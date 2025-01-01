ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCArrayList<T> 

CArrayList<T>

CArrayList<T>はIList<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CArrayList<T>クラスは、T型の動的データリストの実装です。このクラスは、インデックスで要素にアクセスする、要素を検索および削除する、ソートするなどのリストを操作するための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

  template<typename T>
  class CArrayList : public IList<T>

ヘッダ

  #include <Generic\ArrayList.mqh>

継承階層

  ICollection

      IList

          CArrayList

クラスメソッド

メソッド

説明

Capacity

リストの現在の容量を取得および設定します。

kaCount

リストの要素数を返します。

Contains

リストに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。

TrimExcess

リストの容量を実際の要素数に設定します。

TryGetValue

リストの指定されたインデックスにある要素を取得します。

TrySetValue

指定されたインデックスにあるリスト要素の値を設定します。

Add

リストに要素を追加します。

AddRange

コレクションまたは要素の配列をリストに追加します。

Insert

リストに指定されたインデックスで要素を挿入します。

InsertRange

リストに指定されたインデックスで要素のコレクションまたは配列を挿入します。

CopyTo

リストのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。

BinarySearch

指定された値を昇順ソートリストで検索します。

IndexOf

リストで値が最初に出現した位置を検索します。

LastIndexOf

リストで値が最後に出現した位置を検索します。

Clear

コレクションからすべての要素を削除します。

Remove

リストから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。

RemoveAt

リストの指定されたインデックスから要素を削除します。

RemoveRange

リストから要素の範囲を削除します。

リバース。

リストの要素の順序を逆にします。

Sort

リスト内の要素をソートします。