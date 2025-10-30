AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini è qui: Clicca qui

All Charts Sync Changer+ MT4 è la versione avanzata di All Charts Sync Changer Mini.

Che tu sia un analista multi-timeframe o un trader con monitor limitati, questo strumento sarà il tuo potente alleato.

Trasforma il tuo MT4 in un centro di comando di analisi professionale. Lo strumento definitivo per la sincronizzazione dei grafici e il passaggio ad alta velocità

Voglio cambiare l'intera configurazione dei miei grafici in un istante per ciascuna delle mie strategie.

Il mio spazio di lavoro è un caos di coppie di valute, indici e materie prime.

Ho bisogno di un ambiente di analisi a livello desktop, anche senza una configurazione multi-monitor.

Se sei pronto a liberarti da queste frustrazioni quotidiane e a controllare i tuoi grafici alla velocità del pensiero, questo strumento eleverà la tua postazione di trading a un ambiente di analisi di livello mondiale.

All Charts Sync Changer+ MT4 è l'utility EA di nuova generazione progettata per rendere la tediosa gestione dei grafici un ricordo del passato. Ti consente di concentrare il tuo tempo prezioso su ciò che conta veramente: analisi e processo decisionale.

NOVITÀ: Scatena la gestione perfetta dello spazio di lavoro con i Canali

Al centro di questo strumento c'è la nuova potente funzione Canale, che rivoluzionerà il tuo intero flusso di lavoro di analisi.

Un Canale è un modo per raggruppare i grafici in team indipendenti. Per esempio:

Canale 1: Il tuo gruppo di analisi delle Major FX

Canale 2: Il tuo gruppo di analisi dei Cross JPY

Canale 3: Il tuo gruppo di Indici e Materie Prime

Puoi creare fino a 10 Centri di Comando (Grafici Padre) indipendenti. Il Grafico Padre per il Canale 1 si sincronizzerà solo con il proprio team di Grafici Figlio, lasciando tutti gli altri canali intatti.

Questo rende finalmente realtà una gestione perfetta dei grafici per strategia o classe di asset.

Due potenti modalità per adattarsi al tuo stile di trading

1. Modalità Sincronizzazione Multi-Grafico (Multi-Charts Sync Mode) - Per il Trader Professionista

Perfetta per i trader che eseguono molteplici strategie o analisi di correlazione. Assegna un canale a ciascuna strategia e imposta molteplici centri di comando come un Padre per le Major FX e un Padre per Oro e Petrolio. Con un singolo clic, cambia istantaneamente solo il gruppo di grafici che devi analizzare.

Non spezzare mai più la tua concentrazione. Passa fluidamente da un'analisi all'altra alla velocità del pensiero.

2. Modalità Commutatore Singolo (Single Switcher Mode) - Semplifica il tuo spazio di lavoro

Rivoluziona il tuo trading su un laptop o un singolo monitor. Questa modalità è progettata per massimizzare lo spazio limitato sullo schermo, trasformando una singola finestra del grafico in una potente stazione di analisi. Passa istantaneamente tra un massimo di 10 simboli diversi (come coppie di valute, indici o materie prime) senza mai lasciare il tuo grafico.

Smetti di lottare con innumerevoli schede che rimpiccioliscono i tuoi grafici e creano uno spazio di lavoro disordinato e difficile da leggere. Con un singolo clic, puoi ciclare tra tutti i tuoi simboli preferiti mantenendo i tuoi indicatori e le tue impostazioni bloccati al loro posto.

Caratteristiche chiave e vantaggi

NOVITÀ: Sincronizzazione Gruppo con un Clic: Con la nuova funzione Canale, cambia istantaneamente il simbolo su un gruppo specifico di grafici. Passare da una strategia all'altra non è mai stato così fluido.

Con la nuova funzione Canale, cambia istantaneamente il simbolo su un gruppo specifico di grafici. Passare da una strategia all'altra non è mai stato così fluido. Massimizza il tuo spazio di lavoro: Elimina il disordine di innumerevoli schede grafiche, mantenendo il tuo schermo pulito e organizzato. È una svolta per i trader con un solo monitor.

Elimina il disordine di innumerevoli schede grafiche, mantenendo il tuo schermo pulito e organizzato. È una svolta per i trader con un solo monitor. Ambiente di analisi persistente: I tuoi indicatori e le tue impostazioni rimangono esattamente come sono quando cambi simbolo. Il tuo ambiente di analisi non è mai compromesso.

I tuoi indicatori e le tue impostazioni rimangono esattamente come sono quando cambi simbolo. Il tuo ambiente di analisi non è mai compromesso. Gestione flessibile dei simboli: Aggiungere un nuovo simbolo alla tua lista di controllo è semplice come selezionarlo dai parametri dell'EA. Non c'è bisogno di creare nuovi grafici o ricaricare template.

Configurazione rapida e semplice in 1 minuto

Nessuna configurazione complessa necessaria. L'installazione è intuitiva e veloce.

Per configurare un Centro di Comando (Grafico Padre): Applica l'EA al tuo grafico principale. Imposta Parent/ChildSttings su true e ChannelNumber su un numero di canale (es. 1). Quindi, assegna i simboli che desideri per i tuoi pulsanti.

Per configurare un Grafico Sincronizzato (Grafico Figlio): Applica l'EA a qualsiasi altro grafico che desideri sincronizzare. Imposta Parent/ChildSttings su false e assegna lo stesso ChannelNumber del padre (es. 1).

Seleziona Simboli di Trading: Usa gli input da Inp_Btn1_Symbol a Inp_Btn10_Symbol per impostare il simbolo per ciascun pulsante.

Nota:

Si prega di utilizzare un numero di canale diverso per ogni gruppo di grafici che si desidera sincronizzare. I grafici figlio con lo stesso numero saranno sincronizzati insieme.

I grafici padre non interferiranno tra loro, anche se condividono lo stesso numero di canale.

Ecco fatto. Il tuo ambiente professionale di sincronizzazione di gruppo è pronto.

In precedenza avevamo offerto una versione di prova, ma a causa di potenziali violazioni dei termini del Mercato MQL5, abbiamo ora lanciato un'opzione di noleggio di un mese a scopo di prova. Ti chiediamo gentilmente di utilizzare prima questa versione a noleggio e poi di considerare l'acquisto della versione completa. Importante: Il grafico non può passare a un simbolo a meno che non sia abilitato nella tua Lista Simboli di MT4 (Market Watch). Assicurati che tutti i simboli desiderati siano visibili in questa lista in anticipo.

Funzionalità ponderate per un'esperienza fluida

Design UI raffinato : I pulsanti di controllo sono posizionati precisamente nell'angolo in alto a destra del grafico. Per massimizzare la compattezza, li abbiamo deliberatamente integrati nell'area del grafico stessa, eliminando completamente la necessità di qualsiasi finestra separata. Utilizzando la funzione standard di MT4 "Sposta grafico a destra", è garantito che i pulsanti non interferiranno mai con l'azione del prezzo delle candele.

: I pulsanti di controllo sono posizionati precisamente nell'angolo in alto a destra del grafico. Per massimizzare la compattezza, li abbiamo deliberatamente integrati nell'area del grafico stessa, eliminando completamente la necessità di qualsiasi finestra separata. Utilizzando la funzione standard di MT4 "Sposta grafico a destra", è garantito che i pulsanti non interferiranno mai con l'azione del prezzo delle candele. Ampio supporto di simboli: Scegli tra 61 simboli, tra cui coppie FX popolari, Oro (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Petrolio Greggio (es. USOIL, XTIUSD) e Bitcoin (BTCUSD).

Scegli tra 61 simboli, tra cui coppie FX popolari, Oro (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Petrolio Greggio (es. USOIL, XTIUSD) e Bitcoin (BTCUSD). Personalizzazione completa: Regola liberamente la posizione, le dimensioni, i colori e la dimensione del carattere dei pulsanti per creare il layout perfetto per la tua configurazione di trading unica.

Regola liberamente la posizione, le dimensioni, i colori e la dimensione del carattere dei pulsanti per creare il layout perfetto per la tua configurazione di trading unica. Normalizzazione automatica dei simboli: L'EA gestisce intelligentemente i suffissi dei simboli utilizzati da diversi broker (es. "EURUSD.pro" o "GBPJPY_m"). Funziona immediatamente con praticamente qualsiasi broker, senza bisogno di regolazioni manuali.

Questo strumento è perfetto per i trader che:

Monitorano e analizzano molteplici strategie o classi di asset contemporaneamente.

Eseguono regolarmente analisi multi-timeframe.

Tracciano le correlazioni tra molteplici coppie di valute o materie prime.

Hanno bisogno della massima efficienza su un laptop o una configurazione monitor limitata.

Vogliono organizzare i grafici per strategia per ottenere una profonda concentrazione.

Sono determinati a eliminare ogni inefficienza dal loro flusso di lavoro di trading.

Smetti di sprecare tempo ed energia preziosi in compiti ripetitivi. Eliminando questa frizione quotidiana, guadagni più tempo per l'analisi, portando a decisioni di trading più acute e sicure.

Questa non è solo una spesa per uno strumento; è un investimento nel tuo tempo, nella tua concentrazione e nel tuo vantaggio nel trading.

Ottieni All Charts Sync Changer+ MT4 oggi e porta il tuo trading al livello successivo.

Strumenti supportati

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225 *Altri simboli verranno aggiunti in futuro.

Disclaimer