AllChartsSyncChanger MT4

All Charts Sync Changer Mini est ici : Cliquez ici

All Charts Sync Changer+ MT4 est la version avancée de All Charts Sync Changer Mini.

Que vous soyez un analyste multi-temporels ou un trader avec des écrans limités, cet outil sera votre puissant allié.

Transformez votre MT4 en un centre de commandement d'analyse professionnel. L'outil ultime de synchronisation de graphiques et de commutation à haute vitesse

Je veux changer toute la configuration de mes graphiques en un instant pour chacune de mes stratégies.

Mon espace de travail est un désordre de paires de devises, d'indices et de matières premières.

J'ai besoin d'un environnement d'analyse de niveau bureau, même sans une configuration multi-écrans.

Si vous êtes prêt à vous libérer de ces frustrations quotidiennes et à contrôler vos graphiques à la vitesse de la pensée, cet outil élèvera votre station de trading au rang d'environnement d'analyse de classe mondiale.

All Charts Sync Changer+ MT4 est l'utilitaire EA de nouvelle génération conçu pour reléguer la gestion fastidieuse des graphiques au passé. Il vous permet de concentrer votre temps précieux sur ce qui compte vraiment : l'analyse et la prise de décision.

NOUVEAU : Libérez une gestion parfaite de l'espace de travail avec les Canaux

Au cœur de cet outil se trouve la nouvelle et puissante fonction Canal, qui va révolutionner l'ensemble de votre flux de travail d'analyse.

Un Canal est un moyen de regrouper des graphiques en équipes indépendantes. Par exemple :

Canal 1 : Votre groupe d'analyse des Majeures FX

Votre groupe d'analyse des Majeures FX Canal 2 : Votre groupe d'analyse des Croix JPY

Votre groupe d'analyse des Croix JPY Canal 3 : Votre groupe Indices & Matières Premières

Vous pouvez créer jusqu'à 10 Centres de Commandement (Graphiques Parents) indépendants. Le Graphique Parent du Canal 1 ne se synchronisera que avec sa propre équipe de Graphiques Enfants, laissant tous les autres canaux intacts.

Cela rend enfin possible une gestion parfaite des graphiques par stratégie ou par classe d'actifs.

Deux modes puissants pour correspondre à votre style de trading

1. Mode de synchronisation multi-graphiques - Pour le trader professionnel

Parfait pour les traders exécutant plusieurs stratégies ou des analyses de corrélation. Attribuez un canal à chaque stratégie et configurez plusieurs centres de commandement comme un Parent Majeures FX et un Parent Or & Pétrole. D'un simple clic, changez instantanément uniquement le groupe de graphiques que vous devez analyser.

Ne brisez plus jamais votre concentration. Passez en toute fluidité d'une analyse à l'autre à la vitesse de la pensée.

2. Mode de commutation unique - Simplifiez votre espace de travail

Révolutionnez votre trading sur un ordinateur portable ou un seul moniteur. Ce mode est conçu pour maximiser l'espace d'écran limité, transformant une seule fenêtre graphique en une puissante station d'analyse. Basculez instantanément entre jusqu'à 10 symboles différents (comme des paires de devises, des indices ou des matières premières) sans jamais quitter votre graphique.

Arrêtez de vous battre avec d'innombrables onglets qui rétrécissent vos graphiques et créent un espace de travail encombré et difficile à lire. D'un simple clic, vous pouvez parcourir tous vos symboles préférés tout en gardant vos indicateurs et vos paramètres verrouillés en place.

Fonctionnalités clés et avantages

NOUVEAU : Synchronisation de groupe en un clic : Avec la nouvelle fonction Canal, changez instantanément le symbole sur un groupe spécifique de graphiques. Passer d'une stratégie à l'autre n'a jamais été aussi fluide.

Avec la nouvelle fonction Canal, changez instantanément le symbole sur un groupe spécifique de graphiques. Passer d'une stratégie à l'autre n'a jamais été aussi fluide. Maximisez votre espace de travail : Éliminez l'encombrement d'innombrables onglets de graphiques, gardant votre écran propre et organisé. C'est un changeur de jeu pour les traders à un seul moniteur.

Éliminez l'encombrement d'innombrables onglets de graphiques, gardant votre écran propre et organisé. C'est un changeur de jeu pour les traders à un seul moniteur. Environnement d'analyse persistant : Vos indicateurs et paramètres restent exactement tels qu'ils sont lorsque vous changez de symbole. Votre environnement d'analyse n'est jamais compromis.

Vos indicateurs et paramètres restent exactement tels qu'ils sont lorsque vous changez de symbole. Votre environnement d'analyse n'est jamais compromis. Gestion flexible des symboles : Ajouter un nouveau symbole à votre liste de surveillance est aussi simple que de le sélectionner dans les paramètres de l'EA. Pas besoin de créer de nouveaux graphiques ou de recharger des modèles.

Configuration rapide et facile en 1 minute

Aucune configuration complexe n'est nécessaire. La configuration est intuitive et rapide.

Pour configurer un Centre de Commandement (Graphique Parent) : Appliquez l'EA à votre graphique principal. Réglez Parent/ChildSttings sur true et ChannelNumber sur un numéro de canal (par ex., 1). Ensuite, attribuez les symboles que vous souhaitez pour vos boutons.

: Appliquez l'EA à votre graphique principal. Réglez Parent/ChildSttings sur true et ChannelNumber sur un numéro de canal (par ex., 1). Ensuite, attribuez les symboles que vous souhaitez pour vos boutons. Pour configurer un Graphique Synchronisé (Graphique Enfant) : Appliquez l'EA à tout autre graphique que vous souhaitez synchroniser. Réglez Parent/ChildSttings sur false et attribuez le même ChannelNumber que le parent (par ex., 1).

: Appliquez l'EA à tout autre graphique que vous souhaitez synchroniser. Réglez Parent/ChildSttings sur false et attribuez le même ChannelNumber que le parent (par ex., 1). Sélectionnez les symboles de trading : Utilisez les entrées Inp_Btn1_Symbol à Inp_Btn10_Symbol pour définir le symbole de chaque bouton.





Remarque :

Veuillez utiliser un numéro de canal différent pour chaque groupe de graphiques que vous souhaitez synchroniser. Les graphiques enfants ayant le même numéro seront synchronisés ensemble.

Les graphiques parents n'interféreront pas les uns avec les autres, même s'ils partagent le même numéro de canal.

C'est tout. Votre environnement professionnel de synchronisation de groupe est prêt.

Nous proposions auparavant une version d'essai, mais en raison de violations potentielles des conditions du marché MQL5, nous avons maintenant lancé une option de location d'un mois à des fins d'essai. Nous vous demandons de bien vouloir utiliser d'abord cette version de location avant d'envisager l'achat de la version complète. Important : Le graphique ne peut pas basculer vers un symbole s'il n'est pas activé dans votre Liste de Symboles MT4 (Observation du Marché). Veuillez vous assurer que tous les symboles souhaités sont visibles dans cette liste au préalable.

Fonctionnalités bien pensées pour une expérience fluide

Conception d'interface utilisateur raffinée : Les boutons de commande sont positionnés avec précision dans le coin supérieur droit du graphique. Pour maximiser la compacité, nous les avons délibérément intégrés dans la zone du graphique elle-même, éliminant complètement le besoin d'une fenêtre séparée. En utilisant la fonction standard de MT4 "Décaler le graphique vers la droite", il est garanti que les boutons n'interféreront jamais avec l'action des prix des chandeliers.

: Les boutons de commande sont positionnés avec précision dans le coin supérieur droit du graphique. Pour maximiser la compacité, nous les avons délibérément intégrés dans la zone du graphique elle-même, éliminant complètement le besoin d'une fenêtre séparée. En utilisant la fonction standard de MT4 "Décaler le graphique vers la droite", il est garanti que les boutons n'interféreront jamais avec l'action des prix des chandeliers. Large prise en charge des symboles : Choisissez parmi 61 symboles, y compris les paires de devises populaires, l'Or (XAUUSD), le Nikkei 225 (JPN225), le S&P 500 (US500), le Pétrole Brut (par ex., USOIL, XTIUSD) et le Bitcoin (BTCUSD).

Choisissez parmi 61 symboles, y compris les paires de devises populaires, l'Or (XAUUSD), le Nikkei 225 (JPN225), le S&P 500 (US500), le Pétrole Brut (par ex., USOIL, XTIUSD) et le Bitcoin (BTCUSD). Personnalisation complète : Ajustez librement la position, la taille, les couleurs et la taille de la police des boutons pour créer la disposition parfaite pour votre configuration de trading unique.

Ajustez librement la position, la taille, les couleurs et la taille de la police des boutons pour créer la disposition parfaite pour votre configuration de trading unique. Normalisation automatique des symboles : L'EA gère intelligemment les suffixes de symboles utilisés par différents courtiers (par ex., "EURUSD.pro" ou "GBPJPY_m"). Il fonctionne dès la sortie de la boîte avec pratiquement n'importe quel courtier, sans aucun ajustement manuel nécessaire.

Cet outil est parfait pour les traders qui :

Surveillent et analysent plusieurs stratégies ou classes d'actifs simultanément.

Effectuent régulièrement des analyses multi-temporelles.

Suivent les corrélations entre plusieurs paires de devises ou matières premières.

Ont besoin d'une efficacité maximale sur un ordinateur portable ou une configuration d'écran limitée.

Veulent organiser les graphiques par stratégie pour atteindre une concentration profonde.

Sont déterminés à éliminer toute inefficacité de leur flux de travail de trading.

Arrêtez de gaspiller un temps et une énergie précieux à des tâches répétitives. En éliminant cette friction quotidienne, vous gagnez plus de temps pour l'analyse, ce qui conduit à des décisions de trading plus pointues et plus confiantes.

Ce n'est pas seulement une dépense pour un outil ; c'est un investissement dans votre temps, votre concentration et votre avantage commercial.

Obtenez All Charts Sync Changer+ MT4 dès aujourd'hui et faites passer votre trading au niveau supérieur.

Instruments pris en charge

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, CNHJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPMXN, GBPPLN, MXNJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, SGDJPY, TRYJPY, USDCNH, USDHKD, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDTRY, USDZAR, ZARJPY, XAUEUR, XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XBRUSD, XTIUSD, USOIL, UKOIL, BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, LTCUSD, BCHUSD, US500, UK100, JPN225 *D'autres symboles seront ajoutés à l'avenir.

Avis de non-responsabilité