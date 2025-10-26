Multiple Divergence Detection System for MT4

Multiple Divergence Detection System for MT5

Sistema di rilevamento e visualizzazione di divergenze multi-indicatore (Regular / Hidden, 10 fonti di indicatori, leggero ed efficiente)

Valore principale

• Visualizzazione unificata – Rileva e visualizza automaticamente divergenze regolari (Regular) e nascoste (Hidden) tra prezzo e indicatori, tracciando linee di collegamento e etichette chiare.
• Analisi multi-sorgente – Include MACD / MACD Histogram / RSI / Stochastic / CCI / Momentum / OBV / VWMACD / CMF / MFI.
È possibile impostare una soglia minima di conferme (showlimit) per filtrare i segnali deboli e concentrarsi su divergenze più affidabili.
• Controllo flessibile della visualizzazione – Opzione per mostrare/nascondere linee e pivot, visualizzare nomi completi, abbreviati o nasconderli, e mostrare solo l’ultimo segnale rilevato.
• Leggero e performante – Limita il numero massimo di barre, linee e etichette, ideale per l’uso simultaneo su più strumenti e time-frame.

Coppie e mercati consigliati

• Ideale per coppie non direzionali o laterali, come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
• Nei mercati in trend, le divergenze nascoste possono indicare la fine di una correzione; nei mercati laterali, le divergenze regolari aiutano a identificare punti di inversione.

Strategie operative (solo come riferimento)

Una divergenza non garantisce un’inversione immediata.
È consigliabile combinarla con analisi strutturale, pattern di prezzo, volume e filtri di tendenza, applicando sempre stop-loss e gestione del rischio.

1) Possibili punti d’ingresso (Possible Entry Point)

Scenario Long:
• Condizione A: Il prezzo ha appena superato la linea mediana delle Bande di Bollinger verso l’alto, e due candele consecutive hanno chiuso al di sopra di essa.
• Condizione B: Nelle ultime 10 candele è stata rilevata una divergenza rialzista (Bullish).
• Se A + B sono soddisfatte, il livello attuale può essere considerato un potenziale punto d’ingresso long (serve conferma e controllo del rischio).

Scenario Short:
• Condizione A: Il prezzo ha appena rotto verso il basso la linea mediana delle Bande di Bollinger, e due candele consecutive hanno chiuso al di sotto.
• Condizione B: Nelle ultime 10 candele è stata rilevata una divergenza ribassista (Bearish).
• Se A + B sono soddisfatte, il livello attuale può essere considerato un potenziale punto d’ingresso short (serve conferma).

Suggerimento: Adattare il periodo e la deviazione standard delle Bande di Bollinger in base allo strumento e al time-frame.
Questo metodo combina l’analisi delle divergenze con il concetto di ritorno alla media (mean reversion).

2) Confluenza multi-timeframe

• Oltre al time-frame operativo (es. M15/H1), osservare se su un periodo superiore esiste una divergenza nella stessa direzione per rafforzare il segnale.
• Impostare showlimit su 2–3 per filtrare i segnali isolati.

3) Gestione del rischio

• Impostare lo stop-loss oltre l’ultimo pivot o a una distanza fissa.
• Controllare rigorosamente la dimensione della posizione ed evitare di entrare solo basandosi sulle divergenze durante periodi di elevata volatilità.

Funzionamento (panoramica)

Identificazione dei pivot: Rileva massimi/minimi in base al periodo prd (fonte del prezzo selezionabile: chiusura, massimo, minimo, ponderato, ecc.).

Calcolo multi-indicatore: Esegue in parallelo MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF e MFI.

Rilevamento divergenze: Quando prezzo e indicatore si muovono in direzioni opposte (o quando si verifica una condizione nascosta), viene tracciata una linea tra i pivot.

Filtraggio: Aggrega i risultati di più indicatori sulla stessa candela e ignora i segnali inferiori a showlimit.

Visualizzazione: Le etichette mostrano le abbreviazioni degli indicatori e il numero di conferme; stili e colori sono personalizzabili per Regular/Hidden.

Parametri principali e opzioni di visualizzazione

• Modalità di rilevamento: searchdiv = Regular / Hidden / R_H (entrambi)
• Fonte prezzo: source (Chiusura / Massimo / Minimo / Tipico / Ponderato, ecc.)
• Soglia di convalida: showlimit (minimo 2–3 raccomandato)
• Limiti di analisi: maxbars (barre) / maxpp (pivot)
• Visualizzazione: showlines (linee) / showpivot (pivot) / showindis (etichette) / shownum (numero) / showlast (solo ultimo segnale)
• Stile:
- Linee Regular/Hidden: reg_div_l_style / hid_div_l_style / reg_div_l_width / hid_div_l_width
- Colori: rialzista regolare / ribassista regolare / rialzista nascosta / ribassista nascosta
• Extra: Ogni indicatore (calcmacd, calcrsi, ecc.) può essere attivato o disattivato separatamente.

Compatibilità e supporto

• Piattaforma: MetaTrader 5 (Build 3200+ consigliata)
• Strumenti: tutti i time-frame e mercati (Forex, metalli, indici, criptovalute, ecc.)
• Supporto: tramite i canali indicati nella pagina del prodotto (testare prima su conto demo)

Avvertenza

Questo strumento è destinato esclusivamente all’analisi tecnica di supporto.
Testarlo sempre in ambiente demo e combinarlo con un’adeguata gestione del rischio.

Altri dall’autore
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusivamente i movimenti direzionali forti, supportati da un reale slancio (momentum). Questo sistema   non tenta di preveder
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
Indicatori
L'obiettivo dell'indicatore "Black Horse" è identificare le divergenze tra l'andamento dei prezzi e l'indicatore VWAP. Utilizza filtri per eliminare potenziali divergenze false e segnalare avvisi di alta qualità e precisi. Le divergenze ribassiste sono indicate da punti rossi sopra la candela, mentre le divergenze rialziste sono rappresentate da punti verdi sotto la candela. Il principale filtro per le divergenze si basa sull'ATR (Average True Range) e sul movimento dei prezzi nelle candele p
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
Indicatori
Super Signal – Skyblade Edition Sistema professionale di segnali di tendenza senza repaint / senza ritardo con tasso di vincita eccezionale | Per MT4 / MT5 Prezzo super scontato per un tempo limitato! Il prezzo salirà presto a $279 — affrettati, prendilo prima dell’aumento! Caratteristiche principali: Super Signal – Skyblade Edition è un sistema intelligente di segnali progettato specificamente per il trading di tendenza. Utilizza una logica di filtraggio multilivello per identificare esclusiv
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
Indicatori
L'obiettivo dell'indicatore "Black Horse" è identificare le divergenze tra l'andamento dei prezzi e l'indicatore VWAP. Utilizza filtri per eliminare potenziali divergenze false e segnalare avvisi di alta qualità e precisi. Le divergenze ribassiste sono indicate da punti rossi sopra la candela, mentre le divergenze rialziste sono rappresentate da punti verdi sotto la candela. Il principale filtro per le divergenze si basa sull'ATR (Average True Range) e sul movimento dei prezzi nelle candele p
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
Indicatori
Super Signal Market Slayer   Senza Repaint | Altamente Preciso | Segnale IA Multi-Mercato   Offerta Speciale Quante volte ti sei pentito di aver perso il punto d’ingresso perfetto? Quante volte hai guardato il grafico senza capire la vera direzione del trend? Ecco perché abbiamo creato   Market Slayer .   Perché sceglierlo?   Senza repaint   — Il segnale non scompare mai dopo la comparsa.   Estrema precisione   — Testato su diversi mercati; risultati eccezionali sull’ oro (M5
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
Indicatori
Super Signal Market Slayer Senza Repaint | Altamente Preciso | Segnale IA Multi-Mercato Quante volte ti sei pentito di aver perso il punto d’ingresso perfetto? Quante volte hai guardato il grafico senza capire la vera direzione del trend? Ecco perché abbiamo creato Market Slayer . Perché sceglierlo? Senza repaint — Il segnale non scompare mai dopo la comparsa. Estrema precisione — Testato su diversi mercati; risultati eccezionali sull’ oro (M5/M15) . Compatibile con più asse
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione