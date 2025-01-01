ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCLinkedList<T> 

CLinkedList<T>はICollection<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CLinkedList<T>クラスは、T型の動的二重連結データリストの実装です。このクラスは、追加、削除、検索要素などの二重連結リストを操作するための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

  template<typename T>
  class CLinkedList : public ICollection<T>

ヘッダ

  #include <Generic\LinkedList.mqh>

継承階層

  ICollection

      CLinkedList

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

連結リストに要素を追加します。

AddAfter

連結リストの指定されたノードの後に要素を追加します。

AddBefore

連結リストの指定されたノードの前に要素を追加します。

AddFirst

連結リストの初めに要素を追加します。

AddLast

連結リストの終わりに要素を追加します。

kaCount

連結リストの要素数を返します。

Head

連結リストの最初のノードへのポインタを返します。

First

連結リストの最初のノードへのポインタを返します。

Last

連結リストの最後のノードへのポインタを返します。

Contains

連結リストに指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。

CopyTo

連結リストのすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

連結リストからすべての要素を削除します。

Remove

連結リストから指定された要素の最初のオカレンスを削除します。

RemoveFirst

連結リストから最初の要素を削除します。

RemoveLast

連結リストから最後の要素を削除します。

Find

連結リストで値が最初に出現した位置を検索します。

FindLast

連結リストで値が最後に出現した位置を検索します。
