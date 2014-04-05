Evening Star pattern MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.19
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Evening Star Pattern" per MT5, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Evening Star Pattern" è uno strumento molto potente per il trading di Price Action, ottimo per i mercati in ribasso.
- L'indicatore rileva i pattern Evening Star ribassisti sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
- È disponibile anche il suo indicatore gemello, il "Morning Star Pattern" rialzista (segui il link qui sotto).
- L'indicatore "Evening Star Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.