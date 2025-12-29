Gold Kinetic Reversal PRO MT5

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - Strategia di Inversione per Impulso per Oro

Introduzione

Gold Kinetic Reversal PRO MT5 è un expert advisor specializzato esclusivamente nel mercato dell'oro (XAUUSD). Sviluppato dopo anni di ricerca sui modelli unici di questo metallo prezioso, implementa una metodologia avanzata che combina l'analisi della dinamica dei prezzi con una gestione del rischio conservativa.

Filosofia di Trading

La strategia si basa sull'identificazione di momenti specifici in cui il mercato dell'oro presenta movimenti impulsivi significativi che precedono fasi di correzione controllata. Il nostro sistema opera sulla base di transizioni di fase del mercato, cogliendo opportunità dove la dinamica di domanda e offerta presenta squilibri temporanei.

Caratteristiche Tecniche

  • Algoritmo di rilevamento impulsi ottimizzato per la volatilità dell'oro
  • Parametri specificamente calibrati per XAUUSD
  • Sistema di validazione delle condizioni pre-ingresso
  • Gestione automatica dei livelli di stop secondo le regole del broker
  • Normalizzazione intelligente della dimensione della posizione

Gestione del Rischio Integrata

  • Rapporto rischio/rendimento predefinito favorevole
  • Filtro spread massimo configurabile
  • Validazione del volume minimo per operazione
  • Protezione contro condizioni di mercato avverse
  • Non utilizza martingale, griglie o strategie ad alto rischio

Ottimizzazione Specifica per Oro

L'EA include parametri ottimizzati esclusivamente per il mercato dell'oro, considerandone le caratteristiche uniche di volatilità, comportamento nelle diverse sessioni e modelli stagionali.

Requisiti Tecnici

  • Broker con spread competitivi sull'oro (ECN/RAW raccomandato)
  • Tipo di conta di compensazione (Netting)
  • Leva minima: 1:100 (1:500 raccomandata)
  • Deposito minimo: $500 per leva 1:500
  • VPS altamente raccomandato per il funzionamento continuo

Parametri Configurabili dall'Utente

  • Dimensione della posizione (normalizzata automaticamente)
  • Spread massimo consentito
  • Numero magico per l'identificazione

Supporto e Aggiornamenti

  • Supporto tecnico tramite il sistema di chat MQL5
  • Aggiornamenti gratuiti per 12 mesi
  • Manuale di installazione e configurazione dettagliato
  • Comunità di utenti per lo scambio di esperienze

Nota Importante

Il trading con metalli comporta il rischio di perdita. Questo software è uno strumento di assistenza al trading e non garantisce risultati positivi. Si raccomanda di testare su un conto demo prima dell'uso reale.

Prodotti consigliati
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Experts
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto trend-following che agisce in base agli indicatori Ichimoku, programmato per rispondere all'identificazione di momenti di forte tendenza e garantire una maggiore precisione nelle decisioni di ingresso per migliori performance operative. Offre un controllo opzionale dello stop-loss basato sulla percentuale di variazione del prezzo, o "stop and reverse" tra questi momenti, e un ridimensionamento dei lotti basato sulla crescita del saldo. Scopri quali parametri offrono prestazion
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Experts
Pure Rage AI: aggressive Expert Advisor with AI confirmations. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Pure Rage AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Pure Rage AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, actionable terms.
Xauusd Scapling
Christian Villen Fajardo
Experts
XAUUSD Scalping Power – Multi-Timeframe RSI-EMA Strategy Overview XAUUSD Scalping Power is an advanced Expert Advisor designed for gold (XAUUSD) scalping on MetaTrader 5. It combines multiple technical indicators, adaptive filters, and multi-timeframe confirmation to identify short-term opportunities with balanced risk control. The system dynamically adjusts between Trend Mode (to follow strong directional movements) and Range Mode (to exploit sideways consolidations). It includes integrated ris
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
The BoomAndCrashEA , based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Experts
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Professional Break of Structure & Fair Value Gap Trading System The Yunzuh BOS FVG EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for MetaTrader 5 that implements institutional-grade market structure analysis combined with precise entry execution. Built on the principles of price action and market microstructure, this expert advisor identifies high-probability trading opportunities by detecting Break of Structure (BOS) patterns and Fair Value Gaps (FVG) across multiple timeframes. C
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA è un sofisticato robot di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5. È stato creato specificamente per il trading sulla coppia di valute   AUDUSD   con   timeframe H1 . L'EA impiega una strategia multi-indicatore che mira a identificare e capitalizzare su potenziali inversioni e correzioni di mercato. Un punto focale della sua progettazione è una solida gestione del rischio, caratterizzata da un dimensionamento dinamico dei lotti e da molteplici livelli d
RageX EA MT5
Radek Reznicek
Experts
RageX EA  is an unique fully automated EA which analyses current market trend on time-frame basis. Thanks to that it makes performance of this EA stable regardless the current market condition like slippage, execution speed, etc. Every order is protected by automatically calculated stop-loss. RageX EA successfully passed 100% quality data back-tests in Metatrader 5 with different execution speed as well as back-tests with 99.90% quality historical data and variable spread in Metatrader 4. Link
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Experts
[ SET FILES ] The Naked Gold Trend Hunter is a professional-grade, trend-following EA that combines day trading precision with scalping agility . It seeks consistent, high-probability entries aligned with institutional money flow in Gold (XAUUSD) and other major markets. Built on multi-timeframe confirmation and precision trend analysis , the Trend Hunter eliminates guesswork by ensuring every trade moves WITH the dominant market direction — capturing intraday swings and quick scalping opportun
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experts
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
ProVolaBot
Pierre Paul Amoussou
Experts
ProVolaBot è un robot di trading algoritmico progettato per operare su indici sintetici. Mostra prestazioni particolarmente solide sui seguenti mercati: Mercati principali e più efficaci • Boom 900 e Crash 1000 (Deriv) • GainX 999 e PainX 999 (WellTrade) Questi mercati hanno dimostrato la maggiore stabilità, comportamento statistico affidabile e migliore potenziale di redditività. Mercato aggiuntivo compatibile • Volatility 100 (1s) Index (Deriv) ProVolaBot può operare anche su V100 (1s), ma la
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experts
Price Impulse Reversal EA   è un sistema di trading automatizzato che opera con l'azione di prezzo, senza indicatori. Progettato per il trading automatizzato. Caratteristiche: Strategia basata sull'azione di prezzo Sistema automatizzato 24/5 Gestione del rischio con Stop Loss e Take Profit Filtro spread per condizioni specifiche Sviluppato per 4 coppie di valute Parametri regolabili: Dimensione del lotto Spread massimo consentito Numero di identificazione Coppie compatibili: EURUSD, EURCAD, AUD
Dragon wing
Shinichi Ikeda
Experts
EAの概要 MACDとストキャス を使用したＥＡ MACDとストキャス をベースにトレーディンストップ、 テイクプロフィットレベル などの設定及び機能を搭載しています。 特徴 新規エントリーをサーバー時間でトレードをタイムコントロール出来る機能を搭載しています。 利確幅、ロスカット幅を任意に設定可能です。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Trend forecast EA Automation trading GOLD
Anggrid Masamran
Experts
Trend analytic data for forecast a price to make order. This EA use a data in past to analytic, find a trend on chart and has condition to make order. Long time to run EA trade. This EA confirm not the same with another EA in this word! EA creates a line for max price zone, min price zone, pricing and show trendline and price forecast. Use a data analytic to help in create order. And result by EA not the same with another time in EA run, that is a main of this EA. Thank you Best Time.
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Experts
Alpha Flow EA: Porta il tuo trading a nuovi livelli Alpha Flow EA è un consulente di trading all'avanguardia progettato per trasformare la tua esperienza di trading grazie a una precisione strategica, un'eccellente adattabilità e metodi avanzati di analisi del mercato. Sviluppato con algoritmi di trading proprietari e approfondimenti dettagliati sul mercato, Alpha Flow EA offre prestazioni eccezionali in diversi ambienti di trading, aiutandoti a rimanere sempre un passo avanti rispetto alle tend
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
GridMartin Conqueror MT5
Konstantin Kulikov
4 (6)
Experts
An automated trading system with smart entry/exit algorithms that uses grid and martingale techniques to maximize profits. You can search for current signals on this page, or write me a personal message: https://www.mql5.com/en/signals/author/test-standart The default settings ( M1 timeframe ) are suitable for currency pairs, especially for pairs with GBP. All new sets appear here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 A description of the Expert's parameters can be found in the comment th
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Experts
Market States EURUSD edition EA  The Market States EURUSD Edition is an algorithmic trading system built from applied research in market statistics , machine learning , and quantitative modeling to use on EURUSD , 15 minute time frame , with the best settings already defined .  Its core objective is simple: identify the market regime before taking any trading decision. The EA integrates concepts from Market Regime Theory , volatility modeling , and John Ehlers-inspired signal processing , crea
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Experts
Benvenuti in una strategia di trading semplice ed efficace Breakout! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Questo robot non funziona su Darwinex per motivi di correlazione. Segnale in diretta Con questa metodologia, massimizzerai le tue opportunità in modo sicuro ed efficiente, adattandoti all'ambiente di trading reale. Ecco tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere operazioni stabili mentre operi sui mercati FOREX più liquidi, concentrandoti sulle coppie più popolari: EURUS
EUR 1 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. This EA alone can bring you great profits, but for the best results check also rest of the   EUR portfolio . Strategy is using CCI indicator for finding suitable trade and then sets the pending order according to daily extremes. No grid, no martingale, no tuned backtest, no fairytales, but   real results. This EA has passed 9 robustness tests, indicating good strategy quality. Benefits for you Plug & Pla
Duel MT5
Marta Gonzalez
Experts
YOU WANT TO WIN THE DUEL. Look the market in the eye, feel the trigger on your finger. Take a deep breath and shoot before anyone else. This system allows you to detect the right moment to attack the market. The whistles are already sounding in the air. Dare to win the duel at the market. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety
NewMotherBot
Joni Fat
Experts
Joni Lee Second Forex Robot in the Market CAN RUN WITH ONLY $300 (recomended minimum deposit) LOT size 0.01 if <$2000 else 0.02 Introducing the “Joni Lee First Forex Robot,” a trailblazing innovation in automated forex trading. Developed by the renowned Joni Lee, this robot is the first of its kind, setting new standards in the forex market. Key Features: Can take profit (TP) and cut loss (CL) State-of-the-Art Algorithms:   Employs sophisticated algorithms to analyze market data and execute tra
Trend Sniper MT5
Scott David Maclean
Experts
Trend Sniper MT5  is a fully automated scalping robot that uses a trend following strategy with very efficient entries. I have personally used this robot on a live account for 3 months with very good results. This algorithm has over 3500+ trades over the last 10 years as can be seen in the photo posted, so you an expect a good amount of trades every week. It's not a scalping strategy so your ping does not matter which is a good thing. It works on M15 open candles. You can use this on any timefra
EvoTrade EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.04 (23)
Experts
EvoTrade: Il primo sistema di trading auto-apprendente sul mercato Permettetemi di presentarvi EvoTrade, un consulente esperto unico nel suo genere, sviluppato con tecnologie all'avanguardia di visione artificiale e analisi dei dati. Si tratta del primo sistema di trading auto-apprendente sul mercato, operativo in tempo reale. EvoTrade analizza le condizioni di mercato, adatta le strategie e si adegua dinamicamente ai cambiamenti, garantendo una precisione eccezionale in qualsiasi ambiente. EvoT
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Experts
The Gold Range EA: PASS UR PROP FIRM WITH THAT EA! Just Need the right Times MSG me for Help! Stop using unpredictable strategies!   The Gold market (XAUUSD) is famous for its high volatility—a massive opportunity for those who know how to harness it. The Gold Range EA was designed to do exactly that: deliver a clear, rule-based, and proven strategy built for stability and long-term success. This EA is   not   a black box. It's built on a transparent and robust trading logic that you can unders
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna attivata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica di base dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione (averaging) . Tutte le operazion
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   utilizza una scheda
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.44 (27)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
BLACK FRIDAY SCONTO DEL 50% - NANO MACHINE GPT Prezzo regolare: $997 al Black Friday: $498.50 (Il prezzo scontato verrà riflesso durante la promozione.) Inizio vendita: 27 novembre 2025 - evento Black Friday a tempo limitato. Estrazione Black Friday: Tutti gli acquirenti di Nano Machine GPT durante l'evento del Black Friday possono partecipare a un'estrazione casuale per vincere: 1 x attivazione Syna 1 x attivazione AiQ 1 x attivazione Mean Machine GPT Come partecipare: 1) Dopo l'acquisto, in
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su int
Altri dall’autore
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experts
Price Impulse Reversal EA   è un sistema di trading automatizzato che opera con l'azione di prezzo, senza indicatori. Progettato per il trading automatizzato. Caratteristiche: Strategia basata sull'azione di prezzo Sistema automatizzato 24/5 Gestione del rischio con Stop Loss e Take Profit Filtro spread per condizioni specifiche Sviluppato per 4 coppie di valute Parametri regolabili: Dimensione del lotto Spread massimo consentito Numero di identificazione Coppie compatibili: EURUSD, EURCAD, AUD
Gold Kinetic Reversal PRO MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experts
Gold Kinetic Reversal PRO MT4 - Strategia di Inversione per Impulso per Oro Introduzione Gold Kinetic Reversal PRO MT4 è la versione per MetaTrader 4 dell'expert advisor specializzato nel mercato dell'oro (XAUUSD). Sviluppato con la stessa metodologia avanzata della versione MT5, implementa strategie di inversione per impulso ottimizzate per la piattaforma MT4. Filosofia di Trading La strategia opera identificando movimenti impulsivi significativi nei prezzi dell'oro che precedono fasi di correz
Price Impulse Reversal
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Experts
Price Impulse Reversal EA   è un sistema di trading automatizzato che opera con l'azione di prezzo, senza indicatori. Progettato per il trading automatizzato. Caratteristiche: Strategia basata sull'azione di prezzo Sistema automatizzato 24/5 Gestione del rischio con Stop Loss e Take Profit Filtro spread per condizioni specifiche Sviluppato per 4 coppie di valute Parametri regolabili: Dimensione del lotto Spread massimo consentito Numero di identificazione Coppie compatibili: EURUSD, EURCAD, AUD
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione