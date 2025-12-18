Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro è un indicatore che non ridisegna e non disegna retroattivamente, progettato per identificare segnali di inversione di tendenza e divergenza ad alta probabilità in tutte le condizioni di mercato. Perfetto per i trader che cercano punti di ingresso precisi con analisi di livello professionale!


Unisciti al canale per rimanere aggiornato con informazioni esclusive e aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Questo indicatore professionale combina due potenti strategie di trading in un unico strumento, fornendoti segnali visivi chiari e un'analisi completa del mercato attraverso un pannello informativo integrato.

Questo indicatore sarà aggiornato settimanalmente, aggiungendo nuove strategie e perfezionando quelle esistenti.


Come funziona? Molto semplice:

  • Le frecce rosse indicano segnali di vendita.
  • Le frecce blu indicano segnali di acquisto.


Due potenti strategie in un indicatore

Strategia 1: Inversione di tendenza

Questa strategia identifica potenziali inversioni di tendenza utilizzando il Williams Percent Range (WPR) e il riconoscimento avanzato di pattern. Rileva quando lo slancio del mercato cambia, segnalando punti di ingresso ottimali per operazioni contro-tendenza o continuazione di tendenza dopo i ritracciamenti.


Strategia 2: Strategia di divergenza

Questa strategia rileva pattern classici di divergenza tra l'azione dei prezzi e l'indicatore MACD utilizzando l'analisi di regressione lineare. I segnali di divergenza spesso precedono movimenti significativi dei prezzi, rendendo questa strategia ideale per catturare i principali cambiamenti di tendenza in anticipo.


Pannello informativo professionale

L'indicatore include un pannello informativo completo che mostra:

  • Strategia attuale in uso
  • Simbolo e timeframe
  • Calcolo dello spread in tempo reale
  • Analisi della tendenza del mercato (Rialzista/Ribassista) basata su RSI
  • Tipo dell'ultimo segnale (Acquisto/Vendita)
  • Ora corrente


Sistema di allerta avanzato

Non perdere mai un'opportunità di trading con il sistema di allerta integrato:

  • Allerte sonore per notifica immediata
  • Allerte via email con informazioni dettagliate sul segnale
  • Notifiche push sul tuo dispositivo mobile
  • Frequenza delle allerte configurabile

Tutte le allerte sono sincronizzate con la generazione dei segnali e si attivano solo quando una candela si chiude con un segnale valido, prevenendo notifiche false.


Ridisegna o disegna retroattivamente?

Una delle domande più importanti sugli indicatori a freccia è se ridisegnano o disegnano retroattivamente. Nel caso di Trend Strategy Pro, la risposta è chiara:


Questo indicatore NON ridisegna

Ciò significa che i segnali non scompaiono né cambiano posizione dopo essere stati visualizzati sul grafico. Ogni freccia è basata su candele completamente chiuse, quindi non viene ricalcolata né eliminata.

  • Non utilizza la candela corrente (i == 0) per generare segnali
  • Utilizza solo dati chiusi (i >= 1)
  • Una volta disegnata una freccia, rimane lì permanentemente


Inoltre NON disegna retroattivamente

Disegnare retroattivamente è quando un indicatore "falsifica il passato" mostrando segnali storici che non sono mai apparsi realmente in tempo reale.

Trend Strategy Pro elabora tutta la cronologia in modo coerente e NON aggiunge falsi segnali passati.

  • I segnali passati sono reali, dati nel momento reale
  • Nessuna freccia viene inserita retroattivamente
  • Ciò che vedi nella cronologia riflette ciò che sarebbe realmente accaduto in un trade in tempo reale


Come verificarlo?

  1. Usa il tester di strategia visivo di MT5
  2. Spostati candela per candela e verifica che:
    • Le frecce appaiano solo alla chiusura della candela
    • Non scompaiano mai né si muovano
    • Nessun vecchio segnale appaia quando ne viene disegnato uno nuovo


Conclusione


Requisito tecnico Stato
Ridisegna i segnali? No
Disegna retroattivamente? No
Utilizza dati futuri? No
Basato su candele chiuse?
Ideale per il trading reale? Assolutamente


Trend Strategy Pro è costruito con trasparenza e precisione. Quello che vedi è quello che ottieni realmente — nessuna sorpresa.


Impostazioni consigliate

Trend Strategy Pro può essere utilizzato su TUTTI i timeframe, ma prestazioni ottimali sono generalmente raggiunte su:

  • M15, M30, H1 per swing trading e seguimento delle tendenze
  • H4, D1 per trading di posizione e identificazione delle tendenze principali


Caratteristiche principali

  • Due strategie di trading professionali in un indicatore
  • Segnali che non ridisegnano né disegnano retroattivamente
  • Pannello informativo completo con dati di mercato in tempo reale
  • Sistema di allerta sincronizzato (suono, email, notifiche push)
  • Parametri avanzati nascosti per impostazione predefinita per semplicità
  • Frequenza dei segnali configurabile (Bassa/Media/Alta)
  • Regolazione del livello di rischio per la strategia di inversione di tendenza
  • Parametri MACD e regressione lineare personalizzabili per la strategia di divergenza


Sia che tu sia un principiante alla ricerca di segnali chiari o un trader esperto alla ricerca di strumenti di analisi di livello professionale, Trend Strategy Pro fornisce la precisione e l'affidabilità necessarie per un trading di successo.

