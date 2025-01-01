MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションIMap<TKey,TValue>
IMap<TKey, TValue>
IMap<TKey, TValue>はキー/値ペアのジェネリックコレクションを実装するためのインターフェイスです。
説明
Declaration
template<typename TKey, typename TValue>
ヘッダ
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
継承階層
IMap
直系子孫
クラスメソッド
メソッド
説明
コレクションにキー/値ペアを追加します。
コレクションに指定されたキーを持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。
コレクションから指定されたキー/値ペアの最初のオカレンスを削除します。
コレクションから指定されたキーを持つ要素を取得します。
コレクションの指定されたキーでのキー/値ペアの値を変更します。
コレクションのすべてのキー/値ペアを指定された配列に、指定されたインデックスから開始してコピーします。