Число регистраций новых автомобилей г/г (New Car Registrations y/y) отражает изменение в регистрации новых пассажирских транспортных средств в Великобритании в текущем месяце по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В четвертый рабочий день каждого месяца Британское общество автопроизводителей и автодилеров SMTT публикует данные о количестве новых регистраций за прошедший месяц с разбивкой по типам транспортных средств, производителям и регионам страны.

Источником данных для составления отчета служат местные регулирующие органы и страховые компании. В отчет включаются только новые автомобили, впервые получившие номерные знаки, и не учитываются автомобили, которые уже были ранее зарегистрированы в стране или за рубежом. Тем самым регистрации новых автомобилей напрямую отражают продажи.

Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Однако на продажи и, соответственно, регистрации может влиять и ужесточение экологических требований и стандартов в стране. Поэтому влияние индикатора на котировки невелико, однако значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений: