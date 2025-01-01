ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションISet<T> 

ISet<T>

ISet<T>はジェネリックデータセットを実装するためのインターフェイスです。

説明

ISetインターフェイスは、集合の組合や交差、厳密なおよび非厳密な下位集合の定義などの集合を扱うための基本的なメソッドを定義します。

Declaration

  template<typename T>
  interface ISet : public ICollection<T>

ヘッダ

  #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

継承階層

  ICollection

      ISet

直系子孫

CHashSet, CSortedSet

クラスメソッド

メソッド

説明

ExceptWith

現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の差集合操作を生成します。

IntersectWith

現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の共通集合操作を生成します。

SymmetricExceptWith

現在の集合と指定されたコレクション（配列）の対称差集合操作を生成します。

UnionWith

現在の集合と指定されたコレクションまたは配列の和集合操作を生成します。

IsProperSubsetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真下位集合であるかどうかを判断します。

IsProperSupersetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真上位集合であるかどうかを判断します。

IsSubsetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の下位集合であるかどうかを判断します。

IsSupersetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の上位集合であるかどうかを判断します。

Overlaps

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列と重複するかどうかを判断します。

SetEquals

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列のすべての要素を含んでいるかどうかを判断します。