CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>はIMap<TKey,TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CSortedMap<TKey,TValue>クラスは、データがキーでソートされ、キーの一意性の要件を考慮してキー/値ペアとして格納される動的ハッシュテーブルの実装です。このクラスは、キーで値にアクセスし、キー/値ペアを検索して削除するなどのハッシュテーブルを操作するための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

  template<typename TKey, typename TValue>
  class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

ヘッダ

  #include <Generic\SortedMap.mqh>

継承階層

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

ハッシュテーブルにキー/値ペアを追加します。

kaCount

ソート済みハッシュテーブルの要素数を返します。

Contains

ソート済みハッシュテーブルに指定されたキー/値ペアが含まれているかどうかを判断します。

ContainsKey

ソート済みハッシュテーブルに指定されたキーを持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。

ContainsValue

ソート済みハッシュテーブルに指定された値を持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。

Comparer

ソート済みハッシュテーブルを整理するために使用されるIComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。

CopyTo

ソート済みハッシュテーブルのすべてのキー/値ペアを指定された配列に、指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

ソート済みハッシュテーブルからすべての要素を削除します。

Remove

ソート済みハッシュテーブルから指定されたキー/値ペアの最初のオカレンスを削除します。

TryGetValue

ソート済みハッシュテーブルから指定されたキーを持つ要素を取得します。

TrySetValue

ソート済みハッシュテーブルで指定されたキーを持つ要素を変更します。
