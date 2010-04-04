RSI divergence No delay

Pourquoi la plupart des divergences RSI sont soit retardées, soit sujettes au repaint

Si vous avez utilisé suffisamment d’indicateurs de divergence RSI, vous avez probablement rencontré l’une des deux situations suivantes :

soit la divergence apparaît très tard,

soit une divergence affichée disparaît ensuite.

Cela ne signifie pas que l’indicateur est « mal codé ».

Le problème vient du fait que la logique de calcul des divergences comporte un compromis inévitable.

Si l’on cherche à afficher la divergence le plus tôt possible, il faut accepter un certain niveau de repaint.

Si l’on veut éviter totalement le repaint, un retard devient inévitable.

Cet indicateur a été conçu pour trouver un équilibre plus raisonnable entre ces deux extrêmes.

Pourquoi une divergence implique nécessairement un retard

Une divergence consiste essentiellement à comparer

deux sommets ou deux creux.

Le problème est qu’un sommet ou un creux

ne peut être confirmé qu’après l’apparition d’un mouvement de correction.

Avant cette correction, tout sommet ou creux potentiel

n’est qu’une position de prix temporaire, et non un extrême confirmé.

C’est pourquoi les algorithmes de divergence traditionnels suivent généralement cette logique :

attendre une correction,

confirmer ensuite le sommet ou le creux précédent,

puis déterminer s’il existe une divergence.

Ce processus de confirmation structurelle entraîne inévitablement un retard dans le signal.

D’où vient le repaint

Le repaint apparaît principalement dans les indicateurs

qui cherchent à fournir des signaux le plus tôt possible.

Afin d’anticiper, certains indicateurs détectent une divergence

avant que les sommets ou creux ne soient définitivement confirmés.

Si le prix continue ensuite à monter ou à baisser,

le sommet ou le creux supposé devient invalide,

et la divergence calculée sur cette base ne tient plus.

L’indicateur doit alors supprimer ou modifier le signal affiché.

En d’autres termes, le repaint n’est pas un bug,

mais la conséquence d’une anticipation qui s’avère incorrecte a posteriori.

L’approche adoptée par cet indicateur

Cet indicateur s’inspire de certaines approches existantes

et utilise une méthode basée sur

la moyenne du RSI et la régression linéaire.

Il ne dépend plus exclusivement de sommets et creux structurellement confirmés.

Grâce à cette méthode, la divergence peut être évaluée

directement à la clôture de la bougie,

sans attendre une phase de correction.

Résultat :

pas de délai supplémentaire lié à la confirmation structurelle,

et aucun repaint après la clôture de la bougie.

Ainsi, un compromis plus pratique est atteint

entre retard et repaint.

Un point important à préciser

Cette méthode n’est pas « supérieure » d’un point de vue absolu.

Il s’agit d’un choix assumé.

Comparée aux algorithmes basés sur une confirmation structurelle,

cette version fournit des signaux plus rapides,

mais avec une précision légèrement inférieure à celle des méthodes plus conservatrices.

Ce n’est pas un défaut,

mais une conséquence inévitable :

la vitesse et la précision ne peuvent pas être maximisées simultanément.

Comportement pendant la formation de la bougie

Il est important de noter que tant que la bougie n’est pas clôturée,

le prix continue d’évoluer.

Dans cette phase,

les conditions de divergence peuvent apparaître temporairement puis disparaître.

Il est donc possible d’observer un signal de divergence

qui n’existe plus à la clôture de la bougie.

En revanche, une fois la bougie clôturée,

les signaux validés ne seront plus modifiés,

et aucun repaint n’aura lieu sur l’historique.

Comparé à de nombreux indicateurs

qui continuent de repaint même après la clôture,

cela représente une amélioration notable en termes de stabilité.

Quel version choisir

Si vous privilégiez :

des signaux de divergence plus rapides,

un retard minimal,

et que vous acceptez un compromis sur la précision,

alors cette version peut vous convenir :

RSI Divergence without delay

Si, au contraire, vous privilégiez :

des divergences structurellement confirmées,

une fiabilité plus élevée,

et une utilisation axée sur l’analyse de tendance et de structure,

alors vous pouvez utiliser :

RSI Divergence without repaint

Aucune des deux versions n’est « meilleure » en soi.

Elles répondent simplement à des styles de trading

et à des objectifs différents.

Si vous comprenez la nature des divergences

et le compromis entre vitesse et précision,

vous comprendrez alors clairement

le problème que cet indicateur cherche à résoudre.