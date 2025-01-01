CSortedMap<TKey, TValue>
CSortedMap<TKey,TValue>はIMap<TKey,TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CSortedMap<TKey,TValue>クラスは、データがキーでソートされ、キーの一意性の要件を考慮してキー/値ペアとして格納される動的ハッシュテーブルの実装です。このクラスは、キーで値にアクセスし、キー/値ペアを検索して削除するなどのハッシュテーブルを操作するための基本的なメソッドを提供します。
Declaration
template<typename TKey, typename TValue>
ヘッダ
#include <Generic\SortedMap.mqh>
継承階層
CSortedMap
クラスメソッド
メソッド
説明
ハッシュテーブルにキー/値ペアを追加します。
ソート済みハッシュテーブルの要素数を返します。
ソート済みハッシュテーブルに指定されたキー/値ペアが含まれているかどうかを判断します。
ソート済みハッシュテーブルに指定されたキーを持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。
ソート済みハッシュテーブルに指定された値を持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。
ソート済みハッシュテーブルを整理するために使用されるIComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。
ソート済みハッシュテーブルのすべてのキー/値ペアを指定された配列に、指定されたインデックスから開始してコピーします。
ソート済みハッシュテーブルからすべての要素を削除します。
ソート済みハッシュテーブルから指定されたキー/値ペアの最初のオカレンスを削除します。
ソート済みハッシュテーブルから指定されたキーを持つ要素を取得します。
ソート済みハッシュテーブルで指定されたキーを持つ要素を変更します。