MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCRedBlackTree<T>
CRedBlackTree<T>
CRedBlackTree<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CRedBlackTree<T>クラスは、ノードがT型のデータを格納する動的な赤黒木の実装です。このクラスでは、追加、削除、最大値と最小値の検索などの赤黒木を操作するための基本的なメソッドを提供しています。
Declaration
|
template<typename T>
ヘッダ
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
継承階層
CRedBlackTree
クラスメソッド
|
メソッド
|
説明
|
赤黒木に要素を追加します。
|
赤黒木の根へのポインタを返します。
|
赤黒木の要素数を返します。
|
赤黒木に指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。
|
赤黒木を整理するために使用されるIComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。
|
赤黒木の最小要素を取得します。
|
赤黒木の最大要素を取得します。
|
赤黒木のすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。
|
赤黒木からすべての要素を削除します。
|
赤黒木から指定された要素の最初のオカレンスを削除します。
|
赤黒木から最小値を持つ要素を削除します。
|
赤黒木から最大値を持つ要素を削除します。
|
赤黒木で指定された要素を検索します。
|
赤黒木で最大値を持つ要素を検索します。
|
赤黒木で最小値を持つ要素を検索します。