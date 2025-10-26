Multiple Divergence Detection System for MT5





Sistema di rilevamento e visualizzazione di divergenze multi-indicatore (Regular / Hidden, 10 fonti di indicatori, leggero ed efficiente)





Valore principale





• Visualizzazione unificata – Rileva e visualizza automaticamente divergenze regolari (Regular) e nascoste (Hidden) tra prezzo e indicatori, tracciando linee di collegamento e etichette chiare.

• Analisi multi-sorgente – Include MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI.

È possibile impostare una soglia minima di conferme (showlimit) per filtrare i segnali deboli e concentrarsi su divergenze più affidabili.

• Controllo flessibile della visualizzazione – Opzione per mostrare/nascondere linee e pivot, visualizzare nomi completi, abbreviati o nasconderli, e mostrare solo l’ultimo segnale rilevato.

• Leggero e performante – Limita il numero massimo di barre, linee e etichette, ideale per l’uso simultaneo su più strumenti e time-frame.





Coppie e mercati consigliati





• Ideale per coppie non direzionali o laterali, come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

• Nei mercati in trend, le divergenze nascoste possono indicare la fine di una correzione; nei mercati laterali, le divergenze regolari aiutano a identificare punti di inversione.





Strategie operative (solo come riferimento)





Una divergenza non garantisce un’inversione immediata.

È consigliabile combinarla con analisi strutturale, pattern di prezzo, volume e filtri di tendenza, applicando sempre stop-loss e gestione del rischio.





1) Possibili punti d’ingresso (Possible Entry Point)





Scenario Long:

• Condizione A: Il prezzo ha appena superato la linea mediana delle Bande di Bollinger verso l’alto, e due candele consecutive hanno chiuso al di sopra di essa.

• Condizione B: Nelle ultime 10 candele è stata rilevata una divergenza rialzista (Bullish).

• Se A + B sono soddisfatte, il livello attuale può essere considerato un potenziale punto d’ingresso long (serve conferma e controllo del rischio).





Scenario Short:

• Condizione A: Il prezzo ha appena rotto verso il basso la linea mediana delle Bande di Bollinger, e due candele consecutive hanno chiuso al di sotto.

• Condizione B: Nelle ultime 10 candele è stata rilevata una divergenza ribassista (Bearish).

• Se A + B sono soddisfatte, il livello attuale può essere considerato un potenziale punto d’ingresso short (serve conferma).





Suggerimento: Adattare il periodo e la deviazione standard delle Bande di Bollinger in base allo strumento e al time-frame.

Questo metodo combina l’analisi delle divergenze con il concetto di ritorno alla media (mean reversion).





2) Confluenza multi-timeframe





• Oltre al time-frame operativo (es. M15/H1), osservare se su un periodo superiore esiste una divergenza nella stessa direzione per rafforzare il segnale.

• Impostare showlimit su 2–3 per filtrare i segnali isolati.





3) Gestione del rischio





• Impostare lo stop-loss oltre l’ultimo pivot o a una distanza fissa.

• Controllare rigorosamente la dimensione della posizione ed evitare di entrare solo basandosi sulle divergenze durante periodi di elevata volatilità.





Funzionamento (panoramica)





Identificazione dei pivot: Rileva massimi/minimi in base al periodo prd (fonte del prezzo selezionabile: chiusura, massimo, minimo, ponderato, ecc.).





Calcolo multi-indicatore: Esegue in parallelo MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF e MFI.





Rilevamento divergenze: Quando prezzo e indicatore si muovono in direzioni opposte (o quando si verifica una condizione nascosta), viene tracciata una linea tra i pivot.





Filtraggio: Aggrega i risultati di più indicatori sulla stessa candela e ignora i segnali inferiori a showlimit.





Visualizzazione: Le etichette mostrano le abbreviazioni degli indicatori e il numero di conferme; stili e colori sono personalizzabili per Regular/Hidden.





Parametri principali e opzioni di visualizzazione





• Modalità di rilevamento: searchdiv = Regular / Hidden / R_H (entrambi)

• Fonte prezzo: source (Chiusura / Massimo / Minimo / Tipico / Ponderato, ecc.)

• Soglia di convalida: showlimit (minimo 2–3 raccomandato)

• Limiti di analisi: maxbars (barre) / maxpp (pivot)

• Visualizzazione: showlines (linee) / showpivot (pivot) / showindis (etichette) / shownum (numero) / showlast (solo ultimo segnale)

• Stile:

- Linee Regular/Hidden: reg_div_l_style / hid_div_l_style / reg_div_l_width / hid_div_l_width

- Colori: rialzista regolare / ribassista regolare / rialzista nascosta / ribassista nascosta

• Extra: Ogni indicatore (calcmacd, calcrsi, ecc.) può essere attivato o disattivato separatamente.





Compatibilità e supporto





• Piattaforma: MetaTrader 5 (Build 3200+ consigliata)

• Strumenti: tutti i time-frame e mercati (Forex, metalli, indici, criptovalute, ecc.)

• Supporto: tramite i canali indicati nella pagina del prodotto (testare prima su conto demo)





Avvertenza





Questo strumento è destinato esclusivamente all’analisi tecnica di supporto.