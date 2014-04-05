需給ボリュームゾーン — 機関投資家のサポート/レジスタンスレベルと買い/売り圧力 Supply Demand Volume は、価格構造、出来高分析、およびリアルタイムのボラティリティに基づいて、主要な需給ゾーンを自動的に検出するための高精度インジケーターです。正確なサポート/レジスタンス、オーダーフロー、Wyckoff理論、スマートマネーコンセプトに依存するトレーダーに最適です。 主な機能： ゾーンの自動検出 – 過去の高値/安値とATRを利用し、機関投資家のボリュームが集中する重要なゾーンを識別します。 買い/売りボリューム分析 – リアルタイムで買いと売りの力関係を表示し、トレード方向を確認します。 ミッドラインと価格ラベル – カスタマイズ可能なカラーとラベルで中間ゾーンを明確化。 時間ベースのゾーン拡張 – ゾーンが将来まで自動的に延長され、再描画なしで有効性を維持します。 おすすめ対象： 反転トレーダー ブレイクアウトトレーダー 出来高/価格アクショントレーダー スキャルピング・デイトレーダー 買いの出来高が売りを上回る場合、価格は供給ゾーンを上抜