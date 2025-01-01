ドキュメントセクション
トレンド指標クラス

このセクションには、MQL5 標準ライブラリのトレンド指標クラスの技術的な詳細と、その全ての主要コンポーネントの説明が含まれています。

クラス/グループ

説明

CiADX

平均方向性指数（Average Directional Index）。

CiADXWilder

ウェルズ•ワイルダーの平均方向性指数（Average Directional Index by Welles Wilder）

CiBands

ボリンジャーバンド®（Bollinger Bands®）。

CiEnvelopes

エンベローブ（Envelopes）。

CiIchimoku

一目均衡表（Ichimoku Kinko Hyo）。

CiMA

移動平均（Moving Average）。

CiSAR

パラボリック停止・リバースシステム（Parabolic Stop And Reverse System）

CiStdDev

標準偏差（Standard Deviation）。

CiDEMA

2 重指数移動平均（Double Exponential Moving Average）。

CiTEMA

3 重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average）。

CiFrAMA

フラクタル適応型移動平均（Fractal Adaptive Moving Average）。

CiAMA

適応型移動平均（Adaptive Moving Average）。

CiVIDyA

可変インデックス動的平均（Variable Index Dynamic Average）。