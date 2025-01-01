MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCLinkedList<T>
CLinkedList<T>
CLinkedList<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。
説明
CLinkedList<T>クラスは、T型の動的二重連結データリストの実装です。このクラスは、追加、削除、検索要素などの二重連結リストを操作するための基本的なメソッドを提供します。
Declaration
|
template<typename T>
ヘッダ
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
継承階層
CLinkedList
クラスメソッド
|
メソッド
|
説明
|
連結リストに要素を追加します。
|
連結リストの指定されたノードの後に要素を追加します。
|
連結リストの指定されたノードの前に要素を追加します。
|
連結リストの初めに要素を追加します。
|
連結リストの終わりに要素を追加します。
|
連結リストの要素数を返します。
|
連結リストの最初のノードへのポインタを返します。
|
連結リストの最初のノードへのポインタを返します。
|
連結リストの最後のノードへのポインタを返します。
|
連結リストに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。
|
連結リストのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。
|
連結リストからすべての要素を削除します。
|
連結リストから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。
|
連結リストから最初の要素を削除します。
|
連結リストから最後の要素を削除します。
|
連結リストで値が最初に出現した位置を検索します。
|
連結リストで値が最後に出現した位置を検索します。