싱가포르 비오일 국내 수출 m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)

국가:
싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
소스:
통계부 (Department of Statistics)
분야:
무역
낮음 6.6% -2.4%
8.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-10.0%
6.6%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

싱가포르 비오일 국내 수출 m/m는 신고된 달에 전월에 비해 싱가포르에서 생산 또는 수집되어 수출된 상품의 가치 변동률을 반영합니다. 오일 제품은 계산에 포함되지 않습니다. 지표 성장률은 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"싱가포르 비오일 국내 수출 m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
6.6%
-2.4%
8.8%
10월 2025
9.3%
7.7%
13.1%
9월 2025
13.0%
2.6%
-9.1%
8월 2025
-8.9%
5.8%
-6.0%
7월 2025
-6.0%
1.0%
14.2%
6월 2025
14.3%
2.9%
-12.4%
5월 2025
-12.0%
-5.3%
10.4%
4월 2025
10.4%
-10.2%
-7.5%
3월 2025
-7.6%
0.3%
2.6%
2월 2025
2.6%
15.0%
-3.3%
1월 2025
-3.3%
4.8%
1.3%
12월 2024
1.7%
1.4%
14.7%
11월 2024
14.7%
-2.4%
-7.5%
10월 2024
-7.4%
-0.1%
-0.6%
9월 2024
1.1%
-9.2%
-4.7%
8월 2024
-4.7%
4.3%
12.2%
7월 2024
12.2%
6.7%
-0.4%
6월 2024
-0.4%
2.4%
-0.7%
5월 2024
-0.1%
1.1%
7.3%
4월 2024
7.6%
-2.0%
-8.5%
3월 2024
-8.4%
0.0%
-4.9%
2월 2024
-4.8%
-12.1%
2.2%
1월 2024
2.3%
0.6%
-1.7%
12월 2023
-2.8%
9.9%
0.3%
11월 2023
0.3%
-7.7%
5.7%
10월 2023
3.4%
-0.1%
11.1%
9월 2023
11.1%
7.4%
-6.6%
8월 2023
-3.8%
-9.9%
-3.5%
7월 2023
-3.4%
2.6%
5.2%
6월 2023
5.4%
-3.4%
-14.6%
5월 2023
-14.6%
-0.8%
2.6%
4월 2023
2.7%
8.6%
18.4%
3월 2023
18.4%
0.0%
-8.2%
2월 2023
-8.0%
-0.5%
0.9%
1월 2023
0.9%
0.4%
-2.9%
12월 2022
-3.3%
0.3%
-9.2%
11월 2022
-9.2%
-0.6%
-4.2%
10월 2022
-3.7%
0.3%
-3.9%
9월 2022
-4.0%
0.5%
-3.9%
8월 2022
-3.9%
-0.7%
1.4%
7월 2022
1.4%
0.1%
3.2%
6월 2022
3.7%
0.6%
2.8%
5월 2022
3.2%
-0.8%
-3.3%
4월 2022
-3.3%
0.1%
-2.3%
3월 2022
-2.3%
1.0%
-2.9%
2월 2022
-2.8%
-0.7%
5.0%
1월 2022
5.0%
-0.3%
2.6%
12월 2021
3.7%
1.2%
1.0%
11월 2021
1.1%
-0.9%
4.1%
10월 2021
4.2%
-0.5%
1.0%
123
