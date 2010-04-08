AURX mt5

AURX System — XAUUSD(M5)를 위해 개발된 차세대 전문 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 본 시스템은 Market 내에 직접적인 유사 제품이 없으며, 시장 조건에 대한 엄격한 통제, 트레이딩 규율, 그리고 허용 가능한 시장 국면의 철저한 선별을 기반으로 설계되었습니다. 이는 지표 기반 EA도 아니고, 템플릿 전략도 아니며, 인기 있는 트레이딩 기법을 단순히 변형한 것이 아니라, 자체적인 의사결정 로직을 갖춘 독립적인 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 알고리즘은 현재의 시장 상태와 활발한 가격 움직임을 분석하며, 실시간 가격 행동을 기반으로 작동합니다.

알고리즘 기반AURX System은 가격 움직임의 동적 분석, 현재 시장 상태, 변동성, 움직임의 단계, 시간적 제약 및 외부 요인을 통합한 종합 알고리즘입니다. 시스템에는 거래 세션 필터, 뉴스 필터, 스프레드 필터가 내장되어 있으며, 거래 횟수 제어 및 리스크 관리 메커니즘이 함께 적용됩니다. 이러한 접근 방식은 부적합한 시장 조건을 효과적으로 배제하고, 통제된 거래 환경에서만 시스템이 작동하도록 합니다.

 

정보 패널(HUD)AURX System에는 알고리즘의 내부 상태를 실시간으로 표시하는 전용 정보 패널이 탑재되어 있습니다. 패널에 표시되는 모든 항목은 트레이딩 로직의 일부이며, 현재 시장 조건, 필터의 활성 상태, 거래 실행에 대한 알고리즘의 준비 수준을 반영합니다. 이 정보 패널을 통해 사용자는 시스템이 시장을 어떻게 평가하고 있는지 직관적으로 확인할 수 있으며, 어떤 조건에서 거래가 허용되거나 차단되는지를 명확히 파악할 수 있습니다.

 

트레이딩 원칙 및 시스템 목적AURX System은 위험한 트레이딩 기법을 사용하지 않으며, 잦은 거래를 목표로 하지 않습니다. 알고리즘은 거래 활동을 엄격하게 제한하고, 거래 횟수보다 거래의 질에 중점을 둡니다. 각 트레이딩 신호는 단 하나의 거래에만 대응하며, 반복 진입이나 무질서한 포지션 추가는 허용되지 않습니다. 모든 거래는 사전에 정의된 리스크 조건 하에서 실행되며, 반드시 스탑로스가 설정됩니다. 본 시스템은 공격적인 트레이딩 전략이 아닌, 통제되고 예측 가능하며 전문적인 알고리즘 트레이딩을 선호하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

 

테스트 기간 제한 및 연간 최적화AURX System은 2020년 이후의 기간을 기준으로 의도적이고 계획적으로 테스트되었습니다. 본 EA는 내부 설정이 매우 정교한 고정밀 알고리즘 트레이딩 시스템으로, 금 시장(XAUUSD)의 시장 구조, 변동성 및 거래 조건 변화에 민감하게 반응합니다. XAUUSD 시장은 시간에 따라 변화하기 때문에, 지나치게 오래된 과거 데이터는 현대적인 거래 환경을 정확히 반영하지 못합니다.

이러한 이유로 AURX System은 매년 한 차례의 최적화가 필요하며, 해당 최적화는 매년 1월에 수행됩니다. 최적화 결과를 바탕으로 시스템 파라미터는 직전 기간의 실제 시장 조건에 맞게 조정되며, 이후 거래 연도 동안 안정적이고 정확한 작동을 유지합니다. 이를 통해 사용자는 빈번한 수동 파라미터 조정 없이 실거래에서 시스템을 사용할 수 있습니다.

각 연도의 설정 값은 EA 코드에 직접 내장되며, set 파일이나 추가 설정 없이도 백테스트 및 실거래 모두에서 올바른 작동을 보장합니다. 사용자는 전략을 직접 최적화할 필요가 없으며, 시스템은 설치 즉시 사용 가능한 상태로 제공됩니다.

이러한 이유로 AURX System의 테스트는 최근 몇 년의 데이터로 수행되며, 7~10년 전의 장기 과거 데이터는 사용하지 않습니다. 오래된 데이터는 가격 품질, 틱 구조, 스프레드 측면에서 현재와 차이가 있는 경우가 많아, 시스템의 현재 동작을 평가하는 데 실질적인 가치가 떨어집니다.

테스트 기간을 최근 몇 년으로 제한하는 것은 AURX System의 단점이 아니라 장점입니다. 시스템은 ‘과거의 시장’이나 오래된 가격 패턴이 아니라, 현재의 실시간 가격 행동을 기반으로 작동합니다. 장기 과거 데이터에서 완벽한 성과를 보이는 전략이 실거래에서는 효율성을 잃는 경우가 적지 않습니다. 현실적인 테스트 기간을 사용함으로써, AURX System이 현재 및 가까운 미래의 시장 환경에서 어떻게 작동하는지를 객관적으로 평가할 수 있습니다.

 

초기 설정, 기본 동작 및 GMT 파라미터(중요)AURX System은 추가적인 파라미터 조정이나 set 파일 사용 없이 바로 운용할 수 있도록 초기 단계에서 이미 최적화되어 있습니다. EA는 설치 후 즉시 사용 가능합니다. 일상적인 운용에서는 거래 로트 또는 리스크 비율만 설정하면 되며, 나머지 파라미터는 변경하지 않는 것을 권장합니다.

GMT 파라미터는 트레이딩 로직과 뉴스 필터를 브로커 서버 시간에 정확히 맞추기 위해 사용됩니다. 기본적으로 AURX System은 가장 일반적으로 사용되는 서버 오프셋인 겨울철 GMT+2, 여름철 GMT+3을 사용하며, 이는 대부분의 주요 브로커에서 채택하는 설정입니다. 대부분의 경우 GMT에 대한 추가 설정은 필요하지 않습니다.

브로커가 비표준 서버 시간대(예: Exness의 GMT+0)를 사용하는 경우 또는 GMT 값이 확실하지 않은 경우, 해당 파라미터를 수동으로 조정할 수 있습니다. GMT가 올바르게 설정되면 알고리즘 로직은 안정적이고 예측 가능하게 작동합니다. 필요 시 구매 전후에 저에게 문의하시면, 사용 중인 브로커에 맞는 GMT 설정을 도와드리겠습니다.

 

호가 품질 및 브로커 조건(중요)AURX System은 고정밀 알고리즘 트레이딩 시스템으로, 시장 호가 품질에 민감합니다. 알고리즘은 실시간 가격 행동을 기반으로 작동하므로, 과거 데이터의 정확성, 틱 밀도, 가격 흐름 구조 및 주문 체결 품질이 거래 결과에 직접적인 영향을 미칩니다.

본 시스템은 정확한 과거 데이터와 안정적인 거래 조건을 갖춘 고품질 시장 호가를 기준으로 개발 및 조정되었습니다. 서로 다른 브로커를 사용할 경우, 호가 생성 방식, 틱 구조, 개별 거래 조건의 차이로 인해 AURX System의 동작이 달라질 수 있습니다.

EA 구매 전에는 실거래에 사용할 브로커 환경에서 AURX System을 테스트하는 것을 강력히 권장합니다. 테스트 결과가 만족스럽다면, 동일한 브로커에서의 실거래에서도 유사한 성능을 기대할 수 있습니다. 호가가 드문드문하거나, 과도하게 평활화되었거나, 부정확한 과거 데이터를 제공하는 브로커를 사용할 경우 시스템 효율이 저하될 수 있습니다. 이는 고정밀 알고리즘의 특성이며, AURX System의 결함이 아닙니다.

 

주요 요구 사항 및 권장 사항

거래 상품: XAUUSD
타임프레임: M5
최소 예치금: 거래 로트 0.01 기준 100 USD 이상
브로커: 고품질 호가를 제공하는 신뢰할 수 있는 ECN 브로커
계좌 유형: ECN / RAW / Razor (Netting 및 Hedging 지원)
VPS: 시스템의 안정적이고 지속적인 운용을 위해 권장
권장 리스크: 거래당 1%~7% (단일 거래의 스탑로스를 기준으로 계산)

 

AURX London 보유자를 위한 개인 보너스AURX London(XAUUSD) 보유자에게는 개인 보너스가 제공됩니다. 사용자 지원의 일환으로, 아시아 세션 환경에서 XAUUSD 거래를 위해 개발된 독립 버전 AURX Asian에 대한 접근 권한이 제공됩니다.

AURX Asian은 추가 set 파일이나 메인 버전의 수정판이 아닙니다. 아시아 시장의 특성에 맞게 개별적으로 조정된 파라미터와 로직을 갖춘 독립적인 시스템 구현체입니다. 해당 버전 역시 금 거래를 위해 설계되었으며, AURX London의 구성과는 다릅니다.

이 개인 보너스는 AURX London 보유자에게만 제공되며, Market에는 공개되지 않습니다. 이를 통해 기본 설정이나 거래 철학을 변경하지 않고도 다양한 거래 환경에서 시스템을 활용할 수 있습니다.

 

지원, 최적화 및 비공개 커뮤니티AURX System은 지속적으로 발전하는 트레이딩 시스템으로, 시장 환경 변화에 대응하기 위한 정기적인 지원과 업데이트가 제공됩니다. 지원의 일환으로, 현재 시장 환경에서 시스템의 안정성과 유효성을 유지하기 위해 연간 알고리즘 최적화가 수행됩니다.

AURX London과 AURX Asian 두 버전 모두 매년 최적화가 이루어집니다. 각 버전의 파라미터는 해당 거래 세션의 특성과 직전 기간의 실제 시장 조건에 맞게 조정되며, 사용자가 수동으로 설정을 변경하지 않아도 다음 거래 연도 동안 안정적으로 시스템을 운용할 수 있도록 합니다.

AURX London 구매자는 시스템 보유자 전용 비공개 커뮤니티인 “AURX System”에 참여할 수 있습니다. 이 커뮤니티에서는 업데이트 및 최적화 정보, 알고리즘 변경 사항, EA 사용과 관련된 실질적인 논의가 공유됩니다. 개발자로부터 직접 최신 정보를 얻고 경험을 교환하기 위해 마련된 공간입니다.

비공개 커뮤니티에 참여하려면 구매 후 저에게 연락하여 AURX System 구매 증빙을 제출해야 합니다. 커뮤니티 참여를 통해 두 시스템 버전의 개발 방향과 지속적인 지원 및 최적화 로직을 이해할 수 있습니다.

 

한정 판매 및 가격 정책AURX System은 대중 시장을 위한 제품이 아니며, 저가 판매를 목적으로 하지 않습니다. 본 시스템은 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 알고리즘 솔루션으로 개발되었으며, 고품질 호가, 올바른 거래 조건, 그리고 사용자의 의식적인 운용을 전제로 합니다. 이러한 이유로 시스템에 대한 접근은 대량 배포가 아닌 가격 정책을 통해 의도적으로 제한됩니다.

이러한 접근 방식은 제품 품질을 유지하고, 정기적인 지원 및 알고리즘 최적화를 보장하며, 시스템을 신중하고 규율 있게 사용하는 사용자 기반을 형성하는 데 기여합니다. AURX System은 공격적인 확장을 목적으로 설계되지 않았으며, 장기적이고 의식적인 사용을 지향합니다.

초기 출시 단계에서는 한정된 수량이 초기 가격으로 제공됩니다. 시스템이 발전하고, 최적화가 지속되며, 기능이 확장됨에 따라 AURX System의 가격은 조정될 수 있습니다. 가격 인상은 제품의 발전, 지속적인 지원, 그리고 대중 시장이 아닌 품질 중심의 방향성을 반영합니다.

 

불법 복제 버전에 대한 경고AURX System은 보호된 내부 로직을 갖춘 복잡한 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. MQL5 Market 외부에서 유포되는 모든 불법 복제 또는 비공식 버전은 완전한 제품이 아니며, 시스템의 정상적인 작동을 보장할 수 없습니다.

Strategy Tester에서 불법 복제 버전을 테스트하는 것은 실거래에서의 올바른 작동을 증명하지 않습니다. 비공식 버전의 동작은 정식 버전과 크게 다를 수 있으며, 이러한 테스트 결과는 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 실거래에서 불법 복제된 AURX System을 사용하는 것은 알고리즘 오작동으로 인한 손실 위험을 크게 증가시킵니다.

AURX System의 공식 버전은 정기적으로 업데이트, 최적화 및 지원을 받습니다. 불법 복제 버전은 이러한 업데이트를 받을 수 없으며, 사실상 통제되지 않는 구식 파일에 불과합니다. 해당 파일의 동작에 대해 개발자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

MQL5 Market 외부에서 AURX System 구매 제안을 발견했다면 주의하시기 바랍니다. 구매하는 것은 시스템이 아니라, 지원, 업데이트, 정상적인 거래 보장이 전혀 없는 무효한 복사본입니다.

 

결론AURX System은 통제된 시장 환경에서의 운용을 목적으로 설계된 XAUUSD(M5)용 전문 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 알고리즘은 제한된 거래 빈도, 엄격한 리스크 관리, 그리고 현재 가격 행동과의 정밀한 상호 작용에 초점을 맞추고 있습니다.

본 시스템은 알고리즘 트레이딩을 공격적인 자본 증식 수단이 아닌, 규율과 안정성을 위한 도구로 인식하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. AURX System은 적절한 거래 조건과 고품질 호가를 요구하며, 장기적이고 의식적인 사용을 전제로 합니다.


자주 묻는 질문 (추후 업데이트 예정)

  1. 시스템은 평균적으로 얼마나 많은 거래를 수행하나요?
    각 시스템 버전은 연간 평균 약 50 - 80 회의 거래를 수행합니다. AURX London과 AURX Asian을 합치면 연간 약 120+ 회의 거래가 이루어지며, 이는 주당 평균 2~3회의 거래에 해당합니다. 본 시스템은 잦은 거래를 목표로 하지 않으며, 거래 수보다 거래의 질에 중점을 둡니다.

  2. 어떤 브로커의 시세 데이터를 기준으로 시스템이 최적화되었나요?
    본 시스템은 IC Markets 브로커의 시세 데이터를 기반으로 개발 및 최적화되었습니다. 해당 브로커의 시세 품질, 주문 체결 방식 및 거래 환경은 시스템의 요구 사항을 완전히 충족합니다.

  3. 리커버리 시스템은 어떻게 작동하나요?
    리커버리 시스템은 손실 거래 이후 활성화되며, 로트 크기를 한 번만 2배로 증가시킵니다. 이는 단일 리커버리 단계만 사용하는 구조로, 마틴게일 시스템이 아닙니다.
    예시: 첫 번째 거래가 0.1 로트로 손실 마감되면 리커버리가 활성화되고 다음 거래는 0.2 로트로 진입합니다. 두 번째 거래도 손실일 경우 로트는 추가로 증가하지 않으며, 손실이 모두 회복될 때까지 0.2 로트로 계속 거래합니다.
    순서: 0.1 → 0.2 → 0.2 → 0.2.

