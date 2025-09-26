Les salaires non agricoles q/q traduisent le nombre de nouveaux emplois créés au cours du mois donné, dans tous les secteurs de l’économie française, à l’exception du secteur agricole et des organismes gouvernementaux. La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMasses salariales non-agricoles en France t/t (France Nonfarm Payrolls q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.