HSS Pro Price Action EA rt

HSS PRO PRICE ACTION EA – ein hervorragendes Intraday-Handelssystem basierend auf Price-Action-Analyse!





Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. Er ist sofort einsatzbereit! Acht Set-Dateien für acht verschiedene Währungspaare stehen zur Verfügung.





Die Handelsidee basiert auf den bekannten und wirkungsvollen Price-Action-Mustern Hammer und Shooting Star, kombiniert mit Trend- und Scalping-Techniken.





Der EA arbeitet im H1-Zeitrahmen während der EU- und US-Sitzungen.





Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter:





Funktionen des Expert Advisors:

- Der EA kann gleichzeitig mit acht Währungspaaren betrieben werden.

- Automatische Lot-Berechnung abhängig vom Kontostand.

- Integriertes Money-Management mit Zinseszinseffekt.

- Stop-Loss und Take-Profit sind dynamisch und passen sich standardmäßig der Marktvolatilität an.

- Jeder Trade verfügt über Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP), die für den Broker nicht sichtbar sind.

- Intelligentes Filtersystem: Trendfilter, Oszillatorfilter, Filter für Werktage, Filter für Arbeitszeiten, Spread-Filter.

- Mindestguthaben für den Betrieb des Roboters: nur 100 $.

- Hebel: 1:30 bis 1:2000.

- Handelspaare: GBP/CHF, NZD/USD, GBP/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/JPY.

- Zeitrahmen: H1.

- Betriebszeit: Der Expert Advisor (EA) sucht gemäß dem Filter für Werktage und Arbeitszeiten (in der EU- und US-Sitzung) nach Einstiegsmöglichkeiten. Wenn das System während der Betriebszeit keine Trades eröffnet hat, bedeutet dies, dass keine Einstiegssignale im Chart verfügbar waren.

- Mit adaptivem Trailing-Stop und Break-Even-Funktion.

- Der EA verfügt über eine Informationsanzeige, die den aktuellen Spread und die Swaps des jeweiligen Währungspaares anzeigt.

- Die Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins an.

- Die Anzeige des Spread-Swaps kann an jeder Ecke des Charts platziert werden:

0 – oben links, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





Installation:

- Öffnen Sie die 8 empfohlenen Charts:

GBPCHF, NZDUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY.

- Wählen Sie in jedem Chart den H1-Zeitrahmen.

- Fügen Sie jedem Chart einen Expert Advisor hinzu.

- Wenden Sie die entsprechende „Set_file“ an den Expert Advisor.

- Der Roboter arbeitet vollautomatisch. Sie müssen ihn lediglich in MT4 installieren und Ihren PC rund um die Uhr laufen lassen (oder alternativ einen VPS verwenden).





WICHTIG!!! Für optimale Ergebnisse des Handelssystems beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

- Betriebszeiten: Es wird dringend empfohlen, MT4 mit Market_watch = GMT+2 (Standardzeit) bzw. GMT+3 (Sommerzeit) zu verwenden. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone verwendet, muss der Filter für die Arbeitszeiten angepasst werden. Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht, damit ich die Zeitzone Ihres Brokers überprüfen kann. Ich helfe Ihnen gerne dabei und stelle Ihnen gegebenenfalls die entsprechenden Set_files zur Verfügung.

- Spread und Broker: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads zu wählen: ECN oder Raw Spread.





Dies ist ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.