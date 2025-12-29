Gold Kinetic Reversal PRO MT5
- Experts
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Versione: 3.1
- Attivazioni: 10
Introduzione
Gold Kinetic Reversal PRO MT5 è un expert advisor specializzato esclusivamente nel mercato dell'oro (XAUUSD). Sviluppato dopo anni di ricerca sui modelli unici di questo metallo prezioso, implementa una metodologia avanzata che combina l'analisi della dinamica dei prezzi con una gestione del rischio conservativa.
Filosofia di Trading
La strategia si basa sull'identificazione di momenti specifici in cui il mercato dell'oro presenta movimenti impulsivi significativi che precedono fasi di correzione controllata. Il nostro sistema opera sulla base di transizioni di fase del mercato, cogliendo opportunità dove la dinamica di domanda e offerta presenta squilibri temporanei.
Caratteristiche Tecniche
- Algoritmo di rilevamento impulsi ottimizzato per la volatilità dell'oro
- Parametri specificamente calibrati per XAUUSD
- Sistema di validazione delle condizioni pre-ingresso
- Gestione automatica dei livelli di stop secondo le regole del broker
- Normalizzazione intelligente della dimensione della posizione
Gestione del Rischio Integrata
- Rapporto rischio/rendimento predefinito favorevole
- Filtro spread massimo configurabile
- Validazione del volume minimo per operazione
- Protezione contro condizioni di mercato avverse
- Non utilizza martingale, griglie o strategie ad alto rischio
Ottimizzazione Specifica per Oro
L'EA include parametri ottimizzati esclusivamente per il mercato dell'oro, considerandone le caratteristiche uniche di volatilità, comportamento nelle diverse sessioni e modelli stagionali.
Requisiti Tecnici
- Broker con spread competitivi sull'oro (ECN/RAW raccomandato)
- Tipo di conta di compensazione (Netting)
- Leva minima: 1:100 (1:500 raccomandata)
- Deposito minimo: $500 per leva 1:500
- VPS altamente raccomandato per il funzionamento continuo
Parametri Configurabili dall'Utente
- Dimensione della posizione (normalizzata automaticamente)
- Spread massimo consentito
- Numero magico per l'identificazione
Supporto e Aggiornamenti
- Supporto tecnico tramite il sistema di chat MQL5
- Aggiornamenti gratuiti per 12 mesi
- Manuale di installazione e configurazione dettagliato
- Comunità di utenti per lo scambio di esperienze
Nota Importante
Il trading con metalli comporta il rischio di perdita. Questo software è uno strumento di assistenza al trading e non garantisce risultati positivi. Si raccomanda di testare su un conto demo prima dell'uso reale.