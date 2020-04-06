HSS PRO PRICE ACTION EAは、プライスアクションリサーチに基づいた優れたデイトレードシステムです！





これは「設定して忘れる」エキスパートアドバイザーで、すべての取引をあなたに代わって行います！8つの通貨ペアに対応する8つのSet_filesをご用意しています！





取引アイデアは、ハンマーとシューティングスターといった有名な強力なプライスアクションパターンをベースに、トレンドとスキャルピングのテクニックを組み合わせています！





EAは、EUセッションと米国セッションのH1タイムフレームで動作します。





テストと取引用のEA Set_filesをダウンロードしてください：





エキスパートアドバイザーの機能：

- EAは8通貨ペアで同時に実行できます。

- 口座残高に応じてロットを自動計算します。

- EAには、複利による資金管理機能がデフォルトで組み込まれています。

- SLとTPは動的に設定可能 - デフォルトで市場のボラティリティに適応します。

- すべての取引にはSLとTPが設定されていますが、ブローカーには表示されません。

- スマートフィルタリングシステム：トレンドフィルター、オシレーターフィルター、営業日フィルター、営業時間フィルター、スプレッドフィルター。

- ロボットを稼働させるために必要な最低口座残高はわずか100ドルです。

- 口座レバレッジ：1:30～1:2000まで可能です。

- 取引ペア：GBPCHF、NZDUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、EURAUD、EURCAD、EURJPY。

- 時間枠：1時間足

- 稼働時間：EAは営業日フィルターと営業時間フィルター（EUセッションと米国セッション）に基づいてエントリー機会を探します。稼働時間中にシステムが取引を開始しなかった場合、チャート上にエントリーシグナルがなかったことを意味します。

- アダプティブトレーリングストップとブレイクイーブン機能搭載。

- EAには情報表示機能があり、接続されたFXペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。

- 情報表示（スプレッド・スワップ）はチャートの任意の場所に配置できます。

0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。





インストール方法：

- 推奨チャート8つを開きます：

GBPCHF、NZDUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、EURAUD、EURCAD、EURJPY。

- 各チャートでH1タイムフレームを選択します。

- 各チャートにエキスパートアドバイザーを接続します。

- 対応する「Set_file」をEAに適用します。

- ロボットがすべてを自動的に実行します。必要なのは、MT4にインストールし、PCを24時間365日稼働させておくことだけです（または、PCの代わりにVPSを使用することもできます）。





重要！取引システムのパフォーマンスを最大限に高めるには、以下の推奨事項に従ってください。

- 営業時間：MT4のMarket_watchをGMT+2（標準時間）またはGMT+3（夏時間）に設定することを強くお勧めします。ブローカーのサーバーのGMTタイムゾーンが異なる場合は、営業時間フィルターを調整する必要があります。ブローカーのタイムゾーンを確認するため、その旨をメッセージでお知らせください。確認をお手伝いし、必要に応じて関連するSet_filesをご提供いたします。

- スプレッドとブローカー：パフォーマンスを向上させるには、ECNまたはRawスプレッドなど、スプレッドの狭い口座を選択することが非常に重要です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。