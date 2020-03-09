ADX Color Script
平均方向指数 (ADX) 指標の背景を買いまたは売りのトレンドに応じて色付けする (ドラッグアンドドロップ) スクリプト
平均方向指数 (ADX) 指標は、トレンドの強さを測定するために使用されるテクニカル指標です。この (ドラッグアンドドロップ) スクリプトは、買いまたは売りのトレンドに応じて ADX 指標の背景を色付けします。背景色は、スクリプトのパラメータによって決まります。
変更可能なパラメータ:
- Period: ADX 指標の期間。
- Level: トレンドが強気か弱気かをフィルタリングするために満たす必要がある最小レベル (デフォルトは 0)。
- Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price)。
- Color Positive Trend: 強気トレンドの背景色。
- Color Negative Trend: 弱気トレンドの背景色。
- Color Neutral Trend: 中立トレンドの背景色。
- Save variables: 現在の値を後で再利用できるように保存します。
- Clean graph: グラフから色を消去します (Clean colors)。
スクリプトの使用方法:
スクリプトを使用するには、単に指標をグラフにドラッグアンドドロップします。グラフのどこに指標をドロップするかによって、取得する結果が決まります。指標を色付けするからグラフ全体を色付けするまで。 (スクリーンショットを参照)
結論:
このスクリプトは、ADX 指標を使用する市場アナリストにとって便利なツールです。このスクリプトを使用すると、強気、弱気、中立のトレンドを簡単に識別できます。
コーヒー？もちろん、コーヒーをいただきます。その代わりに、このスクリプトのインジケーターバージョンを提供します。これで、あなたもプレゼントとして何かを持ち帰ることができます :-)。https://www.mql5.com/ja/market/product/109892