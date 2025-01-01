CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>はIMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CHashMap<TKey, TValue>クラスは、データがソートされず、キーの一意性要件を考慮してキー/値ペアのとして格納される動的ハッシュテーブルの実装です。このクラスは、キーで値にアクセスし、キー/値ペアを検索して削除するなどのハッシュテーブルを操作するための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

ヘッダ

#include <Generic\HashMap.mqh>

継承階層 ICollection IMap CHashMap

クラスメソッド