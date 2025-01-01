ドキュメントセクション
IMap<TKey, TValue>

IMap<TKey, TValue>はキー/値ペアのジェネリックコレクションを実装するためのインターフェイスです。

説明

IMap<TKey, TValue> interface defines basic methods to work with collections whose data are stored as key/value pairs.

Declaration

  template<typename TKey, typename TValue>
  interface IMap : public ICollection<TKey>

ヘッダ

  #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

継承階層

  ICollection

      IMap

直系子孫

CHashMap, CSortedMap

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

コレクションにキー/値ペアを追加します。

Contains

コレクションに指定されたキーを持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。

Remove

コレクションから指定されたキー/値ペアの最初のオカレンスを削除します。

TryGetValue

コレクションから指定されたキーを持つ要素を取得します。

TrySetValue

コレクションの指定されたキーでのキー/値ペアの値を変更します。

CopyTo

コレクションのすべてのキー/値ペアを指定された配列に、指定されたインデックスから開始してコピーします。
