CHashSet<T>

CHashSet<T>はISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CHashSet<T>クラスは、各値が一意な、T型の順序付けられていない動的データ集合の実装です。このクラスは、集合の操作とその関連操作（和集合と共通部分、下位集合や真下位集合の定義など）のための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

  template<typename T>
  class CHashSet : public ISet<T>

ヘッダ

  #include <Generic\HashSet.mqh>

継承階層

  ICollection

      ISet

          CHashSet

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

集合に要素を追加します。

kaCount

集合の要素数を返します。

Comparer

集合に指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。

Contains

集合を整理するために使用されるIEqualityComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。

TrimExcess

集合の容量を実際の要素数に設定して、未使用メモリを解放します。

CopyTo

集合のすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

集合からすべての要素を削除します。

Remove

集合から指定された要素を削除します。

ExceptWith

現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の差集合操作を生成します。

IntersectWith

現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の共通集合操作を生成します。

SymmetricExceptWith

現在の集合と指定されたコレクション（配列）の対称差集合操作を生成します。

UnionWith

現在の集合と指定されたコレクションまたは配列の和集合操作を生成します。

IsProperSubsetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真下位集合であるかどうかを判断します。

IsProperSupersetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の真上位集合であるかどうかを判断します。

IsSubsetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の下位集合であるかどうかを判断します。

IsSupersetOf

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列の上位集合であるかどうかを判断します。

Overlaps

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列と重複するかどうかを判断します。

SetEquals

現在の集合が指定されたコレクションまたは配列のすべての要素を含んでいるかどうかを判断します。
