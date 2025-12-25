КалендарьРазделы

Число регистраций новых автомобилей в Великобритании г/г (United Kingdom New Car Registrations y/y)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
Сектор:
Бизнес
0.5%
Число регистраций новых автомобилей г/г (New Car Registrations y/y) отражает изменение в регистрации новых пассажирских транспортных средств в Великобритании в текущем месяце по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В четвертый рабочий день каждого месяца Британское общество автопроизводителей и автодилеров SMTT публикует данные о количестве новых регистраций за прошедший месяц с разбивкой по типам транспортных средств, производителям и регионам страны.

Источником данных для составления отчета служат местные регулирующие органы и страховые компании. В отчет включаются только новые автомобили, впервые получившие номерные знаки, и не учитываются автомобили, которые уже были ранее зарегистрированы в стране или за рубежом. Тем самым регистрации новых автомобилей напрямую отражают продажи.

Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Однако на продажи и, соответственно, регистрации может влиять и ужесточение экологических требований и стандартов в стране. Поэтому влияние индикатора на котировки невелико, однако значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число регистраций новых автомобилей в Великобритании г/г (United Kingdom New Car Registrations y/y)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
0.5%
окт. 2025
0.5%
13.7%
сент. 2025
13.7%
-2.0%
авг. 2025
-2.0%
-5.0%
июль 2025
-5.0%
6.7%
июнь 2025
6.7%
1.6%
май 2025
1.6%
-10.4%
апр. 2025
-10.4%
12.4%
март 2025
12.4%
-1.0%
февр. 2025
-1.0%
-2.5%
янв. 2025
-2.5%
-0.2%
дек. 2024
-0.2%
-1.9%
нояб. 2024
-1.9%
-6.0%
окт. 2024
-6.0%
1.0%
сент. 2024
1.0%
-1.3%
авг. 2024
-1.3%
2.5%
июль 2024
2.5%
1.1%
июнь 2024
1.1%
1.7%
май 2024
1.7%
1.0%
апр. 2024
1.0%
10.4%
март 2024
10.4%
14.0%
февр. 2024
14.0%
8.2%
янв. 2024
8.2%
9.8%
дек. 2023
9.8%
9.5%
нояб. 2023
9.5%
14.3%
окт. 2023
14.3%
21.0%
сент. 2023
21.0%
24.4%
авг. 2023
24.4%
28.3%
июль 2023
28.3%
25.8%
июнь 2023
25.8%
16.7%
май 2023
16.7%
11.5%
апр. 2023
11.5%
18.2%
март 2023
18.2%
26.2%
февр. 2023
26.2%
14.7%
янв. 2023
14.7%
18.3%
дек. 2022
18.3%
23.5%
нояб. 2022
23.5%
26.4%
окт. 2022
26.4%
4.6%
сент. 2022
4.6%
1.2%
авг. 2022
1.2%
-9.0%
июль 2022
-9.0%
-24.3%
июнь 2022
-24.3%
-20.6%
май 2022
-20.6%
-15.8%
апр. 2022
-15.8%
-14.3%
март 2022
-14.3%
15.0%
февр. 2022
15.0%
27.5%
янв. 2022
27.5%
-18.2%
дек. 2021
-18.2%
1.7%
нояб. 2021
1.7%
-24.6%
окт. 2021
-24.6%
-34.4%
1234
