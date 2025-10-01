L'indice del costo del lavoro su base annua indica le variazioni dei costi del lavoro pagati dai datori di lavoro durante il trimestre in corso rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. È calcolato come il rapporto tra un singolo costo del lavoro dipendente e la produttività del lavoro (definito come PIL per una persona occupata). L'indicatore consente di valutare l'inflazione e prevedere la crescita della spesa dei consumatori.

Ultimi valori: