Gold is Hot

L'EA "Gold is Hot" si basa sull'indicatore WAT personale dell'autore, che combina l'indicatore di volatilità con quello MACD. L'EA rileverà con precisione l'inizio dei trend rialzisti con la freccia blu e dei trend ribassisti con la freccia rossa, e controllerà le posizioni aperte con un sistema a griglia/martingala fino al raggiungimento del TP.

Coppie consigliate: tutte le coppie principali come xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd e anche coppie minori come audcad; nzdcad; eurnzd ed eurcad su timeframe m15 o superiori.

Impostazioni:

  • Minuto di inizio: minuto di inizio di EA
  • Ora di fine: ora di fine di EA
  • Minuto di fine: minuto di fine di EA
  • Lotto: lotto iniziale per iniziare a fare trading
  • Utilizza lotti variabili: Vero/Falso: utilizza la gestione del denaro Vero/Falso
  • Margine libero per ogni 0,01 lotti: margine libero per ogni 0,01 lotto
  • Moltiplicazione: fattore moltiplicatore come 1,5
  • Lotti massimi: lotti massimi consentiti
  • Take Profit: prendi profitto in punti
  • Stop Loss in punti (0: non utilizzare): stop loss in punti se 0 lo disabiliterà
  • Griglia percentuale Stop Loss: perdita percentuale del totale dell'account consentita per tagliare tutte le posizioni
  • Sovrapposizione: chiusura del primo e dell'ultimo ordine insieme nel profitto totale
  • Sovrapposizione dopo X operazioni: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa quantità di operazioni
  • Sovrapposizione %: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa percentuale di profitto
  • Estrazione dei tag di profitto vero/falso: estrazione dei tag di profitto sul grafico vero o falso
  • Nome del carattere: il nome del font
  • Dimensione font Risultato: la dimensione del font
  • Colore del carattere: il colore del font
  • Numero magico: il numero magico univoco che identifica l'EA
  • Distanza griglia: la distanza tra gli ordini
  • Numero ordine di distanza variabile: la quantità di ordine per iniziare la distanza variabile
  • Inizio distanza variabile: a quale distanza tra gli ordini dovrebbe iniziare la distanza variabile
  • Moltiplicazione distanza 1.2: il moltiplicatore dell'ordine variabile
  • Abilita acquisto: vero/falso: abilita l'acquisto, vero o falso
  • Abilita vendita: vero/falso: abilita la vendita vero o falso
  • Controlla ordini manuali: vero/falso
  • Consenti copertura: vero/falso: l'EA dovrebbe controllare gli ordini manuali vero o falso
  • Long massimi: ordini lunghi massimi consentiti
  • Short massimi: ordini corti massimi consentiti
  • Impostazioni successive dell'indicatore e del pannello



Recensioni 1
Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.06.24 16:06 
 

This employs a trend-based strategy with layered position sizing. Despite past disappointments with similar systems, its precise signals and consistent results stand out. I’m cautiously optimistic but still testing. Final verdict after the end of the week of live monitoring. Gold is very hot !!!!

Filtro:
