싱가포르 비오일 국내 수출 m/m는 신고된 달에 전월에 비해 싱가포르에서 생산 또는 수집되어 수출된 상품의 가치 변동률을 반영합니다. 오일 제품은 계산에 포함되지 않습니다. 지표 성장률은 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"싱가포르 비오일 국내 수출 m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.