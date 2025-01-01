- Capacity
CArrayList<T>
CArrayList<T>はIList<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CArrayList<T>クラスは、T型の動的データリストの実装です。このクラスは、インデックスで要素にアクセスする、要素を検索および削除する、ソートするなどのリストを操作するための基本的なメソッドを提供します。
Declaration
|
template<typename T>
ヘッダ
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
継承階層
CArrayList
クラスメソッド
|
メソッド
|
説明
|
リストの現在の容量を取得および設定します。
|
リストの要素数を返します。
|
リストに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。
|
リストの容量を実際の要素数に設定します。
|
リストの指定されたインデックスにある要素を取得します。
|
指定されたインデックスにあるリスト要素の値を設定します。
|
リストに要素を追加します。
|
コレクションまたは要素の配列をリストに追加します。
|
リストに指定されたインデックスで要素を挿入します。
|
リストに指定されたインデックスで要素のコレクションまたは配列を挿入します。
|
リストのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。
|
指定された値を昇順ソートリストで検索します。
|
リストで値が最初に出現した位置を検索します。
|
リストで値が最後に出現した位置を検索します。
|
コレクションからすべての要素を削除します。
|
リストから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。
|
リストの指定されたインデックスから要素を削除します。
|
リストから要素の範囲を削除します。
|
リストの要素の順序を逆にします。
|
リスト内の要素をソートします。