CRedBlackTree<T>

CRedBlackTree<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CRedBlackTree<T>クラスは、ノードがT型のデータを格納する動的な赤黒木の実装です。このクラスでは、追加、削除、最大値と最小値の検索などの赤黒木を操作するための基本的なメソッドを提供しています。

Declaration

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

ヘッダ

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

継承階層 ICollection CRedBlackTree

クラスメソッド