MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標トレンド指標
トレンド指標クラス
このセクションには、MQL5 標準ライブラリのトレンド指標クラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。
|
クラス/グループ
|
説明
|
平均方向性指数（Average Directional Index）。
|
ウェルズ•ワイルダーの平均方向性指数（Average Directional Index by Welles Wilder）
|
ボリンジャーバンド®（Bollinger Bands®）。
|
エンベローブ（Envelopes）。
|
一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。
|
移動平均（Moving Average）。
|
パラボリック停止・リバースシステム（Parabolic Stop And Reverse System）
|
標準偏差（Standard Deviation）。
|
2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。
|
3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。
|
フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。
|
適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。
|
可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。