AI Bolinger Rsi PRO

AI Bollinger + RSI PRO — L'Evoluzione di un Classico.

Appartiene alla serie EA AI PRO, il che significa che il codice è stato progettato e scritto al 100% dall'Intelligenza Artificiale, ed è dotato di 24 diverse funzioni di gestione della posizione di livello istituzionale.

AI Bollinger + RSI PRO — È un algoritmo di trading professionale.

Al centro dell'Expert Advisor (EA) c'è una strategia comprovata di trend e contro-trend, potenziata da un filtraggio moderno e da un sistema di conferma dell'ingresso. La logica decisionale è divisa in due fasi: Ricerca del Segnale e Conferma dell'Ingresso.

Il vasto arsenale del robot include: Un Filtro Notizie Intelligente (Smart News Filter), quattro opzioni di SL (Stop Loss), tre opzioni di Trailing SL (incluso un avanzato Trailing su High/Low), e un sistema di Chiusura Parziale (Partial Close), anch'esso con tre diverse varianti (inclusa un'opzione unica basata sulla quantità del moltiplicatore di volume).

Dispone inoltre di due opzioni di Moltiplicatore di Volume con impostazioni flessibili per una crescita aggressiva del deposito. La tecnologia unica di conferma del segnale base tramite Price Action (Rottura/Breakout) filtra il rumore di mercato, aprendo operazioni solo in presenza di un reale movimento di prezzo. Inoltre, sono disponibili tre opzioni di Take Profit, incluso il Profit Trailing.

L'Expert Advisor funziona su qualsiasi timeframe e asset di trading su MT5, con qualsiasi tipo di conto, qualsiasi Broker e Prop Trading Firms. Un codice macchina impeccabile elimina gli errori umani e le emozioni. È la scelta dei professionisti che necessitano della massima affidabilità e flessibilità di configurazione.

Affida il tuo trading alla pura intelligenza digitale.

GUIDA DETTAGLIATA PER L'UTENTE

1 ===== STRATEGIA (STRATEGY) =====

1. Formazione del Segnale (Filtro dei Falsi Ingressi)

L'Expert Advisor analizza continuamente il mercato, utilizzando una combinazione di due indicatori per cercare i punti di inversione ideali:

Bollinger Bands (Bande di Bollinger): Identifica deviazioni estreme di prezzo. Segnale di Acquisto (Buy): Il prezzo tocca o rompe la Banda Inferiore. Segnale di Vendita (Sell): Il prezzo tocca o rompe la Banda Superiore.

RSI (Relative Strength Index): Filtra la volatilità e conferma la forza del momentum.

Il segnale principale delle Bande di Bollinger è considerato valido SOLO se, in quello stesso momento, l'RSI si trova nella zona di ipercomprato o ipervenduto (di default, sopra il livello 70 o sotto il livello 30).

Questo doppio filtraggio elimina il "rumore" e i segnali deboli, lasciando solo i momenti con un'alta probabilità di rimbalzo.

2. Modalità Smart Confirmation (Conferma tramite Rottura della Candela)

La caratteristica principale dell'Expert Advisor è la funzione UseCandleConfirmation. È una protezione contro l'operatività in opposizione a un trend forte (il cosiddetto "afferrare coltelli che cadono").

Se il parametro UseCandleConfirmation = true , l'EA funziona secondo il seguente algoritmo:

Attesa (Standby): Dopo aver ricevuto il segnale dagli indicatori (Bollinger + RSI), l'EA NON apre immediatamente l'operazione. Entra in modalità di attesa. Verifica della Price Action: L'EA memorizza la candela di segnale e attende la prova che il prezzo stia effettivamente invertendo. Per l'ACQUISTO (BUY): L'EA attende che il prezzo attuale ( Ask ) rompa il High (Massimo) della candela di segnale. Solo dopo questo viene aperto l'ordine.

Per la VENDITA (SELL): L'EA attende che il prezzo attuale (Bid) rompa il Low (Minimo) della candela di segnale.

Risultato: Ciò consente di evitare ingressi su candele con lunghe ombre (wicks), dove il prezzo ha toccato la banda ma ha continuato a muoversi contro di te. Entriamo solo quando il mercato conferma il movimento nella nostra direzione.

2 ===== PANNELLO INFORMATIVO (DASHBOARD) =====

Impostazioni del pannello informativo visivo visualizzato sul grafico.

Mostra lo spread corrente, i risultati di trading per Giorno/Settimana/Mese/Anno, nonché il profitto fluttuante attuale e il rapporto tra operazioni in profitto/perdita.

Consiglio: Durante l'ottimizzazione nello Strategy Tester, il pannello funziona in modalità visiva, ma per la massima velocità di ottimizzazione matematica può essere disabilitato (ShowDashboard = false).

3 ===== INVERSIONE DEL SEGNALE (REVERSE SIGNAL) =====

Inverte la logica dell'indicatore.

Se attivato (true), al segnale di Acquisto (ipervenduto) dello Stocastico/RSI, l'EA aprirà un'operazione di Vendita. Utile su mercati con forti trend, dove gli oscillatori danno spesso falsi segnali di inversione.

4 ===== INVERSIONE DELLA POSIZIONE (POSITION REVERSAL) =====

Tattica di cambio direzione.

Se attivato (true), alla chiusura della posizione in Stop Loss, l'EA aprirà istantaneamente una nuova operazione nella direzione opposta.

Nota: Il volume (lotto) per questa nuova operazione è calcolato secondo le regole della sezione 23 (Moltiplicatore di Volume).

5 ===== PROTEZIONE DALLE NOTIZIE (NEWS PROTECTION) =====

Filtro notizie integrato.

L'EA mette automaticamente il trading in pausa per il numero di minuti specificato prima e dopo il rilascio di importanti notizie economiche (per le valute della coppia o solo USD).

Importante: Funziona solo in tempo reale (Live). Nello Strategy Tester i dati delle notizie non sono disponibili.

6 ===== LIMITI DI PROFITTO/PERDITA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protezione globale del deposito.

Permette di impostare un obiettivo di profitto o un limite di perdita (in % del saldo o in punti) per la somma di tutte le posizioni aperte. Al raggiungimento del limite, tutte le operazioni vengono chiuse e l'EA interrompe il lavoro.

7 ===== TIMER DI LAVORO (OPERATION TIMER) =====

Filtro orario intraday.

Imposta orari rigidi di funzionamento dell'EA (ad esempio, negoziare solo dalle 08:00 alle 20:00). Al di fuori di questo orario non vengono aperte nuove operazioni.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestione del rischio per ogni operazione.

SL_PERCENT: Stop Loss in % dal prezzo di apertura.

SL_POINTS: Stop Loss fisso in punti.

SL_ATR: Stop Loss dinamico basato sulla volatilità del mercato (ATR).

SL_HI_LO: Smart Stop Loss che viene posizionato sopra il High o sotto il Low della precedente candela chiusa.

Livelli di stop del broker: le distanze per SL e TP vengono confrontate con i requisiti minimi del broker e verificate automaticamente.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Impostazioni di fissazione del profitto.

Può essere impostato in punti, percentuale o come rapporto Rischio:Rendimento (RRR). Ad esempio, se RRR=2.0, il Take Profit sarà 2 volte più grande dello Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Potente strumento per proteggere il profitto ottenuto spostando automaticamente il livello di Stop Loss seguendo il movimento del prezzo.

Parametro UseTrailing: Interruttore principale (true/false).

Parametro Trail_Mode (Modalità trailing): Scelta dell'algoritmo di spostamento dello stop.

Modalità disponibili:

TRAIL_STANDARD (Standard): Trailing classico in punti. Funziona con due parametri:

Trail_Start: Distanza di profitto (in punti) alla quale il trailing si attiva.

Trail_Step: Passo di spostamento. L'EA muoverà lo Stop Loss ogni volta che il prezzo percorre il numero di punti specificato nella direzione del profitto. Esempio: Start=50, Step=10. Non appena il profitto è di 50 punti, lo stop va a pareggio (breakeven). Se il prezzo percorre altri 10 punti, lo stop si sposta dietro di esso.

TRAIL_ATR (Per volatilità): Modalità adattiva che si adegua all'attività corrente del mercato. La distanza del trailing è calcolata tramite l'indicatore ATR (Average True Range).

Se la volatilità è alta, lo stop viene tenuto più lontano per non essere colpito da "rumore" casuale.

Se la volatilità è bassa, lo stop viene avvicinato. Parametri: Trail_ATR_Period (periodo ATR) e Trail_ATR_Mult (moltiplicatore valore ATR).

TRAIL_HI_LO (Per candele): Modalità professionale per il trading di trend ("Trailing sulle ombre"). L'EA sposta lo Stop Loss rigorosamente sugli estremi delle candele chiuse:

Per acquisti (Buy): Lo stop viene messo sotto il Low (minimo) della candela precedente.

Per vendite (Sell): Lo stop viene messo sopra il High (massimo) della candela precedente.

Questa modalità permette di mantenere la posizione il più a lungo possibile finché il trend mantiene la sua struttura (minimi crescenti o massimi decrescenti) e uscire subito alla rottura della tendenza.

11 ===== TRAILING DEL PROFITTO (TRAILING PROFIT) =====

(Nuova funzione unica)

Sistema intelligente di recupero perdite tramite obiettivi di profitto.

Logica: Se attivato (UseTrailingProfit = true), l'EA memorizza la percentuale di perdita delle operazioni chiuse in negativo.

All'apertura di una NUOVA operazione, l'EA aumenta automaticamente il suo Take Profit standard di questa percentuale di perdite accumulate.

Obiettivo: Recuperare le perdite passate e chiudere l'intera serie in profitto netto con un'unica operazione vincente.

Reset: La percentuale accumulata si azzera allo 0% in due casi:

Quando una qualsiasi operazione viene chiusa in profitto netto (completamente).

Quando l'EA viene spento e riacceso tramite il pulsante sul grafico.

12 ===== CHIUSURA PARZIALE (PARTIAL CLOSE) =====

(Impostazione dettagliata dello scarico posizione)

Fissazione di parte del profitto ("Cassaforte").

UsePartialClose: Interruttore principale della funzione.

Partial_Mode (Variante di divisione):

MANUAL (Classico): L'EA chiude parte della posizione quando il prezzo percorre una distanza fissa (PartialStart) in punti. Se è impostato un passo (Partial_Close_Step > 0), continuerà a chiudere parti ogni N punti.

EQUAL PARTS (Parti uguali): L'EA calcola da solo i livelli. Prende la distanza dal Prezzo di Apertura al Take Profit finale e la divide in segmenti uguali. Il numero di segmenti è impostato in Partial_Parts_Count (es. 10 parti). Anche il volume viene diviso equamente.

Unload Lines (Visualizzazione):

L'EA disegna sul grafico linee orizzontali che mostrano dove esattamente la posizione verrà scaricata.

Funzione intelligente: Non appena il prezzo raggiunge la linea e una parte viene chiusa, questa linea viene rimossa istantaneamente dal grafico in modo da vedere solo gli obiettivi attivi rimanenti.

(Per quantità di passi di volume) Come funziona: Questa modalità non standard crea automaticamente, senza la tua configurazione e solo se selezionata, una "griglia intelligente" di scarico della posizione, che dipende direttamente da quanto il Martingala (Sezione 23) ha aumentato il volume dell'operazione corrente; di conseguenza, di quanto sarà aumentato il volume della posizione, di tanto aumenteranno le parti di scarico di questa posizione. L'EA divide automaticamente la distanza dal Prezzo di Apertura al Take Profit in parti uguali.

Condizione principale: La modalità funziona solo con Martingala attivo (UseMartingale = true).

13 ===== PAREGGIO (BREAKEVEN) =====

Spostamento dello Stop Loss al prezzo di apertura.

Si attiva quando il prezzo percorre un numero specificato di punti (BE_Start). Fornisce protezione dalle perdite in caso di inversione del prezzo.

14 ===== TIPO DI ORDINE (ORDER TYPE) =====

Scelta del metodo di ingresso. Si raccomanda ENTRY_MARKET_ONLY per un'esecuzione istantanea.

15 ===== IMPOSTAZIONI PRINCIPALI (MAIN SETTINGS) =====

Parametri base: Numero Magico (affinché l'EA distingua le sue operazioni), Filtro spread (MaxSpread) e Slippage.

16 ===== GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT) =====

Calcolo del volume iniziale della posizione (quando non c'è una serie in perdita).

FixedLot: Trading con lotto costante.

UseAutoLot: Calcolo automatico del lotto come % del saldo.

17 ===== ORARI DI TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtro orario aggiuntivo (Ora inizio e Ora fine), se si desidera negoziare solo determinate sessioni (ad esempio Londra e New York).

18 ===== DIREZIONE DEL TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Permette di autorizzare l'EA a negoziare solo in una direzione (Solo Buy o Solo Sell) o in entrambe (Both).

19 ===== LINEE DELLE POSIZIONI (LINE MARKER) =====

Visualizzazione dei livelli di apertura e Take Profit sul grafico con linee colorate.

Logica di pulizia: se la linea viene rimossa, anche l'ordine collegato viene rimosso; se l'ordine viene eseguito, la linea corrispondente viene cancellata.

20 ===== STORIA DEL TRADING (TRADE MARKERS) =====

Storia sul grafico. Disegna frecce o etichette dove sono state effettuate operazioni passate e ne riporta il risultato (profitto/perdita).

21 ===== SEGNALI ACUSTICI (SOUND SIGNALS) =====

Avvisi sonori all'accensione/spegnimento dell'EA tramite pulsante o all'esecuzione di operazioni.

22 ===== GIORNI DI TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtro per giorni della settimana.

23 ===== MOLTIPLICATORE DI VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sezione molto importante)

Sistema di aumento del lotto dopo le perdite (Martingala) per un rapido recupero.

Funziona solo se l'interruttore UseMartingale = true.

Come funziona (Logica):

Se l'operazione si chiude in Stop Loss (perdita), l'EA aumenta il volume dell'operazione successiva. Se anche la successiva è in perdita, il volume cresce ancora. Non appena una qualsiasi operazione chiude in profitto (Take Profit), il volume viene immediatamente resettato a quello iniziale (dalla sezione 16).

Condizione di reset: Il ciclo si resetta anche se si spegne e riaccende l'EA tramite il pulsante sul grafico.

Nell'impostazione MartingaleMode si sceglie la matematica dell'aumento:

Variante 1: MULTIPLY (Moltiplicazione)

Il lotto dell'operazione in perdita passata viene moltiplicato per il numero MartingaleValue.

Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 2.0.

Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita.

Operazione 2 apre con volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Perdita.

Operazione 3 apre con volume: 0.4 (0.2 * 2).

Variante 2: ADD (Addizione)

Al lotto dell'operazione in perdita passata viene semplicemente aggiunto il numero MartingaleValue (modalità più soft).

Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 0.1.

Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita.

Operazione 2 apre con volume: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Limite passi):

Impostazione di sicurezza. Determina quante volte consecutive è permesso all'EA aumentare il volume.

Se 0: Aumento infinito (martingala classico).

Se 5: Il volume cresce per le prime 5 perdite. A partire dalla 6a perdita consecutiva, il volume smette di crescere e si fissa al livello del 5° passo finché la serie non finisce in profitto.

Controllo margine: prima di piazzare l'ordine, l'EA verifica automaticamente se c'è margine libero sufficiente; se no, l'operazione viene saltata.

24 ===== PIRAMIDAZIONE (PYRAMIDING) =====

(Tattica di profitto avanzata)

Metodo per accrescere aggressivamente il profitto.

Se la posizione va in positivo, l'EA può aprire ordini aggiuntivi nella stessa direzione.

MaxPositions: Numero massimo di ordini aperti contemporaneamente in una direzione.

PyramidStep: Passo (in punti) dopo il quale si apre un nuovo ordine.

PyramidLotMult: Moltiplicatore del lotto per gli ordini aggiuntivi. Ad esempio, se 1.0 — volume uguale; se 2.0 — il volume dell'aggiunta raddoppia.

IMPORTANTE DA CONSIDERARE PER LE IMPOSTAZIONI:

Se il broker ha 5 cifre decimali (1.12345), allora 1 punto = 0.00001. Se il broker ha 3 cifre decimali (100.123 — coppie con Yen), allora 1 punto = 0.001.

Sfumatura importante: L'EA percepisce le impostazioni (Stop Loss, Take Profit, Trailing) in Punti (Points), e non nei "vecchi pips".

Su un conto a 5 cifre il valore 50 nelle impostazioni sarà uguale a 5 "vecchi" pips.

Su un conto a 4 cifre il valore 50 sarà uguale a 50 "vecchi" pips.

Bisogna tenerne conto quando si inseriscono le impostazioni.

Questo EA funziona con diversi tipi di conto?

Sì, è universale, ma con una riserva sul Netting.

Ecco un'analisi dettagliata per tipo:

Hedging: Sì, supporto completo.

Il codice dell'EA (specialmente le funzioni di Piramidazione UsePyramiding e limitazione del numero di posizioni MaxPositions) è progettato inizialmente per l'hedging, dove è possibile aprire più operazioni su uno strumento contemporaneamente.

Netting: Funziona, ma la strategia cambierà.

Nel codice c'è una verifica: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). L'EA capirà di essere su netting.

Limitazione: Su un conto netting non puoi fisicamente avere 3 posizioni diverse (come impostato in MaxPositions = 3). Tentando un acquisto aggiuntivo (piramidazione), l'EA farà semplicemente una media (aggiungerà volume) in un'unica posizione. La modalità "Chiusura Parziale" funzionerà anche con questa posizione complessiva.

Raw, Zero, ECN (Conti con commissione): Sì, funziona correttamente.

Questi conti si distinguono per lo spread stretto, ma viene addebitata una commissione per lotto.

Nelle funzioni di calcolo del profitto (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) l'EA utilizza la formula: DealProfit + DealSwap + DealCommission.

Ciò significa che vede e considera la commissione nel calcolo delle perdite per il martingala o il trailing del profitto. Non considererà erroneamente un'operazione profittevole se il profitto è piccolo e la commissione è grande.

Cent, Micro, Standard, Premium: Sì, funziona.

L'EA legge il lotto minimo e il passo del lotto dalle impostazioni dello strumento (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Se è un conto in centesimi con lotto 0.1 o 0.01 — l'EA si adatterà automaticamente e arrotonderà il volume correttamente grazie alla funzione ValidateVolume.

Riepilogo: L'EA è tecnicamente pronto per funzionare su qualsiasi tipo di conto fornito dalla piattaforma MetaTrader.