CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>はIMap<TKey,TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CSortedMap<TKey,TValue>クラスは、データがキーでソートされ、キーの一意性の要件を考慮してキー/値ペアとして格納される動的ハッシュテーブルの実装です。このクラスは、キーで値にアクセスし、キー/値ペアを検索して削除するなどのハッシュテーブルを操作するための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

ヘッダ

#include <Generic\SortedMap.mqh>

継承階層 ICollection IMap CSortedMap

クラスメソッド