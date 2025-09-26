Calendrier économique
Immatriculations de voitures neuves y /y au Royaume-Uni (United Kingdom New Car Registrations y/y)
|Bas
|N/D
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les immatriculations de voitures neuves a/a traduisent une variation du nombre de véhicules de tourisme nouvellement immatriculés au Royaume-Uni au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Le quatrième jour ouvrable de chaque mois, la Society of Motor Manufacturers & Traders (SMTT) publie des données sur les nouvelles immatriculations du mois dernier. Des données distinctes sont disponibles selon le type de véhicule, le fabricant et la région.
Les données pour le calcul du rapport sont recueillies auprès des organismes de réglementation locales et des compagnies d’assurance. Le rapport ne comprend que les voitures neuves, qui ont reçu les plaques pour la première fois. Toutes les voitures qui ont déjà été précédemment immatriculées dans le pays ou à l’étranger sont exclues du rapport. Ainsi, les données d’immatriculation traduisent directement les ventes de voitures.
L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. Cependant, les ventes et les immatriculations de voitures peuvent également être affectées par des facteurs non économiques, tels que le durcissement des normes environnementales. Par conséquent, l’impact de l’indicateur sur les cours des devises est limité. En général, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deImmatriculations de voitures neuves y /y au Royaume-Uni (United Kingdom New Car Registrations y/y)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress