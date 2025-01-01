- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ISet<T>
ISet<T>はジェネリックデータセットを実装するためのインターフェイスです。
説明
ISetインターフェイスは、集合の組合や交差、厳密なおよび非厳密な下位集合の定義などの集合を扱うための基本的なメソッドを定義します。
Declaration
template<typename T>
ヘッダ
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
継承階層
ISet
直系子孫
クラスメソッド
メソッド
説明
現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の差集合操作を生成します。
現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の共通集合操作を生成します。
現在の集合と指定されたコレクション（配列）の対称差集合操作を生成します。
現在の集合と指定されたコレクションまたは配列の和集合操作を生成します。
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真下位集合であるかどうかを判断します。
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真上位集合であるかどうかを判断します。
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の下位集合であるかどうかを判断します。
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の上位集合であるかどうかを判断します。
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列と重複するかどうかを判断します。
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列のすべての要素を含んでいるかどうかを判断します。