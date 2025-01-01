ISet<T>

ISet<T>はジェネリックデータセットを実装するためのインターフェイスです。

説明

ISetインターフェイスは、集合の組合や交差、厳密なおよび非厳密な下位集合の定義などの集合を扱うための基本的なメソッドを定義します。

Declaration

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

ヘッダ

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

継承階層 ICollection ISet 直系子孫 CHashSet, CSortedSet

クラスメソッド