Gold Standard Gold EA

Sunflower Kun Jiao Experts

Questa strategia utilizza principalmente l’indicatore MACD , segue la direzione del trend principale e apre operazioni quando appare un segnale sul grafico M1 . Adatta per trading su oro (XAUUSD) e altre materie prime con trend chiari. Parametri: Attivare long/short: Attivato Saldo del conto: 1.000$ o 10.000$ Per 1.000$ , si consiglia 1 operazione alla volta . Per 10.000$ , è possibile aumentare il limite a 10 operazioni . Dimensione fissa del lotto: 0,01 Gestione avanzata