新西兰劳动力成本指数年率y/y (New Zealand Labor Cost Index y/y)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
劳动力
|低级别
|2.1%
|1.9%
|
2.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.6%
|
2.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
劳动力成本指数年率y/y表示了与去年同季度相比，在指定季度内雇主支付的劳动力成本的变化。计算为单个员工的劳动力成本与劳动生产之间的比率（定义为每名雇员的GDP）。该指标可以评估通货膨胀，并预测消费者支出的增长。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰劳动力成本指数年率y/y (New Zealand Labor Cost Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
2.1%
1.9%
2.2%
2 Q 2025
2.2%
2.3%
2.5%
1 Q 2025
2.5%
2.7%
2.9%
4 Q 2024
2.9%
3.2%
3.4%
3 Q 2024
3.4%
3.4%
3.6%
2 Q 2024
3.6%
3.9%
3.8%
1 Q 2024
3.8%
3.8%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
3.6%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
3.7%
4.3%
2 Q 2023
4.3%
4.3%
4.5%
1 Q 2023
4.5%
4.9%
4.3%
4 Q 2022
4.3%
4.4%
3.8%
3 Q 2022
3.8%
3.6%
3.4%
2 Q 2022
3.4%
2.7%
3.1%
1 Q 2022
3.1%
2.4%
2.8%
4 Q 2021
2.8%
2.6%
2.5%
3 Q 2021
2.5%
2.7%
2.2%
2 Q 2021
2.2%
2.1%
1.6%
1 Q 2021
1.6%
1.7%
1.5%
4 Q 2020
1.5%
1.8%
1.6%
3 Q 2020
1.6%
2.1%
1.8%
2 Q 2020
1.8%
2.6%
2.4%
1 Q 2020
2.4%
2.5%
2.4%
4 Q 2019
2.4%
2.2%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.0%
2.2%
2 Q 2019
2.2%
1.8%
2.0%
1 Q 2019
2.0%
1.9%
2.0%
4 Q 2018
2.0%
1.8%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
1.6%
2.1%
2 Q 2018
2.1%
1.9%
1 Q 2018
1.9%
1.9%
4 Q 2017
1.9%
1.9%
3 Q 2017
1.9%
1.6%
2 Q 2017
1.6%
1.5%
1 Q 2017
1.5%
1.6%
4 Q 2016
1.6%
1.6%
3 Q 2016
1.6%
1.6%
2 Q 2016
1.6%
1.8%
1 Q 2016
1.8%
1.6%
4 Q 2015
1.6%
1.7%
3 Q 2015
1.7%
1.8%
2 Q 2015
1.8%
1.8%
1 Q 2015
1.8%
1.8%
4 Q 2014
1.8%
1.9%
3 Q 2014
1.9%
1.8%
2 Q 2014
1.8%
1.6%
1 Q 2014
1.6%
1.7%
4 Q 2013
1.7%
1.6%
3 Q 2013
1.6%
1.7%
2 Q 2013
1.7%
1.8%
