Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – Pannello di Trading Manuale Intelligente per MT5
IMPORTANTE: affinché lo strumento funzioni correttamente, è OBBLIGATORIO
attivare l’opzione “Algo Trading” nelle impostazioni di MetaTrader 5.
Senza questa attivazione, il pannello non funzionerà.
CHE COSA FA JOORDERTRADE?
JoOrderTrade è un pannello di trading manuale professionale che trasforma
la tua esperienza operativa su MetaTrader 5.
Sviluppato per eseguire operazioni rapidamente e gestire le posizioni in modo
efficiente, elimina la complessità delle interfacce standard di MT5.
Funzionalità principali:
- Esecuzione di ordini a mercato con 1 clic (Acquisto/Vendita)
- Sistema di ordini pendenti con anteprima grafica
- Hotkey configurabili per tutte le operazioni
- Gestione visiva di Take Profit e Stop Loss
- Sistema OCO (One-Cancels-Other) integrato
- Statistiche giornaliere in tempo reale
- Gestione automatica del rischio (% per operazione e limite giornaliero)
- Interfaccia in inglese e portoghese
- Pannello sempre visibile sopra il grafico
- Calcolo automatico del lotto basato sul rischio
A CHI È DESTINATO QUESTO STRUMENTO?
JoOrderTrade Simple è ideale per:
Trader manuali che desiderano velocità nell’esecuzione degli ordini
Principianti che cercano un’interfaccia semplice e intuitiva
Scalper che necessitano di rapidità nelle operazioni veloci
Swing trader che utilizzano frequentemente ordini pendenti
Professionisti che apprezzano funzionalità avanzate con semplicità
Se sei stanco di aprire più finestre in MT5, cliccare in diversi punti per
eseguire un’operazione o senti di perdere opportunità a causa della lentezza
nell’esecuzione, questo strumento è stato creato per te.
COME UTILIZZARE
INSTALLAZIONE (FASE CRITICA):
1. In MetaTrader 5, vai su:
Menu principale → Strumenti → Opzioni → Expert Advisors
2. Seleziona l’opzione “Consenti Algo Trading” (OBBLIGATORIO)
3. Clicca su “OK” per salvare le impostazioni
4. Trascina JoOrderTrade dal Navigatore su qualsiasi grafico
5. Accetta tutte le autorizzazioni richieste
UTILIZZO DI BASE
Operazioni a mercato:
- Pulsante BUY: apre una posizione di acquisto al prezzo Ask corrente
- Pulsante SELL: apre una posizione di vendita al prezzo Bid corrente
- Tasti rapidi: B (Acquista), S (Vendi)
Ordini pendenti:
- SHIFT + clic sul grafico = ordine di acquisto pendente
- AltGr + clic sul grafico = ordine di vendita pendente
- Apparirà una linea colorata: sposta il mouse per regolare il prezzo e clicca
per confermare
Gestione delle posizioni:
- Pulsante CLOSE: chiude tutte le posizioni aperte
- Pulsante INVERT: inverte la direzione delle posizioni correnti
- Pulsante ZERO: chiude tutte le posizioni
- Pulsante CANCEL + ZERO: annulla gli ordini pendenti e chiude le posizioni
- Tasti rapidi: X (Chiudi tutto), I (Inverti), C (Annulla pendenti)
Configurazione TP / SL:
1. Inserisci i valori in punti nei campi Take Profit e Stop Loss
2. Usa i pulsanti T e S accanto per attivare/disattivare ciascuna funzione
3. Attiva “Use OCO” nelle impostazioni per il sistema One-Cancels-Other
Monitoraggio dei risultati:
- Risultato Aperto: mostra il profitto/perdita attuale in tempo reale
- Risultato Giornaliero: somma del risultato aperto + posizioni chiuse nel giorno
- Costi del Giorno: commissioni e swap accumulati
COSA NON FA LO STRUMENTO
È importante comprendere i limiti dello strumento:
1. NON è un robot di trading automatico – richiede l’azione manuale del trader
2. NON esegue analisi tecnica né genera segnali
3. NON garantisce profitti – i risultati dipendono esclusivamente dalla strategia
4. NON opera autonomamente su conti demo
5. NON sostituisce l’educazione finanziaria
6. NON fornisce raccomandazioni di investimento
Questo è uno STRUMENTO DI ESECUZIONE che accelera il processo di trading,
ma non prende decisioni al posto tuo.
Avviso di Aggiornamenti
A breve sarà disponibile una nuova versione migliorata del pannello operativo,
con nuove funzionalità e un’interfaccia personalizzabile.
Tieni d’occhio il mio store: la versione JoOrderTrade Plus sarà presto disponibile.
AVVISO SUL RISCHIO
ATTENZIONE: IL TRADING COMPORTA UN ELEVATO RISCHIO DI PERDITA DI CAPITALE
Leggere attentamente prima dell’uso:
1. Puoi perdere l’intero capitale investito
2. Le performance passate non garantiscono risultati futuri
3. Configura sempre la gestione del rischio:
- Usa lo Stop Loss in TUTTE le operazioni
- Rischio massimo per operazione (consigliato: 1–2% del capitale)
- Imposta un limite di perdita giornaliero
4. Testa prima su un conto DEMO:
- Usa lo strumento per almeno 30 giorni in demo
- Familiarizza con tutte le funzionalità
- Passa al conto reale solo quando ti senti sicuro
5. Sei responsabile di tutte le operazioni:
- Lo strumento esegue solo i tuoi ordini
- Il monitoraggio attivo delle posizioni è tua responsabilità
- Le decisioni di acquisto/vendita sono esclusivamente tue
6. Consulta un consulente finanziario se necessario, soprattutto se sei alle prime armi
Lo sviluppatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite
finanziarie derivanti dall’uso di questo strumento.
Il trading è un’attività ad alto rischio e richiede conoscenza, esperienza
e controllo emotivo.
