CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>はIMap<TKey, TValue>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CHashMap<TKey, TValue>クラスは、データがソートされず、キーの一意性要件を考慮してキー/値ペアのとして格納される動的ハッシュテーブルの実装です。このクラスは、キーで値にアクセスし、キー/値ペアを検索して削除するなどのハッシュテーブルを操作するための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

  template<typename TKey, typename TValue>
  class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

ヘッダ

  #include <Generic\HashMap.mqh>

継承階層

  ICollection

      IMap

          CHashMap

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

ハッシュテーブルにキー/値ペアを追加します。

kaCount

ハッシュテーブルの要素数を返します。

Comparer

ハッシュテーブルを整理するために使用されるIEqualityComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。

Contains

ハッシュテーブルに指定されたキー/値ペアが含まれているかどうかを判断します。

ContainsKey

ハッシュテーブルに指定されたキーを持つキー/値のペアが含まれているかどうかを判断します。

ContainsValue

CopyTo

ハッシュテーブルのすべてのキー/値ペアを指定された配列に、指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

ハッシュテーブルからすべての要素を削除します。

Remove

ハッシュテーブルから指定されたキー/値ペアの最初のオカレンスを削除します。

TryGetValue

ハッシュテーブルから指定されたキーを持つ要素を取得します。

TrySetValue

ハッシュテーブルの指定されたキーでのキー/値ペアの値を変更します。
