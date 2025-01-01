ドキュメントセクション
CQueue<T>

CQueue<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CQueue<T>クラスはT型データの動的コレクションで、FIFO（先入れ先出し）原理で動作するキューとして構成されています。

Declaration

  template<typename T>
  class CQueue : public ICollection<T>

ヘッダ

  #include <Generic\Queue.mqh>

継承階層

  ICollection

      CQueue

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

キューに要素を追加します。

Enqueue

キューに要素を追加します。

kaCount

キューの要素数を返します。

Contains

キューに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。

TrimExcess

キューの容量を実際の要素数に設定して、未使用メモリを解放します。

CopyTo

キューのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

キューからすべての要素を削除します。

Remove

キューから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。

Dequeue

最初の要素をキューから削除して返します。

Peek

最初の要素をキューから削除せずに返します。
