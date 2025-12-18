Trend Strategy Pro System MT5
- Indicatori
- Leandro Bernardez Camero
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 10
Trend Strategy Pro è un indicatore che non ridisegna e non disegna retroattivamente, progettato per identificare segnali di inversione di tendenza e divergenza ad alta probabilità in tutte le condizioni di mercato. Perfetto per i trader che cercano punti di ingresso precisi con analisi di livello professionale!
Unisciti al canale per rimanere aggiornato con informazioni esclusive e aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Questo indicatore professionale combina due potenti strategie di trading in un unico strumento, fornendoti segnali visivi chiari e un'analisi completa del mercato attraverso un pannello informativo integrato.
Questo indicatore sarà aggiornato settimanalmente, aggiungendo nuove strategie e perfezionando quelle esistenti.
Come funziona? Molto semplice:
- Le frecce rosse indicano segnali di vendita.
- Le frecce blu indicano segnali di acquisto.
Due potenti strategie in un indicatore
Strategia 1: Inversione di tendenza
Questa strategia identifica potenziali inversioni di tendenza utilizzando il Williams Percent Range (WPR) e il riconoscimento avanzato di pattern. Rileva quando lo slancio del mercato cambia, segnalando punti di ingresso ottimali per operazioni contro-tendenza o continuazione di tendenza dopo i ritracciamenti.
Strategia 2: Strategia di divergenza
Questa strategia rileva pattern classici di divergenza tra l'azione dei prezzi e l'indicatore MACD utilizzando l'analisi di regressione lineare. I segnali di divergenza spesso precedono movimenti significativi dei prezzi, rendendo questa strategia ideale per catturare i principali cambiamenti di tendenza in anticipo.
Pannello informativo professionale
L'indicatore include un pannello informativo completo che mostra:
- Strategia attuale in uso
- Simbolo e timeframe
- Calcolo dello spread in tempo reale
- Analisi della tendenza del mercato (Rialzista/Ribassista) basata su RSI
- Tipo dell'ultimo segnale (Acquisto/Vendita)
- Ora corrente
Sistema di allerta avanzato
Non perdere mai un'opportunità di trading con il sistema di allerta integrato:
- Allerte sonore per notifica immediata
- Allerte via email con informazioni dettagliate sul segnale
- Notifiche push sul tuo dispositivo mobile
- Frequenza delle allerte configurabile
Tutte le allerte sono sincronizzate con la generazione dei segnali e si attivano solo quando una candela si chiude con un segnale valido, prevenendo notifiche false.
Ridisegna o disegna retroattivamente?
Una delle domande più importanti sugli indicatori a freccia è se ridisegnano o disegnano retroattivamente. Nel caso di Trend Strategy Pro, la risposta è chiara:
Questo indicatore NON ridisegna
Ciò significa che i segnali non scompaiono né cambiano posizione dopo essere stati visualizzati sul grafico. Ogni freccia è basata su candele completamente chiuse, quindi non viene ricalcolata né eliminata.
- Non utilizza la candela corrente (i == 0) per generare segnali
- Utilizza solo dati chiusi (i >= 1)
- Una volta disegnata una freccia, rimane lì permanentemente
Inoltre NON disegna retroattivamente
Disegnare retroattivamente è quando un indicatore "falsifica il passato" mostrando segnali storici che non sono mai apparsi realmente in tempo reale.
Trend Strategy Pro elabora tutta la cronologia in modo coerente e NON aggiunge falsi segnali passati.
- I segnali passati sono reali, dati nel momento reale
- Nessuna freccia viene inserita retroattivamente
- Ciò che vedi nella cronologia riflette ciò che sarebbe realmente accaduto in un trade in tempo reale
Come verificarlo?
- Usa il tester di strategia visivo di MT5
- Spostati candela per candela e verifica che:
- Le frecce appaiano solo alla chiusura della candela
- Non scompaiano mai né si muovano
- Nessun vecchio segnale appaia quando ne viene disegnato uno nuovo
Conclusione
|Requisito tecnico
|Stato
|Ridisegna i segnali?
|No
|Disegna retroattivamente?
|No
|Utilizza dati futuri?
|No
|Basato su candele chiuse?
|Sì
|Ideale per il trading reale?
|Assolutamente
Trend Strategy Pro è costruito con trasparenza e precisione. Quello che vedi è quello che ottieni realmente — nessuna sorpresa.
Impostazioni consigliate
Trend Strategy Pro può essere utilizzato su TUTTI i timeframe, ma prestazioni ottimali sono generalmente raggiunte su:
- M15, M30, H1 per swing trading e seguimento delle tendenze
- H4, D1 per trading di posizione e identificazione delle tendenze principali
Caratteristiche principali
- Due strategie di trading professionali in un indicatore
- Segnali che non ridisegnano né disegnano retroattivamente
- Pannello informativo completo con dati di mercato in tempo reale
- Sistema di allerta sincronizzato (suono, email, notifiche push)
- Parametri avanzati nascosti per impostazione predefinita per semplicità
- Frequenza dei segnali configurabile (Bassa/Media/Alta)
- Regolazione del livello di rischio per la strategia di inversione di tendenza
- Parametri MACD e regressione lineare personalizzabili per la strategia di divergenza
Sia che tu sia un principiante alla ricerca di segnali chiari o un trader esperto alla ricerca di strumenti di analisi di livello professionale, Trend Strategy Pro fornisce la precisione e l'affidabilità necessarie per un trading di successo.