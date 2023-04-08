Swing Climber EurUsd H1

5

EURUSD H1

Semplice Martingala che lavora sui livelli di swing giornalieri, basso DD, TP e SL definiti in base a determinati calcoli preimpostati nell'algoritmo, esegue un trade per volta, trading settimanale no overnight nel weekend, possibilità di stabilire orari personalizzati di uscita, possibilità di personalizzare il money managment. ritorno medio del 7.92 % annuo con le impostazioni di fabbrica della V1, si rimane sempre in costante aggiornamento si raccomanda un utilizzo con server GMT +2

TESTATO DAL 2003 AD OGGI

Buon trading a tutti!

Marco

PROSSIMI AGGIORNAMENTI A PAGAMENTO

Gula77
76
Gula77 2023.05.04 21:19 
 

A good trading robot. I was looking for a robot for conservative trading and found

Altri dall’autore
Drunken Miters
Marco Bortolamasi
Experts
Oro H1 Semplice Martingala che lavora sui livelli di fibonacci in H1, basso DD, TP e SL definiti, esegue un trade per volta, trading settimanale no overnight nel weekend, possibilità di stabilire orari personalizzati di uscita, possibilità di personalizzare il money managment. ritorno medio del 11.5 % annuo con le impostazioni di fabbrica della V1, si rimane sempre in costante aggiornamento
Pullback Bankers
Marco Bortolamasi
Experts
NASDAQ H1 Semplice Martingala che lavora sui livelli di fibonacci in H1, basso DD, TP e SL definiti in base all'indicatore ATR, esegue un trade per volta, trading settimanale no overnight nel weekend, possibilità di stabilire orari personalizzati di uscita, possibilità di personalizzare il gestione del denaro. ritorno medio del 9.87 % annuo con le impostazioni di fabbrica della V1, si rimane sempre in costante aggiornamento si raccomanda un utilizzo con server GMT +2 buon trading a tutti! Mar
Swing Climber Gold H1
Marco Bortolamasi
Experts
GOLD H1 Simple Martingale that works on daily swing levels, medium DD, TP and SL defined on the basis of certain pre-set calculations in the algorithm, executes one trade at a time, weekly trading no overnight on weekends, possibility to establish customized exit times, possibility of customize money management. average return of  30.43% per year with the factory settings of the V1, it is always constantly updated, it is recommended to use it with a GMT +2 server TESTED SINCE 2008 It's recommend
