 수를 설정하여 데이터 양이 많을 때 성능을 최적화할 수 있습니다. 자동 정리 : 타임프레임이 변경되거나
FREE
Swing BOS Structure
Shodibek Babaev
지표
Swing BOS Structure is a market structure indicator for MetaTrader 5. The indicator automatically detects: • Swing High (SH) • Swing Low (SL) • Break of Structure (BOS) • Change of Character (CHoCH) Swings are confirmed only after a defined number of candles, ensuring no repainting. BOS signals indicate trend continuation. CHoCH signals indicate a potential change in market structure and may appear less frequently depending on market conditions and timeframe. The indicator is lightweight, fa
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
제작자의 제품 더 보기
Divergence Matrix SE
Wei Li
지표
Divergence Matrix SE – 스페셜 에디션 핵심 다이버전스를 정확히 표시하고 가격의 잠재적 반전 포인트를 즉시 파악하세요! 다이버전스 포인트를 자동으로 표시하여 시장 분석을 지원합니다 — 중요한 움직임을 놓치지 마세요. Divergence Matrix SE는 MACD, MACD 히스토그램, Stochastic 의 다이버전스 표시를 유지하며, 가볍고 간소화된 체험판을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 신호를 위해 다이버전스는 발생 후 4개의 봉 이후 에 표시되어 시장의 노이즈를 걸러주고 더 안정적인 신호를 제공합니다. SE 버전은 핵심 기능에 집중하도록 설계되어, 원활하게 작동하며 깔끔한 인터페이스를 제공 — 초보자에게 적합하며 전문 트레이더의 빠른 참고용 도구로도 활용 가능합니다. SE 버전을 사용하면: 핵심 다이버전스 포인트를 자동으로 포착, 수동 검색 불필요 각 다이버전스 뒤의 추세 변화를 명확하게 이해 다이버전스 분석을 빠르게 체험하고 자신의 트레이딩 전략과 통합 더
FREE
RSI Divergence without repaint
Wei Li
지표
대부분의 “즉시 RSI 다이버전스” 신호는 잘못되었습니다 RSI 다이버전스 지표를 사용해본 적이 있다면, 아마 다음과 같은 경험을 해보셨을 것입니다. 실시간으로 다이버전스가 나타나 처음에는 신뢰할 수 있어 보이지만, 몇 개의 캔들이 지나면 사라집니다. 나중에 차트를 확인하면, 과거 신호가 처음 보았던 것과 일치하지 않습니다. 이것은 사용자의 실수가 아닙니다. 논리적인 문제입니다. 확인되지 않은 고점이나 저점을 기반으로 한 다이버전스는 본질적으로 불안정합니다. 과거 기록을 변경하지 않는 RSI 다이버전스 지표를 찾고 있다면, 이 설명을 끝까지 읽어보시기 바랍니다. ———————————————————— 지표 개요 이 지표는 RSI 다이버전스를 식별하도록 설계되었으며, 즉각적인 추측이 아닌 확인된 시장 구조에 기반합니다. 가격과 RSI 간의 상승 및 하락 다이버전스를 자동으로 감지하고, RSI 창에서 명확하게 표시합니다. 주요 특징: RSI 다이버전스 구조 자동 감지 RSI 창 내 다이버
FREE
Classic MACD Histogram
Wei Li
5 (1)
지표
MACD 히스토그램 개선 버전 (시장 모멘텀 변화 관찰용) MT5 기본 MACD 지표는 MACD 라인 자체 값 을 이용하여 히스토그램을 표시합니다. 급격한 변동이나 횡보 구간에서는 히스토그램 변화가 느려, 매수·매도 모멘텀의 가속과 감속을 직관적으로 파악하기 어렵습니다. 특히 가격이 아직 뚜렷한 반전을 보이지 않을 때, 신호가 지연될 수 있습니다. 이번 버전에서는 클래식 MACD 히스토그램 정의 를 사용합니다: 히스토그램 = MACD − Signal 이를 통해 매수/매도 모멘텀 변화 를 보다 민감하게 감지할 수 있으며, 트레이더는 추세 가속과 감속을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 히스토그램이 음수 영역(매도 세력)에서 양수 영역(매수 세력)으로 전환될 때, 표준 MACD보다 더 빠른 추세 변화를 알 수 있습니다. 주의 사항 ： 본 지표는 독립적인 거래 시스템이 아니며 , 자동 매매 기능이 없습니다 가격을 예측하지 않으며 , 모멘텀 관찰용 도구입니다 지지/저항, 추세 구조, 다른 지
FREE
Divergence Matrix
Wei Li
지표
시장 뒤에 숨겨진 힘을 한눈에 파악하세요! 14가지 지표의 다이버전스 신호로 잠재적인 트렌드 전환 지점을 즉시 포착! 리페인트 없는 설계로 보다 신뢰할 수 있는 분석과 자신 있는 의사결정 지원. 이 멀티 지표 다이버전스 도구는 14개의 핵심 지표를 통합합니다: MACD 라인, MACD 히스토그램, RSI, 스토캐스틱, CCI, 모멘텀, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC, Williams %R. 단순히 차트에 14개의 지표 라인을 표시하는 것이 아니라, 각 지표의 핵심 다이버전스 포인트를 정확하게 표시하여 잠재적인 트렌드 전환 신호를 빠르게 포착할 수 있습니다. 사용자는 원하는 지표의 다이버전스 표시를 자유롭게 설정하여 차트를 깔끔하게 유지하고 높은 조작 자유도를 확보할 수 있습니다. 신호의 신뢰성을 보장하기 위해, 이 도구는 4개의 봉 지연 후 신호를 표시하여 리페인트 문제를 효과적으로 방지하고, 각 다이버전스 포인트가 시장 백테스트를 통해 확인된
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변