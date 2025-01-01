MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCStack<T>
CStack<T>
CStack<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CStack<T>classはT型データの動的コレクションで、LIFO（ラスト・イン・ファースト・アウト）原理で動作するスタックとして編成されています。
Declaration
template<typename T>
ヘッダ
#include <Generic\Stack.mqh>
継承階層
CStack
クラスメソッド
メソッド
説明
スタックに要素を追加します。
スタックの要素数を返します。
スタックに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。
スタックの容量を実際の要素数に設定します。
スタックのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。
スタックからすべての要素を削除します。
スタックから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。
スタックに要素を追加します。
先頭要素をスタックから削除せずに返します。
先頭要素をスタックから削除してに返します。