UT BOT Advanced MT5
- Indicatori
- Shengzu Zhong
- Versione: 2.2
- Attivazioni: 10
Advanced UT BOT ALERTS for MT5
Sistema professionale di rilevamento del trend con filtri multipli | Motore UT BOT potenziato
Panoramica
Advanced UT BOT ALERTS è un sistema di segnali di tendenza di nuova generazione, basato sulla logica principale di UT BOT, completamente ridisegnato per MT5.
Combina filtri multilivello, visualizzazione dinamica e avvisi precisi in uno strumento professionale completo.
L’indicatore UT Bot originale è stato sviluppato da Yo_adriiiiaan, e questa versione avanzata di PioneerAlgoFX offre una stabilità, precisione e personalizzazione di livello professionale.
Il sistema rileva i cambiamenti di tendenza e di momentum con elevata precisione,
fornendo segnali ad alta percentuale di successo, riducendo al minimo il rumore e i falsi positivi.
Caratteristiche principali
Sistema di filtraggio multilivello (modulare e completamente regolabile)
-
Filtro Bande di Bollinger — elimina i falsi segnali durante le fasi di consolidamento
-
Filtro ADX di forza del trend — genera segnali solo in condizioni di forte tendenza
-
Filtro EMA — assicura ingressi vicino a supporti e resistenze dinamiche
-
Filtro RSI multi-timeframe (MTF RSI) — conferma la direzione del momentum su più periodi temporali
-
Filtro Volume — convalida la forza dei breakout tramite il volume
-
Filtro Barre Grandi — esclude candele anomale con eccessiva volatilità
-
Filtro Orario — genera segnali solo durante le ore di trading specificate
Visualizzazione in tempo reale
-
Chiari segnali BUY / SELL direttamente sul grafico
-
Candele colorate automaticamente (rialzista = verde, ribassista = rosso)
-
Elegante pannello informativo che mostra la direzione del trend in tempo reale (rialzista / ribassista) con conferma EMA50 / EMA200
-
Layout fluido e stabile, adattabile a qualsiasi risoluzione dello schermo
Sistema di avvisi multicanale
-
Notifiche tramite popup, suono, e-mail e dispositivo mobile
-
Ogni segnale viene attivato solo una volta — nessuna ripetizione
-
Suono e barra di attivazione personalizzabili
Architettura stabile e compatibile con EA
-
Ottimizzato per MT5 con logica di calcolo sicura
-
Compatibile con la modalità Heiken Ashi e mapping multi-timeframe
-
Uscite pronte per l’integrazione con Expert Advisor o sistemi di copia segnali
Ideale per
-
Oro (XAUUSD), principali coppie di valute, indici e criptovalute
-
Trading di tendenza, operazioni swing e conferme di inversione
-
Trader che desiderano segnali chiari, affidabili e di livello professionale
Perché i trader lo scelgono
-
Alta percentuale di successo, confermata da filtri multilivello
-
Nessun rumore, nessun repaint, nessun ritardo
-
Visualizzazione pulita con contesto di tendenza in tempo reale
-
Leggero, stabile e perfetto per il trading live
-
Completamente compatibile con EA e sistemi automatizzati