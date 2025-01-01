ドキュメントセクション
CStack<T>

CStack<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CStack<T>classはT型データの動的コレクションで、LIFO（ラスト・イン・ファースト・アウト）原理で動作するスタックとして編成されています。

Declaration

  template<typename T>
  class CStack : public ICollection<T>

ヘッダ

  #include <Generic\Stack.mqh>

継承階層

  ICollection

      CStack

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

スタックに要素を追加します。

kaCount

スタックの要素数を返します。

Contains

スタックに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。

TrimExcess

スタックの容量を実際の要素数に設定します。

CopyTo

スタックのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

スタックからすべての要素を削除します。

Remove

スタックから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。

Push

スタックに要素を追加します。

Peek

先頭要素をスタックから削除せずに返します。

Pop

先頭要素をスタックから削除してに返します。
