CHashSet<T>
CHashSet<T>はISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CHashSet<T>クラスは、各値が一意な、T型の順序付けられていない動的データ集合の実装です。このクラスは、集合の操作とその関連操作（和集合と共通部分、下位集合や真下位集合の定義など）のための基本的なメソッドを提供します。
Declaration
|
template<typename T>
ヘッダ
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
継承階層
CHashSet
クラスメソッド
|
メソッド
|
説明
|
集合に要素を追加します。
|
集合の要素数を返します。
|
集合に指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。
|
集合を整理するために使用されるIEqualityComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。
|
集合の容量を実際の要素数に設定して、未使用メモリを解放します。
|
集合のすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。
|
集合からすべての要素を削除します。
|
集合から指定された要素を削除します。
|
現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の差集合操作を生成します。
|
現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の共通集合操作を生成します。
|
現在の集合と指定されたコレクション（配列）の対称差集合操作を生成します。
|
現在の集合と指定されたコレクションまたは配列の和集合操作を生成します。
|
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真下位集合であるかどうかを判断します。
|
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真上位集合であるかどうかを判断します。
|
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の下位集合であるかどうかを判断します。
|
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の上位集合であるかどうかを判断します。
|
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列と重複するかどうかを判断します。
|
現在の集合が指定されたコレクションまたは配列のすべての要素を含んでいるかどうかを判断します。