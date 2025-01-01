MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCQueue<T>
CQueue<T>
CQueue<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CQueue<T>クラスはT型データの動的コレクションで、FIFO（先入れ先出し）原理で動作するキューとして構成されています。
Declaration
template<typename T>
ヘッダ
#include <Generic\Queue.mqh>
継承階層
CQueue
クラスメソッド
メソッド
説明
キューに要素を追加します。
キューに要素を追加します。
キューの要素数を返します。
キューに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。
キューの容量を実際の要素数に設定して、未使用メモリを解放します。
キューのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。
キューからすべての要素を削除します。
キューから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。
最初の要素をキューから削除して返します。
最初の要素をキューから削除せずに返します。