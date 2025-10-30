AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini はこちらです→Click

All Charts Sync Changer+ MT4はAll Charts Sync Changer Mini の上位版です。

あなたがマルチタイムフレーム分析家であれ、限られたモニターのトレーダーであれ、このツールはあなたの強力な味方です。


あなたのMT4を、プロフェッショナルな分析司令塔へと変貌させる。究極のチャート同期＆高速切替ツール

戦略ごとに、チャート群を丸ごと一瞬で切り替えたい。

通貨ペア、指数、コモディティ… ワークスペースが混沌としている。

マルチモニターが無くても、デスクトップ級の分析環境が欲しい。

もし、あなたが日々のこうしたフラストレーションから解放され、思考の速さでチャートを操りたいと願うなら、このツールはあなたのトレーディングステーションを、世界レベルの分析環境へと昇華させます。

All Charts Sync Changer+ MT4は、煩雑なチャート管理を過去のものにするために設計された、次世代のユーティリティEAです。あなたの貴重な時間を、本当に重要なこと、すなわち分析と意思決定に集中させる力を与えます。


新機能：チャンネルが実現する、完璧なワークスペース管理

このツールの中核を成すのが、あなたの分析ワークフロー全体に革命をもたらす、強力な新機能チャンネルです。

チャンネルとは、チャート群を独立したチームにグループ分けする機能です。例えば、このように。

  • チャンネル1: FXメジャー通貨ペア 分析グループ
  • チャンネル2: クロス円 分析グループ
  • チャンネル3: 株価指数＆コモディティ グループ

最大10個の独立した司令塔（親チャート）を作成可能。チャンネル1の親チャートは、所属する子チャートチームだけを同期させ、他のチャンネルには一切影響を与えません。

これにより、戦略ごと、アセットクラスごとの完璧なチャート管理が、ついに現実のものとなります。


あなたのトレードスタイルに合致する、2つの強力なモード

1. マルチチャート同期モード - プロトレーダーのために

複数の戦略や相関分析を行うトレーダーに最適です。各戦略にチャンネルを割り当て、FXメジャー通貨ペア 親、ゴールド＆オイル 親といった複数の司令塔を設置。ワンクリックで、分析したいチャートグループだけを瞬時に切り替えます。

もう、あなたの集中力が途切れることはありません。思考の速度で、次の分析へとシームレスに移行してください。

2. シングルスイッチャーモード - ワークスペースをシンプルに

ノートPCやシングルモニターでのトレードに革命を。このモードは限られた画面領域を最大化し、たった一つのチャートウィンドウを強力な分析ステーションへと変貌させます。チャートを離れることなく、最大10種類の銘柄（通貨ペア、指数、商品など）を瞬時に切り替え可能です。

無数のタブでチャートが小さくなり、煩雑で読みづらい… そんなワークスペースとの格闘は、もう終わりです。ワンクリックで、インジケーターや設定はそのままに、お気に入りの全銘柄を巡回できます。


主な機能とメリット

  • ワンクリック・グループ同期: 新機能チャンネルにより、特定のチャートグループの銘柄を一瞬で変更。戦略間の切り替えが、かつてないほどスムーズに。
  • ワークスペースの最大化: 無数のチャートタブがもたらす混乱を排除し、スクリーンを常にクリーンで整理された状態に保ちます。これはシングルモニタートレーダーにとって、まさにゲームチェンジャーです。
  • 分析環境の完全維持: 銘柄を切り替えても、あなたのインジケーターや設定は一切変更されません。分析環境が損なわれることは決してありません。
  • 柔軟な銘柄管理: 分析したい銘柄の追加は、EAのパラメータから選択するだけ。新しいチャートを作成したり、テンプレートを再適用したりする必要はありません。

セットアップは僅か1分で完了

複雑な設定は一切不要。直感的かつ迅速にセットアップが可能です。

  • 司令塔（親チャート）の設定: メインにしたいチャートにEAを適用し、Parent/ChildSttings を true に、 ChannelNumber にチャンネル番号（例: 1）を設定。その後、ボタンに表示したい銘柄を割り当てます。
  • 同期用チャート（子チャート）の設定: 同期させたい他のチャートにEAを適用し、Parent/ChildSttings を false に、そして親と同じチャンネル番号（例: 1）を設定します。
  • トレード銘柄を選択： Inp_Btn1_Symbol ～ Inp_Btn10_Symbol でボタンに表示させる銘柄に変更します。

注：チャンネル番号はグループごとに分けてください。同じ番号の子チャートが同期します。

注：親同士は同じチャンネル番号でも干渉しあいません。

これだけです。プロフェッショナルなグループ同期環境の完成です。

  • トライアル版を上げておりましたが、MQL5マーケットの規約にひっかかった可能性がでたため、トライアル用として１か月のレンタルを開始しました。まずはご利用の上、正規購入のご検討のほどよろしくお願いします。
  • 重要：MT4の「銘柄」で有効化されていない銘柄は切り替わりません。必ず有効化にしてください。

シームレスな体験を実現する、こだわりの機能

  • 洗練されたUIデザイン: ボタンはチャート右上に整然と配置されます。コンパクトにまとめるために別ウインドウを表示することなく、あえてチャートの中に納まる設計になっています。MT4標準のチャートの右端移動機能を使えば、ローソク足の邪魔になることはありません。
  • 幅広い銘柄サポート: 主要FXペア、ゴールド（XAUUSD）、日経225（JPN225）、S&P500（US500）、原油（USOIL, XTIUSD等）、ビットコイン（BTCUSD）を含む61銘柄から選択可能です。
  • 完全なカスタマイズ性: ボタンの位置、サイズ、色、フォントサイズを自由に調整し、あなたのトレード環境に完璧に調和するレイアウトを創造できます。
  • シンボル名の自動正規化: ブローカー毎のシンボル名の接尾辞（例: EURUSD.pro、GBPJPY_m）をEAが自動で解釈し、適切に対応します。手動での調整は不要で、ほぼ全てのブローカー環境でそのまま動作します。

このツールは、こんなトレーダーに最適です

  • 複数の戦略やアセットクラスを同時に監視・分析する方
  • マルチタイムフレーム分析を日常的に行う方
  • 複数の通貨ペアや商品の相関関係を追跡する方
  • ノートPCや限られたモニター環境で、最大限の効率を求める方
  • 戦略ごとにチャートを整理し、深い集中状態を手に入れたい方
  • トレードのワークフローから、あらゆる非効率を排除すると固く決意している方

繰り返しの作業に、あなたの貴重な時間とエネルギーを浪費するのは、もうやめましょう。日々の手間やストレスをなくすことで、より多くの時間を分析に投下でき、より鋭く、自信に満ちた取引判断へと繋がります。

これは単なるツールへの出費ではありません。あなたの貴重な時間、集中力、そして取引における優位性への投資です。

今すぐ All Charts Sync Changer+ MT4 を手に入れ、あなたのトレードを新たな次元へと引き上げてください。


対応銘柄

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPL-N, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225

注：対応銘柄は今後も追加予定です。


免責事項

  • 本製品はチャート管理の効率を向上させるためのユーティリティツールであり、利益を保証するものではありません。
  • EAの仕様上MT4サーバーへの接続が不安定な場合、ボタンの表示や同期機能に遅延が生じることがあります。その場合はターミナル右下の接続を切り替えるかインターネットの接続状況をご確認ください。
