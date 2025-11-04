Professional Copy Trading System MT4

MT4 Professional Copy Trading System

Il MT4 Professional Copy Trading System è un affidabile sistema di copia delle operazioni multi-conto, progettato per gestori di fondi, fornitori di segnali e trader professionisti.

Permette la sincronizzazione in tempo reale delle operazioni tra conti master e riceventi, con controllo preciso del rischio, allocazione flessibile dei lotti e funzioni di protezione avanzate.

Progettato con precisione istituzionale, garantisce un’esecuzione rapida, coerente e sicura su più broker.

Panoramica

Il MT4 Professional Copy Trading System consente la replica fluida delle operazioni tra più conti.

Ogni azione d’ordine — apertura, modifica, chiusura — viene replicata in tempo reale dal conto master a uno o più conti riceventi, assicurando prestazioni coerenti su tutti i conti gestiti.

Supporta la copia locale e remota, filtri personalizzabili, mappatura dei simboli e livelli avanzati di protezione del capitale.

Che tu gestisca portafogli di investimento, distribuisca segnali o operi con più terminali, questo sistema garantisce un’esecuzione accurata e un controllo totale.

Caratteristiche principali

Replica istantanea delle operazioni – Copia in tempo reale aperture, modifiche e chiusure.

Gestione flessibile dei lotti – Scegli tra lotti fissi, proporzione di saldo, proporzione di capitale o modalità moltiplicatore.

Protezione del capitale e dal drawdown – Meccanismi integrati che prevengono perdite eccessive o esposizioni al rischio.

Gestione dei basket di ordini – Raggruppa operazioni per Take Profit, Stop Loss o logiche di pareggio comuni.

Mappatura intelligente dei simboli – Rilevamento automatico di prefissi/suffissi tra diversi broker.

Core ottimizzato per bassa latenza – Sincronizzazione rapida, ideale per VPS e ambienti ad alta frequenza.

Modalità Self-Copier – Copia operazioni tra simboli diversi nello stesso conto.

Filtri personalizzati di commenti e magic number – Traccia e gestisci con chiarezza le posizioni copiate.

Monitoraggio Heartbeat e rilevamento ordini orfani – Mantiene la stabilità del sistema e previene la desincronizzazione.

Controllo del rischio e protezione

Ogni modulo del sistema include meccanismi di sicurezza indipendenti:

Stop-out a livello di conto basato su saldo, capitale o drawdown.

Limiti giornalieri di perdita e obiettivi di profitto.

Take Profit/Stop Loss virtuali (nascosti al broker).

Funzione di emergenza “Chiudi tutto” al raggiungimento della soglia di rischio.

Logica di pausa automatica e ripristino dopo condizioni critiche.

Queste misure rendono il sistema adatto alla gestione professionale dei fondi e alle operazioni automatizzate di lungo periodo.

Logica di copia

Il sistema utilizza un canale di sincronizzazione basato su file, ottimizzato per MT4.

Ogni trasmettitore scrive segnali di trading con ritardo minimo, mentre i ricevitori monitorano e replicano le operazioni in base alle regole definite.

Moduli interni principali:

Signal File Engine

Mapping Handler

Equity Monitor

Execution Queue

Il design modulare garantisce operazioni stabili anche dopo il riavvio dei terminali o su diversi VPS.

Esempio di configurazione

Conto master (Trasmettitore):

Imposta InpMode = MODE_TRANSMITTER .

Definisci il formato dei commenti e il filtro magic (opzionale).

Conto ricevente:

Imposta InpMode = MODE_RECEIVER .

Aggiungi il numero del conto master alla whitelist.

Regola la scala dei lotti e i parametri del filtro di capitale.

Configurazione Self-Copier (opzionale):

Imposta InpMode = MODE_SELF_COPIER .

Esempio: copia da EURUSD → GBPUSD.

Prestazioni e affidabilità

Compatibile con più tipi di broker (ECN, Standard, Cent).

Supporta quotazioni a 4/5 cifre e prezzi frazionati.

Mantiene la sincronizzazione anche dopo il riavvio del VPS.

File I/O ottimizzati e basso utilizzo della CPU.

Registrazione in tempo reale per audit e monitoraggio.

Requisiti di sistema

Piattaforma: MetaTrader 4 (build 1350 o superiore)

Sistema operativo: Windows 10/11, Windows Server 2019+

Consigliato: 1 GB di RAM, VPS a bassa latenza

Compatibile con tutti i broker che supportano Expert Advisors

Perché scegliere questo sistema

A differenza degli strumenti semplici per uso individuale, il MT4 Professional Copy Trading System è progettato per la distribuzione di operazioni a livello istituzionale.

Offre controllo completo, trasparenza e stabilità, garantendo che ogni posizione copiata venga eseguita con la stessa precisione della strategia master.

Che tu gestisca conti clienti, team o il tuo portafoglio multi-conto, questo sistema offre affidabilità professionale, ben oltre la semplice automazione.

Sintesi di implementazione

Collega l’EA ai grafici del conto master e del conto ricevente. Configura modalità operativa, magic number e regole dei lotti. Avvia il trading — tutte le operazioni saranno replicate istantaneamente. Monitora le prestazioni tramite Journal o Log di MT4.

Il sistema è leggero, sicuro e pronto per un’operatività continua su VPS 24/7.