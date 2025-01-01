CHashMap<TKey, TValue>
CHashMap<TKey, TValue>はIMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CHashMap<TKey, TValue>クラスは、データがソートされず、キーの一意性要件を考慮してキー/値ペアのとして格納される動的ハッシュテーブルの実装です。このクラスは、キーで値にアクセスし、キー/値ペアを検索して削除するなどのハッシュテーブルを操作するための基本的なメソッドを提供します。
Declaration
|
template<typename TKey, typename TValue>
ヘッダ
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
継承階層
CHashMap
クラスメソッド
|
メソッド
|
説明
|
ハッシュテーブルにキー/値ペアを追加します。
|
ハッシュテーブルの要素数を返します。
|
ハッシュテーブルを整理するために使用されるIEqualityComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。
|
ハッシュテーブルに指定されたキー/値ペアが含まれているかどうかを判断します。
|
ハッシュテーブルに指定されたキーを持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。
|
|
ハッシュテーブルのすべてのキー/値ペアを指定された配列に、指定されたインデックスから開始してコピーします。
|
ハッシュテーブルからすべての要素を削除します。
|
ハッシュテーブルから指定されたキー/値ペアの最初のオカレンスを削除します。
|
ハッシュテーブルから指定されたキーを持つ要素を取得します。
|
ハッシュテーブルの指定されたキーでのキー/値ペアの値を変更します。