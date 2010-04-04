RSI divergence No delay

왜 대부분의 RSI 다이버전스 인디케이터는 지연되거나 리페인트가 발생하는가

RSI 다이버전스 인디케이터를 충분히 사용해 본 트레이더라면, 보통 다음 두 가지 상황 중 하나를 경험했을 것입니다.

신호가 너무 늦게 나타나거나,

이미 표시된 다이버전스 신호가 나중에 사라지는 경우입니다.

이 문제는 인디케이터가 “잘못 만들어서” 발생하는 것이 아닙니다.

다이버전스 자체의 계산 논리에는 피할 수 없는 트레이드오프가 존재하기 때문입니다.

다이버전스를 최대한 빠르게 표시하려면 리페인트를 어느 정도 허용해야 하고,

리페인트를 완전히 피하려면 일정한 지연은 불가피합니다.

이 인디케이터는 이 두 극단 사이에서 보다 합리적인 균형점을 찾기 위해 설계되었습니다.

다이버전스가 지연될 수밖에 없는 이유

다이버전스는 본질적으로

두 개의 고점 또는 두 개의 저점을 비교하는 개념입니다.

문제는 고점이나 저점이

가격이 되돌림을 보인 이후에야 비로소 확정될 수 있다는 점입니다.

되돌림이 발생하기 전까지의 고점·저점은

확정된 구조가 아니라 일시적인 가격 위치에 불과합니다.

이 때문에 전통적인 다이버전스 알고리즘은 일반적으로 다음과 같은 절차를 따릅니다.

먼저 되돌림을 기다리고,

그 후 이전 고점 또는 저점을 확정한 뒤,

마지막으로 다이버전스를 판단합니다.

이 구조적 확정 과정 때문에

다이버전스 신호에는 필연적으로 시간 지연이 발생합니다.

리페인트는 왜 발생하는가

리페인트는 주로

신호를 최대한 빨리 보여주려는 인디케이터에서 발생합니다.

이런 인디케이터들은

고점이나 저점이 완전히 확정되기 전에

다이버전스를 미리 표시합니다.

이후 가격이 계속 상승하거나 하락하면,

기존에 가정했던 고점·저점이 무효가 되고,

그 위에 계산된 다이버전스 역시 성립하지 않게 됩니다.

그 결과,

인디케이터는 이미 표시된 신호를 삭제하거나 수정해야 합니다.

즉, 리페인트는 버그가 아니라

너무 이른 판단이 나중에 틀렸다는 것이 드러나는 과정이라고 볼 수 있습니다.

이 인디케이터의 접근 방식

이 인디케이터는

기존의 스윙 고점·저점 확정 방식 대신,

RSI 평균값과 선형 회귀 기반 계산 방식을 활용합니다.

이 방식은 구조적인 되돌림을 기다리지 않고,

캔들이 마감되는 시점에서 바로 다이버전스를 평가할 수 있도록 설계되었습니다.

그 결과:

추가적인 구조 확인 지연이 없고,

캔들 마감 이후 신호가 사라지거나 다시 그려지지 않습니다.

즉, 지연과 리페인트 사이에서

보다 실용적인 균형을 달성합니다.

중요하고 솔직한 안내

이 방법이 더 “진보된” 방식인 것은 아닙니다.

의도적인 선택일 뿐입니다.

구조 확정을 기반으로 한 다이버전스 알고리즘과 비교하면,

이 버전은 더 빠른 신호를 제공하지만,

확정 지연을 거친 방식보다 정확도는 다소 낮을 수 있습니다.

이는 결함이 아닙니다.

속도와 정확도를 동시에 극대화할 수는 없습니다.

미완성 캔들에서의 동작

주의할 점이 하나 있습니다.

캔들이 아직 마감되지 않은 상태에서는

가격이 계속 변하기 때문에,

다이버전스 조건이 일시적으로 나타났다 사라질 수 있습니다.

따라서 진행 중인 캔들에서는

다이버전스 신호가 표시되었다가

마감 시점에는 존재하지 않을 수 있습니다.

하지만 캔들이 한 번 마감되면,

확정된 다이버전스 신호는 다시 그려지지 않으며,

과거 신호도 변경되지 않습니다.

이는 캔들 마감 후에도 리페인트가 발생하는

많은 인디케이터와 비교했을 때

안정성 측면에서 분명한 차별점입니다.

어떤 버전을 선택해야 하는가

만약 당신이 중요하게 생각하는 것이:

더 빠른 다이버전스 신호,

최소한의 지연,

그리고 일정 수준의 정확도 감소를 감수할 수 있다면,

이 버전이 적합합니다:

RSI Divergence without delay

반대로 다음을 중시한다면:

구조적으로 확정된 다이버전스,

더 높은 신뢰도,

트렌드 분석이나 구조 분석 목적의 활용,

다음 버전을 추천합니다:

RSI Divergence without repaint

두 버전 중 어느 하나가 더 “좋다”고 말할 수는 없습니다.

각각 다른 트레이딩 스타일과 목적을 위해 설계된 도구입니다.

다이버전스의 본질을 이해하고,

속도와 정확도 사이의 트레이드오프를 받아들일 수 있다면,

이 인디케이터가 해결하려는 문제가 무엇인지 명확히 보일 것입니다.