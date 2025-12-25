Экономический календарь
Индекс цен на жилье от Halifax г/г (Halifax House Price Index (HPI) y/y) демонстрирует изменение цен на жилую недвижимость в стране за три отчетных месяца по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такой расчет годового изменения обеспечивают более сглаженную картину, нежели расчет на ежемесячной основе.
Расчет индекса ведется крупнейшим ипотечным кредитором Великобритании – Halifax Bank of Scotland (HBOS) на основе многолетних серий данных. Учет ежемесячных цен на ипотечную недвижимость ведется в банке с 1983 года. Из этих данных рассчитывается «стандартизованная» цена недвижимости и оценивается ее изменение.
Цена дома зависит от его характеристик, включая физические свойства (размер или количество комнат), а также тип района, в котором находится дом. Поэтому для расчета средней стоимости дома используется гедонистическая регрессия, а не простое среднее арифметическое. Это позволяет рассчитать стоимость среднего «типичного» дома в Великобритании и ее изменение во времени. Этого «типичного» дома физически не существует – он всего лишь являет собой некоторую модель с заданными характеристиками, которые, в свою очередь, заводятся в математическую формулу расчета.
В индексе учитываются только данные об утвержденных Halifax ипотечных кредитах. В выборку данных не включаются сделки купли-продажи жилья за наличные деньги. Он корректируется с учетом сезонных колебаний, поскольку в зимние месяцы цена на жилье обычно чуть ниже, чем в летнее время из-за изменения активности на рынке жилья.
Индекс цен от Halifax — альтернативный индекс инфляции на британском рынке жилья. Его преимущество по сравнению с индексом от Бюро национальной статистики состоит в более глубокой выборке данных (статистика ежемесячного изменения цен ведется с 1983 года). Недостаток состоит в ограниченности источника данных (только ипотечные кредиты, выданные этим кредитором, отказ от учета сделок с наличными).
Рост индекса может благоприятно сказаться на котировках фунта, поскольку свидетельствует о росте инфляции на рынке жилой недвижимости.
