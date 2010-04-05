Gumper Options USDJPY

Boom Iurii Tokman Experts

The Expert Advisor is based on the indicator analysis. Trading decisions are made using Moving Average values. Indicators can be configured by external variables: TF = 0 - select a working timeframe. It can be one of the chart periods. 0 means the current chart period. 1 - 1 minute. 5 - 5 minutes. 15 - 15 minutes. 30 - 30 minutes. 60 - 1 hour. 240 - 4 hours. 1440 - 1 day. 10 080 - 1 week. 43 200 - 1 month. shift = 0 - index of obtained value from the indicator buffer (shifting back by specified