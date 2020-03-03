Thunderbolts

EAの概要

一目均衡表を使用したＥＡ

一目均衡表をベースにトレード時間帯、マーチン、トレーディンストップ、ロット計算などの設定及び機能搭載しています。


特徴

  • 新規エントリーをサーバー時間でトレードをタイムコントロール出来る機能を搭載しています。
  • 利確幅、ロスカット幅、マーチン倍率を任意に設定可能です。
  • 典型的なマーチンタイプのEAですので、破綻リスクと上手く付き合いつつ利用することが必要です。
  • 追加機能でリバースやオンリーワンなどの追加機能を搭載しました、通常はfalseですが必要であればtrueにしてください。
  • MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。

EAを稼働させる上での注意事項

  • 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。
  • 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。
  • 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。


























































