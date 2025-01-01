ドキュメントセクション
CRedBlackTree<T>

CRedBlackTree<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CRedBlackTree<T>クラスは、ノードがT型のデータを格納する動的な赤黒木の実装です。このクラスでは、追加、削除、最大値と最小値の検索などの赤黒木を操作するための基本的なメソッドを提供しています。

Declaration

  template<typename T>
  class CRedBlackTree : public ICollection<T>

ヘッダ

  #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

継承階層

  ICollection

      CRedBlackTree

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

赤黒木に要素を追加します。

Root

赤黒木の根へのポインタを返します。

kaCount

赤黒木の要素数を返します。

Contains

赤黒木に指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。

Comparer

赤黒木を整理するために使用されるIComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。

TryGetMin

赤黒木の最小要素を取得します。

TryGetMax

赤黒木の最大要素を取得します。

CopyTo

赤黒木のすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

赤黒木からすべての要素を削除します。

Remove

赤黒木から指定された要素の最初のオカレンスを削除します。

RemoveMin

赤黒木から最小値を持つ要素を削除します。

RemoveMax

赤黒木から最大値を持つ要素を削除します。

Find

赤黒木で指定された要素を検索します。

FindMax

赤黒木で最大値を持つ要素を検索します。

FindMin

赤黒木で最小値を持つ要素を検索します。
