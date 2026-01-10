Trande Candle
Trend Candle — Indicatore di lettura istantanea del trend
L'indicatore Trend Candle colora automaticamente le candele del grafico, trasformando un'analisi complessa in un'immagine visivamente comprensibile. Determina istantaneamente la forza e la direzione del mercato: verde per un trend rialzista, rosso per un trend ribassista e grigio per una fase neutra. Lo strumento si basa sulla sincronizzazione di due filtri adattivi, fornendo segnali chiari senza rumore inutile.
Vantaggi principali
Visualizzazione istantanea del trend: la direzione del mercato viene determinata a colpo d'occhio.
Algoritmo non-repainting: il segnale viene fissato alla chiusura della candela e non cambia in futuro, garantendo un'analisi onesta dei dati storici e un trading affidabile.
Doppio filtraggio del segnale: i filtri veloci e lenti lavorano insieme per filtrare i falsi movimenti ed evidenziare condizioni di trend di alta qualità.
Set completo di avvisi: ricevi notifiche di inversione di tendenza tramite finestre pop-up, notifiche push sul tuo dispositivo mobile, e-mail o avvisi sonori.
Versatilità: l'indicatore funziona su tutti gli strumenti finanziari e su tutti gli intervalli temporali.
Per chi è progettato Trend Candle?
Per i trader che apprezzano la velocità e la facilità di decisione.
Per i principianti che desiderano imparare rapidamente a identificare i trend.
Per i trader esperti che cercano un filtro affidabile per confermare le proprie strategie.
Raccomandazione sull'intervallo temporale
Per ottenere il miglior equilibrio tra reattività e affidabilità del segnale, consigliamo di utilizzare un intervallo temporale di H1 o superiore. Su questi intervalli temporali, l'indicatore filtra più efficacemente il rumore di mercato e identifica con precisione i movimenti di tendenza stabili.
Come iniziare
Installa l'indicatore sul grafico.
Configura i periodi di filtro in base alle tue preferenze (le impostazioni predefinite di 5/20 sono già ottimizzate).
Attiva i tipi di avviso desiderati.
Monitora il colore delle candele per identificare i trend e ricevere segnali tempestivi.
Offerta di lancio speciale
Il prezzo di partenza per i primi 50 acquirenti è di $49. Una volta raggiunto questo limite, il prezzo del prodotto aumenterà. Questa è la tua occasione per acquistare uno strumento di analisi dei trend premium a un prezzo di lancio speciale.
Nota importante
Tutti gli acquirenti riceveranno un aggiornamento gratuito alla versione 2.0, che includerà strumenti di analisi aggiuntivi.