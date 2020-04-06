Adaptive Pulse Pro
- エキスパート
- Roman Lomaev
- バージョン: 2.2
- アップデート済み: 30 11月 2025
- アクティベーション: 5
金融市場における持続可能なトレーディングへの道
🚀 現代のトレーダーのための革命的アシスタント
AutoAdapt Pro は、適応し、学習し、あなたと共に絶えず進化する先進的なトレーディングアルゴリズムです！革新性、安定性、そしてトレーディングにおける最大のパフォーマンスを重視する方のために作りました。
💡 主な利点
🧠 自己学習メカニズム
-
StopLoss、TrailingStop、MinPriceShotなどのパラメータの自動最適化
-
効果的な組み合わせを見つけるための履歴データによる定期的なテスト
-
ユーザーの介入なしでの市場状況への適応
⚡ リアルタイム価格分析
-
リアルタイムでの価格変動の分析
-
最新のデータに基づいた取引開始
-
Tickデータ処理による電光石火の反応速度
-
重要：遅行指標は使用しません！
🔬 精密な自己最適化
-
最大の調整精度を実現するためのTickデータに基づく最適化
-
市場の微細な変化への即時適応
-
現在の状況に合わせたパラメータの正確なキャリブレーションを保証
🛡️ インテリジェントな資金管理
-
証拠金のリスク率に基づいたロット計算
-
ダイナミックなボリューム管理によるドローダウン保護
-
最大スプレッド制限
⚠️ 安全性最優先： 本アドバイザーはマーチンゲール、グリッド戦略、ポジションの平均化は使用しません！
⚙️ 主要パラメータ
|パラメータ
|説明
|MaxOrdersCount
|最大オープン注文数 (1)
|RiskPercent
|ロット計算のための証拠金リスク率
|FixedLotSize
|固定ロットサイズ
|UseAutoLot
|リスクに基づく自動ロット計算
|MagicNumber
|アドバイザー固有のマジックナンバー
|Slippage
|許容スリッページ
🔧 自己最適化パラメータ
|パラメータ
|目的
|OptimizationPeriod
|最適化期間（バー数）
|OptimizationFrequency
|最適化必要性のチェック頻度
|OptimizationThreshold
|最適化発動の閾値 (5%)
|Min/Max StopLoss
|StopLoss値の範囲
|Min/Max TrailingStop
|TrailingStop値の範囲
💰 推奨条件
推奨証拠金：100ドルから
効率性とリスク管理の理想的なバランス
🔄 動作原理
-
起動時の一次最適化
-
各Tickにおける継続的な監視
-
パフォーマンスが5%以上悪化した場合の自動最適化
-
履歴データを用いたパラメータ組み合わせのテスト
-
現在の状況に応じた最適パラメータの選択
📊 トレーディングシグナル
-
📈 価格上昇時の買い
-
📉 価格下落時の売り
-
⏱️ 最小価格変動 ( MinPriceShot ) の遵守
-
⚖️ 時間経過による価格変動 ( CSeconds ) の考慮
📈 統計とモニタリング
アドバイザーは主要メトリクスをリアルタイムで表示：
-
⏰ アドバイザー動作時間
-
📊 現在のスプレッド
-
💰 当日/総利益
-
🏦 口座残高
-
⚙️ 最適化されたパラメータ
🎯 推奨設定
通貨ペア： AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
時間足： M1
👥 AutoAdapt Pro はこんな方に
🎓 初心者向け
-
シンプルな設定
-
自動最適化
-
ミスからの保護
💼 経験豊富なトレーダー向け
-
強力な設定ツール
-
詳細な分析
-
柔軟な設定
📊 投資家向け
-
パッシブインカム
-
信頼性と安定性
-
最小限の関与
✅ AutoAdapt Pro を選ぶ理由
|利点
|結果
|適応性
|あらゆる市場状況に適応
|プロフェッショナリズム
|各取引の正確さと品質
|利便性
|設定時間の節約
|透明性
|プロセス全体の完全な管理
|効率性
|不安定な市場での安定した結果
🛡️ 安全性の保証
-
✅ 各取引は独立して開始・決済
-
✅ 実証済みの資金管理方法
-
✅ リスク最小化のための最適化パラメータ
-
✅ 望ましくない取引からの保護
-
✅ 十分な資金の確認
🏆 今日から未来のトレーディングを始めよう！
AutoAdapt Pro は、金融の世界での成功への道におけるあなたの信頼できるパートナーです。あなたが休んでいる間も働く最先端のアルゴリズムに資金管理を任せましょう。
推奨開始資金： 100ドルから
💫 革新を選ぶ。安定を選ぶ。未来を選ぶ。
自己最適化機能を備えたあなたのアドバイザーは、今すぐ動作開始する準備ができています！ 🚀
注記：金融市場での取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。