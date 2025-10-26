UT BOT Advanced MT5

Advanced UT BOT ALERTS for MT5

Sistema professionale di rilevamento del trend con filtri multipli | Motore UT BOT potenziato

Panoramica

Advanced UT BOT ALERTS è un sistema di segnali di tendenza di nuova generazione, basato sulla logica principale di UT BOT, completamente ridisegnato per MT5.
Combina filtri multilivello, visualizzazione dinamica e avvisi precisi in uno strumento professionale completo.
L’indicatore UT Bot originale è stato sviluppato da Yo_adriiiiaan, e questa versione avanzata di PioneerAlgoFX offre una stabilità, precisione e personalizzazione di livello professionale.

Il sistema rileva i cambiamenti di tendenza e di momentum con elevata precisione,
fornendo segnali ad alta percentuale di successo, riducendo al minimo il rumore e i falsi positivi.

Caratteristiche principali

Sistema di filtraggio multilivello (modulare e completamente regolabile)

  • Filtro Bande di Bollinger — elimina i falsi segnali durante le fasi di consolidamento

  • Filtro ADX di forza del trend — genera segnali solo in condizioni di forte tendenza

  • Filtro EMA — assicura ingressi vicino a supporti e resistenze dinamiche

  • Filtro RSI multi-timeframe (MTF RSI) — conferma la direzione del momentum su più periodi temporali

  • Filtro Volume — convalida la forza dei breakout tramite il volume

  • Filtro Barre Grandi — esclude candele anomale con eccessiva volatilità

  • Filtro Orario — genera segnali solo durante le ore di trading specificate

Visualizzazione in tempo reale

  • Chiari segnali BUY / SELL direttamente sul grafico

  • Candele colorate automaticamente (rialzista = verde, ribassista = rosso)

  • Elegante pannello informativo che mostra la direzione del trend in tempo reale (rialzista / ribassista) con conferma EMA50 / EMA200

  • Layout fluido e stabile, adattabile a qualsiasi risoluzione dello schermo

Sistema di avvisi multicanale

  • Notifiche tramite popup, suono, e-mail e dispositivo mobile

  • Ogni segnale viene attivato solo una volta — nessuna ripetizione

  • Suono e barra di attivazione personalizzabili

Architettura stabile e compatibile con EA

  • Ottimizzato per MT5 con logica di calcolo sicura

  • Compatibile con la modalità Heiken Ashi e mapping multi-timeframe

  • Uscite pronte per l’integrazione con Expert Advisor o sistemi di copia segnali

Ideale per

  • Oro (XAUUSD), principali coppie di valute, indici e criptovalute

  • Trading di tendenza, operazioni swing e conferme di inversione

  • Trader che desiderano segnali chiari, affidabili e di livello professionale

Perché i trader lo scelgono

  • Alta percentuale di successo, confermata da filtri multilivello

  • Nessun rumore, nessun repaint, nessun ritardo

  • Visualizzazione pulita con contesto di tendenza in tempo reale

  • Leggero, stabile e perfetto per il trading live

  • Completamente compatibile con EA e sistemi automatizzati


