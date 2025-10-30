AllChartsSyncChanger MT4

O All Charts Sync Changer Mini está aqui: Clique aqui

O All Charts Sync Changer+ MT4 é a versão avançada do All Charts Sync Changer Mini.

Quer seja um analista de múltiplos timeframes ou um trader com monitores limitados, esta ferramenta será a sua poderosa aliada.


Transforme o seu MT4 num centro de comando de análise profissional. A Ferramenta Definitiva de Sincronização de Gráficos e Comutação de Alta Velocidade

Quero mudar toda a minha configuração de gráficos num instante para cada uma das minhas estratégias.

O meu espaço de trabalho é uma confusão de pares de moedas, índices e mercadorias.

Preciso de um ambiente de análise ao nível de um computador de secretária, mesmo sem uma configuração de múltiplos monitores.

Se está pronto para se libertar destas frustrações diárias e controlar os seus gráficos à velocidade do pensamento, esta ferramenta elevará a sua estação de trading a um ambiente de análise de classe mundial.

All Charts Sync Changer+ MT4 é o utilitário EA de próxima geração concebido para tornar a tediosa gestão de gráficos uma coisa do passado. Permite-lhe focar o seu valioso tempo no que realmente importa: análise e tomada de decisão.


NOVO: Liberte a Gestão Perfeita do Espaço de Trabalho com Canais

No coração desta ferramenta está a nova e poderosa funcionalidade de Canal, que revolucionará todo o seu fluxo de trabalho de análise.

Um Canal é uma forma de agrupar gráficos em equipas independentes. Por exemplo:

       
  • Canal 1: O seu Grupo de Análise de Majors de FX
    •    
  • Canal 2: O seu Grupo de Análise de Cruzamentos com JPY
    •    
  • Canal 3: O seu Grupo de Índices e Mercadorias

Pode criar até 10 Centros de Comando (Gráficos Pai) independentes. O Gráfico Pai do Canal 1 irá sincronizar apenas com a sua própria equipa de Gráficos Filho, deixando todos os outros canais intactos.

Isto torna finalmente realidade a gestão perfeita de gráficos por estratégia ou classe de ativos.


Dois Modos Poderosos para Combinar com o seu Estilo de Trading

1. Modo de Sincronização de Múltiplos Gráficos - Para o Trader Profissional

Perfeito para traders que executam múltiplas estratégias ou análises de correlação. Atribua um canal a cada estratégia e configure múltiplos centros de comando, como um Pai de Majors de FX e um Pai de Ouro e Petróleo. Com um único clique, mude instantaneamente apenas o grupo de gráficos que precisa de analisar.

Nunca mais quebre a sua concentração. Flua sem problemas de uma análise para a outra à velocidade do pensamento.

2. Modo de Comutador Único - Simplifique o seu Espaço de Trabalho

Revolucione o seu trading num portátil ou num único monitor. Este modo foi concebido para maximizar o espaço limitado no ecrã, transformando uma única janela de gráfico numa poderosa estação de análise. Alterne instantaneamente entre até 10 símbolos diferentes (como pares de moedas, índices ou mercadorias) sem nunca sair do seu gráfico.

Pare de lutar com inúmeros separadores que encolhem os seus gráficos e criam um espaço de trabalho confuso e difícil de ler. Com um único clique, pode navegar por todos os seus símbolos favoritos enquanto mantém os seus indicadores e configurações fixos no lugar.


Principais Características e Benefícios

  • NOVO: Sincronização de Grupo com Um Clique: Com a nova funcionalidade de Canal, mude instantaneamente o símbolo num grupo específico de gráficos. Alternar entre estratégias nunca foi tão fácil.
    •    
  • Maximize o seu Espaço de Trabalho: Elimine a confusão de inúmeros separadores de gráficos, mantendo o seu ecrã limpo e organizado. É uma mudança de jogo para traders com um único monitor.
    •    
  • Ambiente de Análise Persistente: Os seus indicadores e configurações permanecem exatamente como estão quando muda de símbolo. O seu ambiente de análise nunca é comprometido.
    •    
  • Gestão Flexível de Símbolos: Adicionar um novo símbolo à sua lista de observação é tão simples como selecioná-lo a partir dos parâmetros do EA. Não há necessidade de criar novos gráficos ou recarregar modelos.

Configuração Rápida e Fácil em 1 Minuto

Não é necessária qualquer configuração complexa. A configuração é intuitiva e rápida.

  • Para Configurar um Centro de Comando (Gráfico Pai): Aplique o EA ao seu gráfico principal. Defina Parent/ChildSttings como true e ChannelNumber para um número de canal (ex: 1). Em seguida, atribua os símbolos que deseja para os seus botões.
    •    
  • Para Configurar um Gráfico Sincronizado (Gráfico Filho): Aplique o EA a qualquer outro gráfico que queira sincronizar. Defina Parent/ChildSttings como false e atribua o mesmo ChannelNumber que o pai (ex: 1).
    •    
  • Selecione Símbolos de Trading: Use as entradas Inp_Btn1_Symbol até Inp_Btn10_Symbol para definir o símbolo para cada botão.

Nota:

  • Por favor, use um número de canal diferente para cada grupo de gráficos que queira sincronizar. Os gráficos filho com o mesmo número serão sincronizados em conjunto.
    •    
  • Os gráficos pai não interferirão uns com os outros, mesmo que partilhem o mesmo número de canal.

É isso. O seu ambiente profissional de sincronização de grupo está pronto.

Tínhamos oferecido anteriormente uma versão de avaliação, mas devido a potenciais violações dos termos do Mercado MQL5, lançámos agora uma opção de aluguer de um mês para fins de avaliação. Pedimos-lhe que utilize primeiro esta versão de aluguer e depois considere a compra da versão completa.

   

Importante: O gráfico não pode mudar para um símbolo a menos que esteja ativado na sua Lista de Símbolos do MT4 (Observação do Mercado). Por favor, certifique-se de que todos os símbolos desejados estão visíveis nesta lista de antemão.


Funcionalidades Pensadas para uma Experiência Perfeita

  • Design de UI Refinado: Os botões de controlo estão posicionados precisamente no canto superior direito do gráfico. Para maximizar a compacidade, integrámo-los deliberadamente na própria área do gráfico, eliminando completamente a necessidade de qualquer janela separada. Ao utilizar a função padrão do MT4 "Deslocar gráfico para a direita", é garantido que os botões nunca interferirão com a ação do preço das velas.
    •    
  • Amplo Suporte de Símbolos: Escolha entre 61 símbolos, incluindo pares de FX populares, Ouro (XAUUSD), Nikkei 225 (JPN225), S&P 500 (US500), Petróleo Bruto (ex: USOIL, XTIUSD) e Bitcoin (BTCUSD).
    •    
  • Personalização Completa: Ajuste livremente a posição, tamanho, cores e tamanho da fonte dos botões para criar o layout perfeito para a sua configuração de trading única.
    •    
  • Normalização Automática de Símbolos: O EA lida inteligentemente com sufixos de símbolos usados por diferentes corretoras (ex: "EURUSD.pro" ou "GBPJPY_m"). Funciona "out-of-the-box" com praticamente qualquer corretora, sem necessidade de ajustes manuais.

Esta Ferramenta é Perfeita Para Traders Que:

  • Monitorizam e analisam múltiplas estratégias ou classes de ativos simultaneamente.
    •    
  • Realizam regularmente análises de múltiplos prazos.
    •    
  • Acompanham correlações entre múltiplos pares de moedas ou mercadorias.
    •    
  • Necessitam de eficiência máxima num portátil ou numa configuração de monitor limitada.
    •    
  • Querem organizar gráficos por estratégia para alcançar um foco profundo.
    •    
  • Estão determinados a eliminar todas as ineficiências do seu fluxo de trabalho de trading.

Pare de desperdiçar tempo e energia preciosos em tarefas repetitivas. Ao eliminar esta fricção diária, ganha mais tempo para análise, levando a decisões de trading mais nítidas e confiantes.

Isto não é apenas uma despesa numa ferramenta; é um investimento no seu tempo, no seu foco e na sua vantagem competitiva no trading.

Obtenha o All Charts Sync Changer+ MT4 hoje e leve o seu trading para o próximo nível.


Instrumentos Suportados

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

   

*Mais símbolos serão adicionados no futuro.


Aviso Legal

  • Este produto é uma ferramenta utilitária concebida para melhorar a eficiência da gestão de gráficos. Não garante lucros.
    •    
  • Por favor, note que este produto é um utilitário EA (Expert Advisor), não um indicador. Portanto, se a sua ligação ao servidor MT4 for instável, poderá experienciar atrasos na capacidade de resposta da interface do utilizador e nas funcionalidades de sincronização. Se isto ocorrer, por favor, tente clicar na barra de estado da ligação no canto inferior direito do seu terminal para re-digitalizar os servidores, ou verifique a estabilidade da sua ligação à Internet.
