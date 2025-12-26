生产者物价指数(PPI) m/m反映了与上一月份相比，在报告所述月份南非工业企业生产的商品和服务销售价格的百分比变化。这个指数从制造商角度显示价格变化。指数值使用不包含增值税以及与产品营业额直接相关的类似税费的基本价格进行计算。在计算中使用实际的交易量来反映真实的价格变动。

该指标是根据每月调查计算得出，在此调查期间南非统计局收集有关制成品、中间工业产品、电力和水、采矿和农业的价格数据。参与调查计算的所有产品均具有单独的权重。该指数是对比参考期(2016)价格进行计算的。在此版本中，该指数衡量的是与上月相比的百分比变化。

在产品出现在零售市场之前，PPI会记录生产水平的价格变动。因此，它可以预测消费者层面的进一步价格变化。PPI被用作衡量通货膨胀压力的领先指标。当准备货币政策时使用该数据。

指标增长可以对ZAR报价产生积极的影响。

